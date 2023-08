Soratie on sähköauton renkaille myrkkyä - renkaat vaurioituvat helposti ja kuluvat nopeasti

Inarin Sevettijärvellä asuva taksiyrittäjä Kauko Ljetoff pystyy omasta kokemuksestaan vertaamaan, kuinka renkaat kestävät sähköautoissa ja polttomoottoriautoissa. Hänellä on yrityksessään neljä autoa, joista yksi on sähköauto. Niillä jokaisella ajetaan vähintään 50 000 kilometriä vuodessa.

– Sähköauton ensiasennusrenkaat olivat aika pehmeät ja pintamateriaali oli tosi ohut. Läheiselle Semekurtan poroerotuspaikan sepelitielle ensi kerran ajaessani tällä sähköautolla, takaisin tullessa meni sepelinkappale läpi renkaasta ihan keskeltä kulutuspintaa. E-luokan taksimersuni renkaista ei ole mennyt kertaakaan sepeli läpi. On se kyllä toki melkein tonnin kevyempikin, veistelee Ljetoff.

Avaa kuvien katselu Semekurtantie koitui sähkömersun renkaille menemättömäksi paikaksi Inarin Sevettijärvellä. Kuva: Vesa Toppari / Yle

Toisen kerran huono tuuri saavutti Ljetoffin Sevetin karhealla asfalttitiellä. Tien pinnalla ollut sepelin pala lävisti renkaan ja matka loppui siihen. Vaikka kyseessä olivat lähes pakasta vedetyt renkaat, eivät ne menneet takuuseen.

– Vähän harmitti, kun näissä vehkeissä ei ole vararengasta ja tässä tilanteessa ei ollut mahdollista käyttää paikkausainettakaan. Oli jätettävä auto siihen ja lähdettävä etsimään rengasta muualta. Onneksi oli rengasliike tuossa ihan vieressä Rovaniemellä 450 kilometrin päässä. Sieltä kävin päivämutkin hakemassa renkaat, naurahtaa Ljetoff.

Lapin huonot tiet ovat haaste sähköautojen renkaille Lappilaisista rengasliikkeistä vahvistetaan, että Lapin sorateillä tapahtuu sähköautojen rengasrikkoja suhteellisesti enemmän kuin kevyemmillä polttomoottoriautoilla. Syitä voi olla monia, mutta pääsyy paino. Myös nykyiset renkaat ovat kaikissa autoissa huonompia sorateillä kuin aiemmat renkaat. Kauko Ljetoffin Mercedes EQE:ssä renkaan ominaisuuksissa on painotettu vierintävastusta, joka saavutetaan pienemmällä pinnanvahvuudella ja ohuemmalla rakenteella. Ultrahigh performance kesärenkaissa urasyvyydet voivat matalimmillaan olla 6,5 millimetriä, kun tavallisissa renkaissa se on lähes 10 milliä. sanotaan Nokian renkailta. – Esimerkkitapauksen EQE:ssä siis todennäköisesti on ollut Y-nopeusluokan renkaat, jotka todellakin on suunniteltu Keski-Euroopan moottoritielle, eikä Sevettijärven louhossepeliteille. Model Y:n 255/45R19 eivät tietenkään jousta yhtä paljon kuin vaikkapa 195/65R15 renkaat routakuoppaan ajettaessa. Silloin kyllä renkaan vaurioituessa rikkoutuu myös vanne, kertoo kehityspäällikkö Mikko Liukkunen Nokian renkailta. Liukkusen mukaan nykyaikaisessa sähköautossa renkaat kuluvat asfalttitiellä vähemmän kuin perinteisellä polttomoottorilla varustetussa autossa. Tämä on hyvän luistoneston ansiota. Avaa

Helppo ei haitannut sittenkään. Sopivia sähköauton Y-luokan erikoisrenkaita ei tahtonut millään löytyä varastosta. Niinpä Ljetoff turvautui halvempaan ratkaisuun.

