Sadan miljoonan dollarin rahansiirto Nigerille jäädytetty – Yhdysvallat jatkaa vaatimusta palauttaa valta presidentille

Yhdysvallat on ollut suorassa yhteydessä Nigerissä vallan kaapanneeseen sotilasjunttaan. Juntta sanoo naapurimaiden valmistelevan hyökkäystä maahan.

Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä umpeutui Länsi-Afrikan talousyhteisön, Ecowasin asettama aikaraja, joka Nigerin sotilasjuntalle oli annettu vallan palauttamiseksi takaisin presidentti Mohamed Bazoumille.

Taipumisten merkkejä ei kuitenkaan nähty. Päinvastoin, sotilasjuntan johtajat tervehtivät suurieleisesti ja uhmakkaasti kannattajiaan pääkaupungin Niameyn stadionilla.

Vallankaappajien tiedottaja sanoi naapurimaiden suunnittelevan hyökkäystä Nigeriin ja maan ilmatila on sen vuoksi suljettu.

Ecowas on aiemmin lähettänyt sotilasjoukkoja ongelmallisiin jäsenmaihin, mutta toistaiseksi järjestö ei ole ilmoittanut muista toimista kuin ylimääräisestä kokouksesta aiheen tiimoilta tulevana torstaina. Se pidetään Nigerian pääkaupungissa Abujassa.

Viidentoista valtion talousyhteisön arvovalta on pelissä, koska se on uhannut Nigerin vallankaappaajia mahdollisella aseellisella väliintulolla, mikäli valtaa ei palauteta syrjäytetylle presidentille. Kaksi jäsenmaata, Burkina Faso ja Mali ovat kuitenkin ilmoittaneet tukevansa Nigerin junttaa.

Ilmatilan sulkeminen sotki lentoliikennettä laajemminkin

Nigerin pääkaupungissa oli maanantaina muuten normaalia, mutta ilmatilan sulkeminen on luonnollisesti sotkenut lentoliikenteen täysin laajemmaltikin.

Niger on yli kaksi kertaa Ranskan kokoinen ja monet lentoreitit muualle maanosassa kulkisivat normaalisti sen ilmatilan kautta.

Avaa kuvien katselu Länsi-Afrikan talousyhteisö kokousti Nigerin tilanteen vuoksi keskiviikkona Nigerian pääkaupungissa. Nigerin, Burkina Fason, Guinean, Malin, ja Guinea Bissaun edustajat eivät osallistuneet tapaamiseen. Kuva: EPA-EFE

Niger on yksi köyhimmistä maista ja se on ollut riippuvainen muiden antamasta taloudellisesta tuesta. Yhdysvallat ilmoitti maanantai-iltana, että se on keskeyttänyt rahaliikenteen Nigeriin.

Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan tarkkaa summaa on vaikea sanoa, mutta ainakin sadan miljoonan dollarin arvosta maksuja Nigerille on keskeytetty.

Myös turvallisuus-, kehitys-, ja poliisiyhteistyö on toistaiseksi jäissä.

Myös Saksassa ovat olleet esillä pakotteet vallankaappaajia vastaan. Toisaalta, Italian ulkoministeri esitti, että aikarajaa vallan palauttamiseksi olisi syytä pidentää.

Nigerillä on maailman seitsemänneksi suurimmat uraanivarannot, joten se on ollut tärkeä strateginen kumppani Afrikassa niin Yhdysvalloille, Euroopalle, Kiinalle kuin Venäjällekin.

Lähteet: Reuters, AP