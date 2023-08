Depeche Mode -varjobileet tuovat lohtua pettyneille faneille – Live Nation perustelee keikan perumista työturvallisuudella

Tiistaille suunniteltu Depeche Moden konsertti peruttiin maanantaina haastavien sääoloduhteiden vuoksi.

Konsertin oli määrä käynnistyä tiistai-iltana Helsingin Kaisaniemen puistossa, ja 20 000 ihmistä odotti pääsevänsä sen yleisöön.

Työturvallisuus oli uhattuna

Tapahtumaa järjestäneen Live Nation Finlandin toimitusjohtaja Tomi Saarinen kertoo Radio Suomen haastattelussa, että vaikea perumispäätös liittyi ennen kaikkea turvallisuuteen.

– Tuuliolosuhteet olivat sellaiset ennusteen mukaan, että käytännössä tapahtuman rakentaminen ei olisi turvallisesti onnistunut, hän toteaa.

Suuren konsertin rakentaminen on Saarisen mukaan mittava projekti, johon osallistuu noin sata työntekijää. Vaikka itse konserttilava seisoi jo paikoillaan, rakentamista ei voitu enää maanantaina jatkaa.

Avaa kuvien katselu Peruuntuneen konsertin lava seisoi tiistaina paikallaan Kaisaniemen puistossa. Kuva: Vesa Marttinen / Yle

– Käytännössä se tarkoitti sitä, ettei meidän kannattanut enää odottaa, vaan tehdä päätös. Ja kun päätös tehtiin eilen, niin se toivottavasti, niin ikävää kuin se olikin, ehkä helpotti joitain kuluttajia. Siihen jäi vähän pelivaraa järjestellä omaa elämää, Saarinen pohtii.

Tomi Saarinen kertoo ymmärtävänsä ihmisten pettymyksen ja turhautumisen tilanteeseen.

– Totta kai tämä on pettymys valtavalle määrälle ihmisiä. Käytännössä tapahtuma oli loppuunmyyty, hän sanoo.

Varjobileitä ympäri kaupunkia

Depeche Moden fanit Heikki Koponen ja Julia Virtanen yhtyvät Yle Helsingin haastattelussa pettymyksen tunteeseen. Kysyttäessä, kuinka paljon tilanne ottaa päähän, vastaus on selkeä.

– Paljon, Heikki Koponen sanoo, ja Julia Virtanen jatkaa:

– Äärimmäisen paljon.

Avaa kuvien katselu Depeche Mode -fanit Heikki Koponen ja Julia Virtanen kertoivat Yle Helsingille tunnelmistaan keikan peruunnuttua. Kuva: Vesa Marttinen / Yle

Koponen kertoo olleensa elämänsä aikana jo lähes 20 bändin keikalla. Virtanen laittaa vielä paremmaksi: hän on ollut suurin piirtein 70 keikalla. Virtanen kertoo, että Depeche Moden musiikki puhutteli jo nuorena.

– Se oli minun lohtuni ahdistukseen ja nuoruuden angsteihin. Se on sellainen, joka täyttää sielun ja sydämen, hän kertoo.

Suomalaisia faneja saattaa lohduttaa kuitenkin se, ettei ympäri Helsinkiä järjestettäviä konsertin varjobileitä olla peruttu.

Koposen ja Virtasen mukaan tällaisia epävirallisia tapahtumia on luvassa esimerkiksi Mikonkadun On the Rocks -baarissa sekä Castréninkadun FlowBarissa. Niissä bändin fanit pääsevät tapaamaan ja jakamaan tuntojaan peruuntuneesta konsertista.

– Depeche Moden fanit ovat perhe, Julia Virtanen toteaa.

Radio Suomi Helsinki: Depeche Moden keikka peruttiin sääolosuhteiden vuoksi, tosifanit kokoontuvat illalla varjobileisiin

Korvaavaa konserttia ei ole tiedossa

Konsertille ei ole ainakaan toistaiseksi annettu korvaavaa päivämäärää. Sellaista ei Live Nationin Tomi Saarisen mukaan myöskään luultavasti saada tälle kiertueelle.

– Kun tällaisia keikkoja järjestetään, niin usein aikajanat ovat pidempiä kuin viikot tai kuukaudet. Esimerkiksi tätä esiintymistä on alettu puuhastella noin vuosi sitten.

Saarisen mukaan Depeche Mode matkustaa seuraavaksi Suomesta Norjaan, jossa sillä on Euroopan kiertueensa viimeinen esiintyminen.

– Sen jälkeen he lähtevät muualle, eli eivät nyt ole Euroopassa enää hetkeen, Saarinen avaa.

Live Nation yrittää kuitenkin saada yhtyeen takaisin Suomeen. Peruuntuneen konsertin lippujen myynti on myös todiste bändin kysynnästä.

– Depeche Modella on paljon ystäviä täällä, ja myös meidän toimistolla. Että siihen voitte kyllä luottaa, että mikäli mitään on tehtävissä, niin me yritämme tehdä. Mutta kerromme siitä sitten, kun aika on, Saarinen sanoo.

Peruuntuneen konsertin lipuista saa tällä hetkellä rahoja takaisin, johon esimerkiksi Live Nationin sivuilla ohjeistetaan.