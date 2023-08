Poikkeustila sähkön hinnassa kannustaa nyt monia kuluttamaan: Sähköä tuhlaamalla ei silti pysty tienaamaan

Pörssisähkön veroton keskihinta on tiistaina koko vuorokauden negatiivinen. Tilanne on poikkeuksellinen.

– Miinushintoja on aiemmin nähty yksittäisinä tunteina tai vaikkapa aamuyöstä. Vuorokauden keskihintakin on ehtinyt pari kertaa jäädä miinukselle. Tämä on kuitenkin ensimmäisen kerta, kun sähkön tukkumarkkinoilla jokainen tunti on tämän vuorokauden aikana miinushintainen, sanoo toimitusjohtaja Jukka Leskelä Energiateollisuudesta.

Pörssisähköllä tarkoitetaan sitä, että hinta määräytyy reaaliaikaisesti sähkön kysynnän ja tarjonnan mukaan pohjoismaisessa sähköpörssissä.

Nord Poolin hintoja voi seurata muun muassa Ylen teksti-televisiosta sivulta 189 tai sen verkkoversiosta. Päivitetyn seurannan perusteella miinushinnat jatkuvat vielä varhaiseen keskiviikkoaamuun asti, mutta sitten tukkuhinta nousee jälleen plussalle.

– Sähkön tuottajat eivät halua tuottaa sähköä miinuksella. Olenkin varma, että tuulivoimatuottajista osa jo rajoittaa tuotantoa ja vesivoimakin säätää varmasti sen minkä pystyy, mutta ihan kaikkea tuottajatkaan eivät voi sopimus- ja tuotanteknisistä syistä noin vain lopettaa negatiivisten hintojen torjumiseksi, sanoo Leskelä.

Hintoja on painanut miinukselle ylitarjonta ja kesälomakauden pieni kulutus.

– Pohjolassa on ollut valtavan tuulista, joten tuulivoimaa on paljon tarjolla ja sen päälle vielä muuta sähköntuotantoa. Lisäksi on lämmin kesäpäivä, joten ei tarvita sähköä lämmitykseen tai valaistukseen niin paljon, Leskelä sanoo.

Pörssisähköasiakas hyötyy eniten

Miinushinnoista hyötyvät etenkin tunti tunnilta hintaa ja kulutusta mittaavat pörssisähkösopimuksen tehneet asiakkaat. Miinushinnoilla kulutuksesta saa hyvitystä.

– Sähkön käyttäminen on pörssisähköasiakkaille nyt äärimmäisen halpaa. Kuukauden sähkölasku on keskiarvo tuntihinnoista kerrottuna kulutuksella ja jos kuluttaa kun tuntihinta on miinuksella, niin silloihan se lopullinen lasku on huomattavasti pienempi, sanoo sähköyhtiö Väreen salkunhoitaja Risto Kinnunen.

Negatiiviset hinnat laskevat siis kuukauden keskihintaa huomattavasti ja kuluttamalla sähköä juuri miinushinnoilla voi pienentää laskua.

– Asiakkaan kokonaishinta ei silti ole negatiivinen, joten sen perusteella en kehottaisi vain tuhlailemaan sähköä, mutta kaikki sellaiset sähköä kuluttavat toiminnot, joita tarvitsee tehdä tai on siirtänyt tehtäväksi halvemmille hinnoille kannattaa tehdä juuri tänään, sanoo Leskelä.

Sähköstä pitää miinushinnoista huolimatta maksaa myyjälle marginaalia, perusmaksua ja myös erillisellä laskulla kulutuksen mukaista siirtohintaa ja veroja omalle verkkoyhtiölle.

Sähköä tuhlaamalla ei siis pysty tienaamaan, mutta säästämään seuraavassa laskussa, jos muutenkin oli tarvetta pestä useampi koneellinen pyykkiä, ladata sähköautoa, käydä sähkösaunassa jne.

Pörssihinta ei vaikuta määräaikaisiin tai toistaiseksi voimassa oleviin sopimushintoihin. Tosin näissäkin sopimustyypeissä on nykyään usein pörssisähkön hintaan ja kulutuksen ajoitukseen perustuva jousto-osa, joka joko nostaa tai laskee sähköenergian perushintaa.

Aurinkopaneelituottajien miinusta häivyttää pitkä tasausaika

Myös monet aurinkopaneelien omistajat ovat alkaneet myydä sähköä verkkoon. Sähkön myymisestä tuli kannattavaa varsinkin silloin kun sähkön hinta nousi voimakkaasti. Miinushinnoilla tilanne on päinvastoin.

– Jos käyttää tuottamansa sähkön itse, ei ostosähkön negatiivisesta hinnasta hyödy, mutta ei tee toisaalta tappiotakaan. Jos tuottaa sähköä yli oman tarpeen, nykyisillä sopimusmalleilla ylituotanto menee tappion puolelle hetkellisesti. Hyvitysjakso on kuitenkin usein varsin pitkä eli vuosi, joten plusmerkkiset hyvitystuotannot kompensoi negatiiviset tunnit selvästi, sanoo Väreen Kinnunen.

Katso alta Ylen Aamun keskustelu tiistailta 8.8. tuulivoimatuotannosta ja sähkön negatiivisesta hinnasta.