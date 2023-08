Hattulalaisessa koulussa ei ole aina opettajanpöytiä ja oppitunnit on pilkottu lyhyiksi tuokioiksi – näin uudenlainen opetus toimii

Hattulalaisessa Juteinin koulusta on haluttu luoda paikka, jonne jokainen oppilas on tervetullut.

Juteinin koulun erityisluokanopettaja Jaana Heikkilä istuu pienelle harmaalle tuolille ja keikkuu hiukan.

Tuolit on suunniteltu koulukäyttöön ja sellaisiksi, että niillä on hyvä istua ja vähän keinuakin.

– Nämä ovat kaikkien suosikkeja. Ei tarvitse istua ihan paikallaan koko aikaa, hän sanoo.

Avaa kuvien katselu Jaana Heikkilän matematiikan opetuksen apuvälineet täyttävät kokonaisen kaapin. Kuva: Dani Branthin / Yle

Juteinin koulu Hattulassa valmistui 2016 ja se on tiloiltaan moderni. Myös opetusta lähestytään vähän uudella tavalla.

On liikkumista, kokemista ja keskustelua.

– Rakennamme päivää ja koulua lapsille, eikä toisinpäin. Haluamme, että lapsi on tervetullut kouluun sellaisena kuin on. Lapsen ei tarvitse olla tietynlainen sopeutuakseen kouluun, vaan mietitään, miten koulu voisi muuntua sen lapsen tarpeisiin sopivaksi.

Heikkilä sanoo, että usein tehdään toisin päin. Sanotaan, että tässä koulu, ja lapsen täytyy sopeutua sinne.

Avaa kuvien katselu Harmaat tuolit, jotka keikkuvat ja joilla voi istua monin päin, ovat kaikkien suosikkeja. Kuva: Dani Branthin / Yle

Ei opettajanpöytiä

Uudenlainen pedagogiikka pistää myös opettajan uuteen tilanteeseen. Saa ja pitää innovoida, heittäytyä.

Juteinin koulussa ei esimerkiksi ole kaikissa tiloissa perinteisiä opettajanpöytiä.

– Me opet olemme siellä lasten tasolla ja fyysisesti heidän lähellään. Olen itsekin tosi monta matematiikan tuntia pitänyt istuen lattialla lasten kanssa. Ehkä siinä lapsellekin on helpompi pyytää apua.

Juteinissa oppitunnit on niputettu puolentoista tunnin jaksoihin. Niiden sisällä voi olla useita erilaisia opetustuokioita.

Yksi tuokio voi kestää vaikka viisitoista minuuttia.

– Jos minunlaiselleni viisikymppiselle on vaikea kuunnella paikallaan tunti, niin mitä se on lapselle, Heikkilä nauraa.

Lapsen vahvuuksia etsimässä

Juteinin koulussa kaiken pohjana on yhdessä toimiminen ja oppilaan vahvuuksien löytäminen.

Myös perinteisiä menetelmiä käytetään, silloin kuin ne toimivat. Etenkin ihan pienten kanssa ne luovat hyvät raamit.

Heikkilästä tärkeintä on, että lapset tulevat tutuksi. Siinä tarvitaan myös perheitä.

Avaa kuvien katselu Tilat ja huonekalut muuntuvat moneen käyttöön. Kuva: Dani Branthin / Yle

Oppimista kokemalla ja liikkumalla

Heikkilä sanoo, että koulun tilat inspiroivat liikkeeseen, toimintaan ja itse tekemiseen. Se on opetuksessa tärkeää.

– Liikkuminen on meillä iso juttu. Olemme aika lyhyitä hetkiä paikallaan, riippuen toki lasten iästä ja tavasta oppia.

Käytännössä liikkumisen ja oppimisen yhdistäminen tarkoittaa vaikka siirtymistä toisen pöydän tai tuolin ääreen tai kokonaan eri paikkaan.

Matematiikan tunnilla voidaan laskea hyppimällä ja pomppimalla.

– Lapsen oppimisen tapa on liikkuminen, tekeminen, kokeminen, touhuaminen ja sitä me yritetään sitten tehdä päivän aikana.

Opet yhteistyössä

Heikkilä sanoo, että opettajilta uudenlaiset menetelmät vaativat suunnittelua, heittäytymistä ja ennen kaikkea yhteistyötä.

Ideana on, että opettajatkin toteuttavat samanlaista oppimista ja yhdessä toimimista kuin mitä lapsille halutaan opettaa.

– Meillä on viiden opettajan tiimi, ja mietimme myös omia kehitettäviä piirteitämme ja vahvuuksiamme, olemme koko persoonina mukana. Yksi on hyvä organisaattori, toinen innostaja. Tämä on sellaista kyseenalaistamista ja uuden etsimistä ja kaivamista.

Heikkilän haaveena on, että jokainen lapsi saisi sellaista oppia, mitä tarvitsee.

– Kun lapsi voi hyvin ja viihtyy, niin hän myös ehkä oppiikin aika hyvin.