Lapista löydetty kaksi lintuinfluenssaan kuollutta pikkukajavaa – läänineläinlääkärin mukaan syytä huoleen ei ole

Norjan Vesisaaressa lintuinfluenssaan on kuollut kymmeniä tuhansia pikkukajavia.

Lapissa on varmistettu toistaiseksi ainoat kaksi lintuinfluenssatapausta. Kyseessä on kaksi pikkukajavaa, jotka löytyivät Inarista 21. ja Kemijärveltä 28. heinäkuuta.

Läänineläinlääkäri Pirkko Pirinen kertoo, että lintujen virustutkimukset on tehty Helsingissä. Tulokset saatiin viime perjantaina.

Pirisen mukaan lappilaisten ei tarvitse näiden lintukuolemien perusteella olla tautitilanteesta huolissaan.

– Kyseessä on valtamerilintu eikä sitä juurikaan tavata sisämaassa. Nämä kaksi sairasta yksilöä ovat matkallaan harhautuneet. Kumpikin löytyi metsästä, ei vesistön ääreltä, Pirinen kertoo.

Muutoin Lapin lintuinfluenssatilanne on ennallaan eli tartuntoja ei ole todettu. Pirisen mukaan Ruokavirasto tallentaa eri puolilta Suomea tulleet tutkimuslähetteet eikä niidenkään joukossa ole ollut Lapista tulleita.

Ruokavirasto: Epidemia on rauhoittunut

Lintuinfluenssaepidemia on rauhoittunut viime aikoina Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Suomessa on vahvistettu tänä vuonna 25 luonnonvaraisten lintujen tartuntatapausta.

Tartuntoja on varmistettu myös 21 turkistarhatilalla. Tähän mennessä noin 84 000 turkistarhaeläintä on määrätty lopetettavaksi kahdeksalla eri tilalla.

Lintuinfluenssaa on havaittu tänä vuonna erityisesti juuri Suomessa, koska täällä on paljon turkistarhatiloja. Lisäksi luonnonlintuja on kuollut paljon turkistarha-alueella, eikä kaikilla tarhoilla ole ollut riittävää suojausta luonnonlintuja vastaan.