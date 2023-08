Oikeuskansleri ratkaisi kantelut Riikka Purran rasistisista kirjoituksista: ”Moraalinen arviointi kuuluu pääministerille”

Oikeuskanslerinvirasto on saanut kesän aikana 13 kantelua valtiovarainministeristä, perussuomalaisten puheenjohtajasta Riikka Purrasta.

Kantelut ovat koskeneet Purran kelpoisuutta ministerin tehtävään ja suurta julkisuutta saaneita Purran rasistisia kommentteja, joita hän on kirjoittanut aiemmin Jussi Halla-ahon perustaman Scripta-blogin vieraskirjaan.

Osa kantelijoista on vaatinut oikeuskansleria selvittämään, onko Purra syyllistynyt kirjoituksillaan kiihottamiseen kansanryhmää vastaan.

Oikeuskansleri on ratkaissut nyt yhdeksän Purrasta tehtyä kantelua.

Oikeuskansleri katsoo päätöksessään, että eduskunta on se paikka, joka arvioi ministerin kelpoisuuden tehtävään.

– Eduskunnan asiana on ottaa kantaa siihen, mikä merkitys on ministeri Purran menettelyllä, kun hän on ministeriksi tultuaan ilmoittanut, että on aikanaan kirjoittanut itsekin typerinä pitämiään kommentteja sosiaalisessa mediassa, oikeuskansleri Tuomas Pöysti kirjoittaa ratkaisussaan.

Oikeuskansleri ei ole selvittänyt, olisiko Purra voinut syyllistyä kirjoituksillaan kiihottamiseen kansanryhmää vastaan.

Oikeuskanslerin toimivalta ei kuulu asioihin, jotka ovat tapahtuneet ennen ministeriksi nimittämistä.

Avaa kuvien katselu Pääministeri Petteri Orpo ja valtiovarainministeri Riikka Purra vastasivat median kysymyksiin pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa 12. heinäkuuta. Kuva: Silja Viitala / Yle

”Kelpoisuuden arviointi kuuluu pääministerille”

Purrasta on tehty yhteensä 13 kantelua.

Niiden lisäksi on elinkeinoministeri Wille Rydmanista on tehty neljä kantelua, sisäministeri Mari Rantasesta viisi kantelua ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Taviosta yksi kantelu.

Myös näissä kanteluissa oikeuskansleria pyydettiin selvittämään ministerien kelpoisuus sekä se, olisivatko he syyllistyneet mahdollisesti kiihottamiseen kansanryhmää vastaan.

Oikeuskansleri ratkaisi Purran ja muiden ministereiden kanteluista suurimman osan samaan aikaan. Oikeuskansleri ei ole selvittänyt myöskään muiden ministerien toimia ennen tehtäviin nimittämisiä.

Lain mukaan ministereiden on oltava rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja Suomen kansalaisia.

Oikeuskansleri patistaa pääministeriä arvioimaan ministerien kelpoisuutta.

– Tulkinnassa on painoarvoa myös moraalisilla ja yhteiskunnallisilla seikoilla. Niiden arviointi kuuluu lähtökohtaisesti eduskunnan pääministeriksi valitsemalle [henkilölle], todetaan päätöksessä.

Kantelut eivät johda toimenpiteisiin

Oikeuskansleri valvoo lain mukaan ministerien tehtävien lainmukaisuutta.

Perussuomalaisista ministereistä tehdyissä kanteluissa ei ole kyse oikeuskanslerin mukaan kyse ”oikeudellisesta ulottuvuudesta”.

– Edellä esitetyn perusteella kantelut eivät ole johtaneet toimenpiteisiin, toteaa oikeuskansleri Tuomas Pöysti ratkaisunsa päätteeksi.

Oikeuskansleri on aiemmin antanut päätöksensä Wilhelm Junnilasta tehdyistä kanteluista. Nekään eivät johtaneet toimenpiteisiin.

Oikeuskanslerinvirasto teki päätökset Purran, Rydmanin, Tavion ja Rantasen kanteluista 13. heinäkuuta.

Katso, kuinka Purra kommentoi Scripta-blogin vieraskirjan kommentteja heinäkuussa (12.7.2023):