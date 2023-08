The Weekndin keikka Tallinnassa kiinnostaa suomalaisia: lippupaketteja myyty jo loppuun, lautan aikataulu uusiksi

Kuva: Hollandse Hoogte/Shutterstock/All Over Press

The Weeknd on käyttänyt nyt käynnissä olevalla kiertueella kromattua maskia. Kuva After Hours Til Dawn -kiertueen Amsterdamin-konsertista heinäkuun lopulta.

Pop-artisti The Weekndin After Hours Til Dawn -kiertue saapuu lauantaina Tallinnan Laululavalle. Luvassa on tapahtumien viikonloppu, kun Suomenlahden vastapuolella raikaa Helsingin Flow Festival.

Pop-artisti The Weeknd saapuu tänä lauantaina Tallinnan Laululavalle. Kyseessä on After Hours Til Dawn -kiertueen Euroopan-osan 22. ja toiseksi viimeinen keikkapaikka.

Suomalaisille popfaneille The Weekndin keikka iskee vaikeaan väliin. Helsingissä on käynnissä viikonloppuna Flow Festival.

The Weeknd vaikuttaa kuitenkin kiinnostavan. Matkatoimisto Matkapojat kertoo myyneensä ”useita satoja, miltei tuhat” pakettimatkaa keikalle.

– Myytiin kahta versiota: Toisessa jäädään lauantaiyöksi Tallinnaan hotelliin ja toisessa tullaan yöllä takaisin lautalla. Olemme myyneet kaikki saamamme The Weeknd-liput sekä hotellipakettimme lauantaille, kertoo Matkapoikien myyntijohtaja Jussi Salonen.

Saman yön paluulautalle on Salosen mukaan vielä lippuja jäljellä. Ainakin Megastar-laivan lähtöä Helsinkiin on myöhäistetty keikan takia, ja se lähtee vasta sunnuntain puolella kello 1.30.

Ikaalisten matkatoimiston varatoimitusjohtaja Karoliina Selin kertoo, että heidän pakettimatkoilleen The Weekndin keikalle on lähdössä satoja suomalaisia asiakkaita. Heidän asiakkaistaan suurin osa on palaamassa takaisin vasta sunnuntai-iltana.

Yksi vuosikymmenen rahakkaimmista kiertueista

Kerubimaisesta lauluäänestään ja härskeistä lyriikoistaan tunnetun kanadalaisen kiertue on tähän mennessä ollut massiivisen suosittu. Pohjois-Amerikasta alkanut kiertue on tuottanut Varietyn mukaan tähän mennessä 350 miljoonaa dollaria.

Tämä tekee siitä yhden vuosikymmenen rahakkaimmista kiertueista, vaikka kovia kilpailijoita löytyy niin Beyoncén kuin Taylor Swiftin tapaisista jättiläisistä.

Kiertue on ollut medioissa esillä sen mahtipontisten puitteiden ja The Weekndin eli Abel Tesfayen erikoisten esiintymisasujen ansiosta. Euroopan-konserttien teemana on ollut ”krominen metropolis”. Lavoja on koristanut japanilaisen taiteilija Hajime Sorayaman suunnittelema kromattu, naisellinen robottihahmo.

Avaa kuvien katselu The Weekndin kiertueen kuvasto on ollut futuristista. Lavoja on koristanut kuu sekä japanilaisen taiteilija Hajime Sorayaman suunnittelema krominen robottihahmo. Kuva: Hollandse Hoogte/Shutterstock/All Over Press

Joillain keikoilla Tesfayen naamaa on peittänyt niinikään kromattu maski, joka muistuttaa hieman edesmenneen backpack-rapin legenda MF DOOMin vastaavaa. Vaikka jotkin Doomin fanit eivät ole tästä pitäneet, on Tesfaye itse uudelleenjulkaissut postauksia X:ssä, joissa hänet on ristitty ”MF Abeliksi”.

Kiertueella taustatukea tarjoilevat Flow Festivaliinkin saapuva kanadalainen tuottaja-räppäri Kaytranada. Lisäksi esiintymässä nähdään räpissä ja rnb:ssä syntetisaattorituotannollaan mainetta niittänyt jenkkikonkari Mike Dean.