Poliisi etsii kadonnutta naista Mänttä-Vilppulassa – kehottaa omatoimisia etsijöitä poistumaan alueelta

Poliisi toivoo, ettei eilen maanantaina Mänttä-Vilppulassa kadonnutta 77-vuotiasta naista lähdettäisi etsimään täysin omin voimin, sillä se voi haitata kadonneen jäljittämistä.

Poliisin mukaan alueelle on tullut useasti vapaaehtoisjärjestöjen ulkopuolisia omatoimisia etsijöitä.

– Toivomme nimenomaan, että alueelle olisi paljon ihmisiä etsinnän tehostamiseksi. Vapaaehtoisten tulee kuitenkin ensin ilmoittautua, että etsintä ei häiriinny, kertoo komisario Kari Aaltio Sisä-Suomen poliisista.

Mänttä-Vilppulassa eilen kadonnut nainen on 165 senttimetriä pitkä ja hänellä on lyhyet, harmaat hiukset. Poliisi on julkaissut sivuillaan kuvan kadonneesta.

Kadonneella on yllään vaalea kukallinen lakki ja mustat housut sekä vaaleanruskea käsilaukku. Nainen kävelee poliisin mukaan nopeasti etukumarassa.

Tähän asti etsijät ovat kolunneet muun muassa Mäntävuoren pohjoispuolta, Mustalahden K-Marketin aluetta ja osa etsijöistä etenee Vuorenmajan suuntaan.

Mukana etsinnöissä on muun muassa poliisikoiria. Poliisia avustaa myös Mäntän SPR ja vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa. Tällä hetkellä ilmoittautuneita etsijöitä on ollut noin 20.

Halukkaiden vapaaehtoisten etsijöiden tulee ilmoittautua Mäntän SPR:n toimistoon ennen alueelle lähtemistä.