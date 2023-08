Tampereella suunnitellaan huppareita, joiden narusta vetämällä pystyy lähettämään tekstiviestin – yksinkertainen keksintö voi auttaa tuhansia ihmisiä

Suomessa on noin 65 000 ihmistä, joilla on erilaisia puheen vaikeuksia. Uudenlaiset älyvaatteet ovat helppoja valmistaa. Niiden teknologian perusidea on sama kuin pankkikorttien lähimaksussa.

Videolla väitöskirjatutkija Mustasin Sakif esittelee ryhmän kehittämää älyhuppua, ja yliopistonlehtori Tiina Ihalainen kertoo, miksi älyvaatteista olisi apua ihmisille, joilla on kommunikoinnin vaikeuksia. Video: Matias Väänänen / Yle