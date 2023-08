Hallitus lupaa viedä kuohuntaa aiheuttaneen saamelaiskäräjälain eduskuntaan vielä tänä vuonna – ”Aikamoinen takinkääntö”, sanoo oikeustietelijä

Vaalilautakunnan päätös on herättänyt myös vastustusta. Viimeisimpänä asiasta tuohtuivat lapinkyläyhdistykset, jotka syyttävät käräjiä syrjinnästä. Lapinkyläyhdistykset ovat kannelleet asiasta eduskunnan oikeusasiamiehelle. Asian käsittely on kesken.

Myös vaaliluettelon ulkopuolelle jäänyt, saamelaiskäräjien nykyinen jäsen Kari Kyrö on kannellut asiasta eduskunnan oikeusasiamiehelle. Apulaisoikeusasiamies päätti olla ottamatta kantaa vaaliluettelon muodostamiseen.

Vaalilautakunnan päätöksistä tehtiin saamelaiskäräjien hallitukselle noin 130 valitusta. Hallitus käsitteli valitukset elokuun alussa. Seuraava valitusaste on korkein hallinto-oikeus.

Vielä ei tiedetä, kuinka moni käräjien päätöksiin tyytymätön vie asian eteenpäin, sillä valitusaika on vielä käynnissä. Vielä tämän viikon tiistaihin mennessä korkeimmasta hallinto-oikeudesta ei oltu haettu muutosta saamelaiskäräjien hallituksen elokuun alussa tekemiin päätöksiin. Muutoksenhakuaika on kaksi viikkoa siitä, kun saamelaiskäräjien hallituksen päätös on annettu tiedoksi valituksen tekijälle.

Jos ja kun päätöksiä päätyy KHO:n pöydälle, oikeustieteilijä Markku Kiikerin mukaan tuomioistuin on vaativan tehtävän edessä. Kiikeri työskentelee yliopistonlehtorina Lapin yliopistossa. Hän on toiminut esittelijänä saamelaiskäräjien vaaleissa käräjien hallitukselle vuonna 2019 ja vaalilautakunnalle vuonna 2023.

KHO on jo vuoden aiemmin muuttanut tulkintatapaansa muun muassa YK:n ihmisoikeuskomitean ratkaisujen perusteella. Komitea totesi vuonna 2019, että KHO:n päätökset vaaliluetteloon lisäämisestä eivät nojanneet objektiivisiin kriteereihin ja velvoitti, että Suomen pitää pyrkiä estämään vastaavankaltaiset ihmisoikeusloukkaukset jatkossa. Komitea painotti ratkaisussaan myös sitä, että saamelaisyhteisöllä on oikeus itse päättää, ketkä siihen kuuluvat.

Nyt KHO:n puntaroitavaksi tulee vuonna 2022 annettu YK:n rotusyrjintäkomitea CERD:n ratkaisu, jonka mukaan korkein hallinto-oikeus on tulkinnut lakia virheellisesti, Kiikeri toteaa.

– Tämän päätöksen merkitystä suomalaiselle oikeusjärjestelmälle korkein hallinto-oikeus ei ole päässyt vielä käsittelemään. Saamelaiskäräjät halusivat selkeästi saattaa asian oikeuden ratkaistavaksi muuttuneen tilanteen vuoksi.

Kiikerin mukaan samankaltaista tilannetta ei ole ennen Suomen oikeusjärjestelmässä nähty.

– On hyvin poikkeuksellista, että kansainväliset instituutiot selkeästi toteavat, että suomalainen ylin oikeuslaitos on tehnyt virheen.

Korkeimmalla hallinto-oikeudella on nyt kaikki kortit käsissä, Kiikeri toteaa.

– Jotenkin se kansainvälisen oikeuden rikkomus on poistettava, joko se on lainsäätäjä tai sitten se on korkein hallinto-oikeus, ja nyt näyttää siltä, että lainsäätäjä ei siihen pysty ja pallo on siirtynyt korkeimmalle hallinto-oikeudelle.