Etätyön symboliksi noussut Zoom haluaa työntekijänsä toimistolle – nyt julistetaan hybridityöskentelyn nimeen

Videpuhelut ovat yleistyneet koronapandemian jälkeen työelämässä. Kuvituskuvassa käytetty sovellus on Google Meet.

Korona-aikana monelle tutuksi tullut Zoom-videopuhelupalvelu haluaa, että sen omat työntekijät olisivat läsnä enemmän yhtiön toimistolla. Asiasta kertovat muun muassa BBC ja The Verge.

Etätyön eräänlaiseksi symboliksi noussut yhtiö sanoo uskovansa vahvasti ”organisoidun hybridimallin” olevan tehokkain tapa tehdä töitä. Uuden linjauksen mukaan alle 80 kilometrin päässä asuvien työntekijöiden pitäisi olla toimistolla kaksi päivää viikossa.

Koronapandemian aikana ja jälkimainingeissa moni teknologiayhtiö julisti, että niiden työntekijät saavat jatkossa itse päättää, missä he haluavat työskennellä. Nyt muun muassa Apple, Google ja X (entinen Twitter) ovat Zoomin tavoin palauttaneet lähityöpäivät osaksi työntekijöiden arkea.

Yhdysvalloissa noin 12 prosenttia työntekijöistä tekee töitä täysin etänä ja 29 prosenttia jonkinlaisissa etä- ja läsnäolotyön hybridimalleissa, kertoo tuore Stanfordin yliopiston tutkimus.

Luvut ovat melko yhtenäiset Suomen tilanteen kanssa. Tilastokeskus kertoi huhtikuussa, että vuonna 2022 suomalaisista 11 prosenttia ilmoitti työskennelleensä koko työaikansa kotona. Osittaista etätyötä teki 29 prosenttia palkansaajista.

Asiantuntija uskoo hybridimallin tulevaisuuteen

Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Sinimaaria Ranki uskoo, että korona-aikana opitut etätyötaidot ja asennemuutokset kantavat pitkälle tulevaisuuteen, vaikka työpaikoille on paljon myös palattu. Vallitseva ratkaisu on todennäköisesti Zoominkin valitsema hybridimuotoinen malli.

– Päällimmäinen havainto on, että halutaan löytää toimivia malleja. Kun näitä haetaan, työyhteisöissä tarvitaan dialogia, jotta molemmista työnteon tavoista saadaan parhaat puolet esiin.

Avaa kuvien katselu Sinimaaria Ranki on vetänyt Työterveyslaitoksen Hybridityö, etätyö ja läsnätyö -projektia. Kuva: Rami Moilanen / Yle

Elinkeinoelämän keskusliiton kesäkuussa julkaiseman tutkimuksen mukaan sekä työnantajien että työntekijöiden keskuudessa kiinnostus etätyöhön ja sen mahdollisuuksiin on edelleen valtavaa.

Rankin mukaan on tärkeää, että työhyvinvointi ja tuottavuus kulkevat käsi kädessä myös etätyön tulevaisuudessa.

– Työn autonomia eli se, että voi itse päättää työn tekemiseen liittyvistä seikoista, lisää työhyvinvointia ja työn mielekkyyttä. Etätyössä työn itsenäisyys on suurta, mutta samalla täytyy pitää huoli siitä, että tuottavuus pystytään pitämään hyvänä. Se on etätyön jatkuvuuden ehto.

Ranki uskoo, että jälleen tänä syksynä työpaikoilla jatketaan pelisääntökeskusteluja. Mitään valmista mallia ei ole olemassa, sillä työpaikat ja työtehtävien sisällöt eivät ole samanlaisia.

– Vaikka oltaisiin samassa organisaatiossakin, tiimien tehtävät ovat erilaisia. On varmasti työyhteisöjä, joissa niiden löytäminen on haastavampaa, mutta on yhtä lailla työyhteisöjä, joissa ne löytyvät helposti ja saadaan homma toimimaan.

