Hätänumero on ruuhkautunut rajuilman vuoksi

Hätänumero on ruuhkautunut myrskyyn liittyvistä puheluista, tiedottaa Hätäkeskuslaitos viestipalvelu X:ssä.

Hätäkeskuslaitos muistuttaa, että hätänumeroon 112 soitettaisiin vain niissä tilanteissa, joissa henki tai terveys on uhattuna, taikka vakavat omaisuusvahingot uhkaavat.

Hätänumeron ruuhkautumisesta on lähetetty ihmisten matkapuhelimiin viranomaistiedote 112-sovelluksen kautta.

Etelässä on mitattu tiistaiaamuna kovia myrskytuulia puuskissa maa- ja merialueilla. Lisäksi kymmeniä tuhansia talouksia on tiistaiaamuna sähköttä eri puolilla Suomea.

Hätänumeroon soittaminen Hätänumeroon soitetaan vain kiireellisissä hätätilanteissa, jolloin paikalle tarvitaan auttavia viranomaisia (poliisi, ensihoito, pelastus- ja sosiaalitoimi).

Hätänumeroon pitäisi soittaa vain henkeä ja terveyttä tai vakavaa omaisuusvahinkoa uhkaavissa tilanteissa.

Hätäpuhelun aikana on tärkeää kuunnella ja vastata kysymyksiin.

Hätänumeroon ei pidä soittaa kysely- tai tiedustelutarkoituksessa, kiireettömissä tilanteissa tai häiriötilanteissa, joissa kukaan ei ole vaarassa.

Pelastuslaitos hoitaa tehtäviä tärkeysjärjestyksessä. Hätäkeskukseen ei kannata soittaa uudestaan.

Hätänumeron väärästä tai ilkivaltaisesta käytöstä voidaan rangaista.

Rajuilma vaatii malttia

Pirkanmaan pelastuslaitoksen palopäällikkö Jyrki Paunila kertoi viime viikolla Ylelle esimerkkejä, miten rajuilman aikana kannattaa hätäpuheluiden kanssa toimia.

Jos esimerkiksi kiinteistöjen sisätilojen tulviminen on aiemmista rankkasateista tuttua, kannattaa ensimmäisenä ottaa yhteyttä kiinteistön omaan huoltoyhtiöön. Kiinteistöissä kannattaa etukäteen varautua pumppukalustoon ja muovikalvoon tai muihin keinoihin, joilla veden tuloa saa estettyä.

– Viranomaistoiminnan aika on sitten, kun se on yllättävää ja on hätätilanteesta kyse. Sitten totta kai autetaan, Paunila sanoo.

Kuurojen aikaan pelastuslaitoksenkin tulee priorisoida tehtäviään. Kaikkialle ei ehditä heti akuutin tilanteen sattuessa, jos kuurot tekevät tuhojaan useammassa kohteessa.

Hän kannustaa seuraamaan oman sähkölaitoksen sekä vesiyhtiön tiedotteita ennen hätänumeroon soittamista.

Lisää ohjeistuksia myrskytilanteissa toimimiseen voi lukea Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta. Verkkosivuilta löytyvät myös voimassa olevat varoitukset.