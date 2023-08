Uutusnäytelmän hahmo on niin pieni, että se näkyy vain mikroskoopilla – näin sujuu näyttelijän ja minipartikkelin yhteistyö

Helsingin kaupunginteatterin Studio Pasilan Nano Steps -esitys kertoo fyysikon ja mikroskooppisen pienten hiukkasten kohtaamisesta. Kyseessä on erilainen nukketeatterikokemus.

Tämä lienee melkoisen outoa: fyysikkoa esittävä näyttelijä tuottaa erilaisia ääniä, joita ohjataan kohti mikroskoopin alla olevia partikkeleja. Fysiikan terminologiassa partikkeleja kutsutaan myös hiukkasiksi. Suurelta screenilta näkyy, kuinka pikkuruiset partikkelit reagoivat ääniaaltoihin ja liikehtivät välillä varovaisemmin, välillä kiihkeämmin, välillä poukkoillen, välillä hiljaa hiipien.

Tällaisia visioita tarjoaa Helsingin kaupunginteatterin Studio Pasilassa nähtävä Nano Steps -esitys, jonka idea syntyi, kun ohjaaja Aati Hanikka luki tietokirjailija Timo Paukun Kymmenen uutta ihmettä -teoksen. Siinä käsitellään tulevaisuuden mullistavia teknologioita.

– Kirjassa esiteltiin atomivoimamikroskooppi ja kerrottiin, että ihminen pystyy atomi kerrallaan manipuloimaan materian pintaa. Tällä teknologialla on luotu myös animaatio, jossa animaatiohahmo koostuu vain muutamasta atomista. Samalla heräsi kysymys siitä, mikä voisi olla näyttämöllä maailman pienin nukke, Hanikka kertoo.

Suurella screenillä mikroskoopista heijastettuja partikkeleja, jotka reagoivat näyttelijän tuottamiin ääniin.

Äänimanipulaatioista sähkökenttään

Pohjimmiltaan Nano Steps onkin nukketeatteria. Näyttämöllä on nukketeatteritaiteilijoita, jotka ovat erikoistuneet materian elävöittämiseen, ja mikroskooppisen pieniä partikkeleja taas kohdellaan kuten nukkeja.

Näyttämöltä löytyy äänimanipulaatiopiste, jossa kaksiulotteiselle pinnalle syötetään ääniaaltoja, jotka saavat pinnan värähtelemään. Värähtely taas saa partikkelit liikkumaan.

Ohjaaja Aati Hanikka Trial & Theatre -ryhmästä, joka on toteuttanut Nano Stepsin.

Näyttämön toiselta puolella sijaitsee sähkömanipulaatiopiste. Kahden sähköjohteisen lasin välissä on nestettä ja partikkeleja. Kun sähkö kulkee nesteen läpi, toiseen lasiin muodostuu sähkökenttä, joka aiheuttaa tietynlaista liikekieltä.

– Nukketeatterin kuuluu oleellisena osana elottoman liikkuminen ja elottoman liikekieli. Esimerkiksi äänimanipulaatio tarjoaa erittäin herkän kosketuspinnan ihmisen ja partikkelin välille. Kun soveltavan fysiikan tutkimus keskittyy materian tarkasteluun, on se jo itsessään nukketeatteria, Aati Hanikka jatkaa.

Partikkeleja mikroskoopin alla.

Fyysikkoa näyttelee En Ping Yu.

Teattereissa popularisoidaan nyt tiedettä

Nano Stepsin työryhmä on tehnyt yhteistyötä Aalto-yliopiston ja New Yorkin osavaltiossa sijaitsevan Cornellin yliopiston kanssa, jossa on kehitetty maailman pienimmät kävelevät robotit. Ensi viikon maanantaina Studio Pasilassa pidetään keskustelutilaisuus, jossa mukana ovat myös fyysikot Anna Barth ja Kemper Ludlow Cornellin yliopistosta.

Osana projektia Nano Stepsin työryhmä myös vieraili Cornellissa.

– Siellä todistimme mikromanipulaatiota, jota tehdään mikropartikkeleilla. Halusimme samantien tuoda näyttämölle sen, mitä tapahtuu laboratorioissa, Aati Hanikka summaa.

Näyttämön äänimanipulaatiopistettä.

Hanikan mukaan Nano Stepsissä on kyse myös tieteen popularisoinnista.

– Tiede antaa todella paljon taiteen tekemiselle. Se tarjoaa teknologiaa ja tietoa, joilla pystytään tuomaan näyttämölle aivan uudenlaista taidetta ja uudenlaista ajattelua. Tuolla on piilossa valtavat arkistot hyödyntämätöntä materiaalia ja katseiden ulottumattomissa tapahtuu kiinnostavia asioita. Fyysikot tekevät siistejä juttuja: tämä kaikki on paitsi tulevaisuutta, myös nykypäivää.

Viime aikoina uusia teknologisia innovaatioita onkin nähty kotimaisilla näyttämöillä yhä enemmän. Vuosi sitten Suomessa nähtiin ensimmäisen kerran lavalla humanoidirobotti Espoon kaupunginteatterissa Uncanny Valley -esityksessä. Ihmisen jälkeen -scifioopperassa taas hyödynnettiin viime maaliskuussa tekoälyä.

Katso tästä video esityksen treeneistä.

Materiallakin voi olla oma tahto

Mutta kuinka ohjaaja Hanikka sitten ohjaa mikropartikkeleja? Voiko niitä yleensä ohjata?

– Tuo on hyvä kysymys. Partikkelit käyttäytyvät joka kerta eri tavalla. Toki jos meillä olisi vuosikymmen aikaa tehdä tätä teosta, voisi kontrollia syntyä enemmänkin. Kyse on kuitenkin lähinnä siitä, että partikkelille annetaan impulssi: kertokaa meille jotakin kiinnostavaa ja me sitten reagoimme siihen.

Projekti on herättänyt Aati Hanikassa paljon filosofista pohdintaa.

– Me vaikutamme partikkeleihin yhtä paljon kuin ne meihin: koko prosessia on leimannut vastavuoroisuus. Partikkeleilla on oma tahto niin pitkälti, kuin elottomalla asialla voi omaa tahtoa olla. Ja vaikka materia onkin elotonta, tässä maailmankaikkeudessa meidän pitää olla hereillä ja kuunnella sitä. Elämme materian ehdoilla, halusimmepa sitä tai emme.