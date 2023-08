1930-luvun seuroissa sai ryypätä ja tehdä muutakin syntiä – uusi elokuva valottaa herätysliike korpelalaisuuden tarinaa

Ruotsalais-suomalainen elokuva Liikutuksia on maailman ensimmäinen meänkielinen, pitkä draamaelokuva.

Mitä jos köyhyys katoaisi ja taivas tulisi maan päälle? Kaiken ikävän voisi unohtaa, ja kasketkin jättää kääntämättä, koska maailmanloppu olisi jo ovella. Ryypynkin saisi ottaa, koska valittujen siunaus olisi syntiä suurempi.

Kolmekymmentäluvun Tornionjokilaaksossa elettiin suurien saarnojen ja herätyksellisyyden, korpelalaisuuden, aikaa.

Nyt liike on heräämässä uudelleen eloon – elokuvassa.

Pelkosenniemen Suvanto valikoitui kuvauspaikaksi ainutlaatuisen miljöönsä takia. – Aika vähän tallaisia paikkoja Lapissa on enää jäljellä, elokuvan tuottaja Tiina Pesonen sanoo.

Hurmoshenki ja saarnat elokuvaan

Hirsituvassa hämärtää, kun ohjaaja Jon Blåhed viittoo saarnaaja-Theodoria eli näyttelijä Jakob Öhrmania oikeaan paikkaan.

Ympärillä joukko hurmoshengen valtaamia kuulijoita istuu tiukasti penkeissään. Perinnepirtti Pelkosenniemen Suvannossa on muuttunut hetkellisesti 1930-luvun Tornionjokilaaksoksi, jossa köyhyys oli kovaa ja saarnat tulisia.

Blåhedille aihe on tuttu jo lapsuudesta.

Lestadiolaisen Toivo Korpelan mukaan nimensä saaneesta uskonnollisesta kultista liikkuu mitä erilaisempia kertomuksia yhä – liki sata vuotta liikkeen hajoamisen jälkeen.

– Kasvoin Tornionjokilaaksossa, joten kuulin juttuja korpelalaisuudesta jo pienenä, Blåhed sanoo.

Korpelalaisuus oli Blåhedin mukaan aihe, josta kaikki tuntuivat tietävän jotain, mutta se, mitä oikeasti tapahtui, tuntui olevan hieman hämärän peitossa.

– Kun aloin kirjoittaa, tämä oli nimenomaan se tarina, jonka halusin kertoa.

Jällivaarassa kasvaneelle ohjaaja Jon Blåhedille meänkieli on omien isovanhempien kieli. – Aika hienoa, että elokuva nyt voidaan tehdä tällä kielellä, hän sanoo.

Aika ei ollut oikea

Liikutuksia on tiettävästi maailman ensimmäinen meänkielinen kokopitkä elokuva. Inspiraationsa se on saanut Bengt Pohjasen kirjoittamasta näytelmästä Dagning! Röd! Käsikirjoitus on ohjaaja Blåhedin käsialaa.

Samasta aiheesta on yritetty tehdä elokuvia aiemminkin.

– Lieneekö sitten, ettei aika ole ollut oikea. Tämä on yhä herkkä aihe joillekin.

Kun Blåhed kertoi ensimmäisen kerran omassa kotipitäjässään tekevänsä aiheesta elokuvaa, reaktiot eivät olleet kovin myönteisiä.

– Mutta sanoin, että eikö ole parempi, että minä teen sen elokuvan, ja kerron mitä oikeasti tapahtui, kuin että joku ulkopuolinen sen tekee. Sen jälkeen palaute on ollut kannustavaa.

Liikutuksia-elokuva Elokuvan ohjaa Jällivaarasta kotoisin oleva Jon Blåhed. Elokuvan keskeisissä rooleissa nähdään Jessica Grabowsky, Hannu-Pekka Björkman, Jakob Öhrman, Elina Knihtilä, Alma Pöysti ja Rebekka Baer. Lapsipääosassa on kolarilainen Maria Issakainen. Elokuva perustuu tositapahtumiin. Tarina on saanut inspiraationsa Bengt Pohjasen kirjoittamasta näytelmästä Dagning; röd! (Punainen aamunkoitto). Elokuvan on käsikirjoittanut ohjaaja Jon Blåhed itse. Elokuvaa kuvataan Pelkosenniemen Suvannon lisäksi myös esimerkiksi Kolarissa, Ylitorniolla ja Ruotsin Lapissa. Sen budjetti on noin 2,7 miljoonaa euroa.

Näyttelijä Elina Knihtilä kertoo omasta roolistaan elokuvassa.

Ensimmäinen meänkielinen, pitkä elokuva

Meänkieltä puhutaan läpi elokuvan. Näyttelijät ovat saaneet opastusta kielen saloihin meänkielen opettaja Mervi Jaakolta.

– Aloitinkohan jo maaliskuussa Mervin kanssa. Ollaan treenattu videoyhteydellä ja Mervi luki kaikki repliikit meille etukäteen nauhalle, naispääosaa esittävä Jessica Grabowsky kertoo.

Miespääosaa elokuvassa esittää Jakob Öhrman. Hän on herätysliikkeen saarnaaja Theodor, jonka Rakel-vaimoa miehen paatos hämmentää.

Kolarilaisella Maria Issakaisella on ollut erilainen kesäloma, hänellä on elokuvassa lapsipäärooli.

Pariskunnan tytärtä esittää kolarilainen Maria Issakainen, 10. Hänen ei ole tarvinnut meänkieltä opiskella, sitä puhutaan valmiiksi Issakaisen kotona.

– Aika hyvinhän se sujuu, Issakainen nauraa.

Tosin meänkielisen elokuvan kuvauspaikalla kieltä kuulee vain silloin kun kamera käy.

– Onneksi olen ollut täällä oman vanhemman kanssa, niin on joku jonka kanssa meänkieltä voi puhua ihan oikeasti.