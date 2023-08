Hallitus haluaa korvata bensiinin tehtaiden piipusta tulevan hiilidioksin avulla – professorin mukaan se ei ole mikään ongelma

Suomessa on hyvät mahdollisuudet sähköpolttoaineiden tekoon. Tarjolla on sekä edullista uusiutuvaa sähköä että puupohjaista hiilidioksidia.

Suomen uusi hallitus aikoo vähentää Suomen ilmastopäästöjä erityisesti ottamalla talteen biopohjaista hiilidioksidia suoraan tehtaiden piipuista.

Hallituksen suunnitelmien mukaan talteenotetusta hiilidioksioksidista voidaan tehdä esimerkiksi sähköpolttoaineita, joilla pystytään korvaamaan fossiiliöljystä tehtyä bensiiniä, dieseliä, metanolia ja ammoniakkia.

Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston eli LUT-yliopiston termodynamiikan professori Tero Tynjälän mukaan teknisesti hiilidioksidin talteenotto suoraan savupiipuista ei ole ongelma.

– Teknologia siihen on olemassa, ja sitä on tehty jo pitkään. Ei tosin kovin suuressa mittakaavassa, mutta käytännössä se on täysin mahdollista, Tynjälä kertoo.

Avaa kuvien katselu Professori Tero Tynjälän tutkimusryhmä tutkii LUT-yliopiston pihalla olevassa kontissa hiilidioksidin talteenottoa savukaasuista. Kuva: Kalle Schönberg / Yle

Tynjälän mukaan Suomen sellutehtaiden puupohjaisten savukaasujen hiilidioksidi riittäisi korvaamaan huomattavan määrän fossiilista bensiiniä ja dieseliä, jos siitä tehtäisiin sähköpolttoaineita.

– Se mahdollistaisi ihan merkittävän polttoainetuotannon. Puhutaan suuremmasta määrästä kuin Suomen koko nykyinen liikennepolttoaineiden käyttö, Tynjälä sanoo.

Sähköpolttoaineita riittäisi siis jopa vientiin. Tämän lisäksi talteenotetusta hiilidioksidista voidaan tehdä myös muita petrokemian tuotteita, joita nykyään tehdään fossiiliöljystä. Tällaisia ovat esimerkiksi muovit.

Sähkön tuotannon pitää kasvaa

Biopohjaisen hiilidioksidin lisäksi sähköpolttoaineiden valmistamiseen tarvitaan runsaasti uusiutuvaa halpaa sähköä vedyn valmistamiseen vedestä. Myös tässä suhteessa Suomi on Tynjälän mukaan kulkemassa oikeaan suuntaan.

– Uusiutuvaa sähköä on tulossa lisää, joten myös sen puolesta mahdollisuus on olemassa. Se edellyttää uusien tuuli- ja aurinkovoimainvestointien toteutumista ja myös sähköverkkojen kehittämistä, Tynjälä sanoo.

Sähköä tarvitaan todella paljon lisää. Tynjälän mukaan sähkön tuotannon Suomessa pitää jopa kaksinkertaistua tai kasvaa sitäkin enemmän nykyisestä tuotantomäärästä.

Sopivan hintaista sähköä on jo tarjolla

Sähkön hinnan on myös oltava tarpeeksi edullinen, jotta sähköpolttoaineiden valmistus on kannattavaa. LUT-yliopiston vuonna 2021 tekemän selvityksen mukaan sähköpolttoaineiden valmistus kannattavasti edellyttää, että sähkön hinta on alle 20 euroa megawattitunti.

Selvitys tehtiin Lappeenrannan Joutsenoon kaavailtua sähköpolttoaineen valmistuslaitosta varten.

Tämäkin ehto täyttyy Suomessa yhä useammin. Fingridin mukaan Olkiluodon ydinvoimalan kolmannen reaktorin käyttöönoton jälkeen 16. huhtikuuta alle 20 euron megawattitunti hintaista sähköä on ollut Suomessa tarjolla jo lähes 35 prosenttia sähkötunneista. Sähkön hinnan pitää alhaisena nopeasti lisääntyvä tuulivoimatuotanto.

Tynjälän mukaan juuri sähkön hinta on ratkaiseva tekijä sähköpolttoaineiden valmistuksessa, ei hiilidioksidin talteenoton kustannus.

– Hiilidioksidin kustannus on melko pieni kokonaiskustannuksissa. Suurimmat kustannukset tulevat juuri vedyn ja päästöttömän sähkön tuotannosta, Tynjälä selventää.