Taksiautoilija laittoi renkaat uusiksi sähkömersuunsa

Kauko Ljetoff ratkaisi rengasongelmansa asentamalla sähkömersuunsa kantavuudeltaan sopivat pakettiauton renkaat Ajettavuus ja renkaiden kestävyys ovat lähes samaa tasoa kuin kalliimmissa erikoisrenkaissa.

– Ei sitä tällä kasikympin ja satasen rajoitusalueella huomaa. Minusta on järjetöntä, että renkaitten pitää olla sellaisia, että niillä voi ajaa kolmeasataa, ne on kaukana Saksan autobaanat näistä kanjoneista, toteaa Ljetoff.

Avaa kuvien katselu Taksiyrittäjä Kauko Ljetoff ajaa nykyisin sähköautollaan enimmäkseen vain pitkiä sairaalakyytejä Rovaniemelle ja Ouluun. Poroaidalle mennään vanhoilla peleillä. Kuva: Vesa Toppari / Yle

Kauko Ljetoff neuvoo muita olemaan tarkkana rengastuksen suhteen. Kalliit Y-luokan renkaat kun eivät ole aivan tarkoituksenmukaisia sorateillä ja karhealla asfaltilla. Ljetoff sanoo maksaneensa kalliit oppirahat renkaittensa kanssa, eikä aio tehdä sitä toiste.

Ljetoffin mukaan kalliin erikoisrenkaan hinnalla saa kaksi ihan kelpoa rengasta, jotka käyvät myös sähköauton renkaiksi. Ljetoff sanoo vaihtaneensa E-tyypin taksimersuun kerran vuodessa kesärenkaat normaalisti. EQE-sähkömersuun on nyt mennyt jo kahdet, mukaan lukien epäonniset ensiasennusrenkaat.

Painavalla autolla on syytä ajaa hitaammin soratiellä

Rengasliikkeen yrittäjä Jarmo Maunu Ruotsin Haaparannalta kertoo tapauksista länsirajalla.

Eräällä merilappilaisella autoilijalla meni kolme rengasta puolen vuoden aikana. Maunu epäilee, että syynä on se, että sähköautot ovat painavia ja renkaissa pitää olla kova paine. Mies ajoi sorateillä ja kolmesti kävi niin, että terävä sepelikivi puhkaisi renkaan.

Kaksi rengasta onnistuttiin paikkaamaan, mutta yksi piti vaihtaa. Kyseessä oli uutena ostetun auton mukana tulleet renkaat. Ongelma ratkesi, kun mies hidasti ajovauhtia.

Maunun mukaan tärkeää on ymmärtää, että nopeus on sovitettava olosuhteiden mukaan. Varsinkin, kun soratie ja tietyömaa eivät ole sama asia. Tietyömaalla pinta on sepeliä. Se on karkeampaa ja isompaa ja vaarallisempaa renkaille kuin kunnossa pidetty soratie.

– On ajettava hitaammin. Tiellä voi olla yksi kivi sopivassa asennossa, joka läpäisee renkaan pinnan. Siinä vaiheessa nopeus on ratkaiseva tekijä, kertoo Maunu

Hitaammalla vauhdilla ja ajotavalla voi säästää

– Voi sanoa, että noin 50 prosenttia voisi olla se osuus minkä ajotapa vaikuttaa renkaan kulumiseen, mutkapaikathan ne on, jotka kuluttaa. Aivan tavallinen rauhallinen ajotapa riittää. Vanha totuushan on se, että rengas kuluu eniten silloin kun se luistaa ja sutii!, sanoo taksiyrittäjä Kauko Ljetoff.

Rengaskoot ja autot sekä niiden renkaat ovat muuttuneet siihen suuntaan, että ne ovat herkempiä pistoille kuin renkaat ennen olivat. Syynä renkaiden on suurempi tuumakoko, matala profiili ja autojen kasvanut paino.

Mitä matalaprofiilisempi rengas on sen jäykempi se on ja sen rungossa on vähemmän joustoa. Se tarkoittaa sitä, että rengas ei jousta kun ajetaan kiven yli vaan se kivi pyrkii tunkeutumaan renkaan läpi. Joskus myös vanteet vaurioituvat siinä rytäkässä.