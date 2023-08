Puolangalla ihmetellään, missä ovat karanneet lehmät – 57 hiehoa lähti laitumelta, 13 piileskelee vielä metsässä

Niskasen tilalta ei ole koskaan aiemmin karannut näin suurta laumaa. Tässä on osa kotiin palautetuista 44 lehmästä. Video: Jarmo Nuotio / Yle.

Puolankalaisella Juho Niskasella on hätä. Niskasen hieholaumasta on ollut 13 nautaa jo yli viikon karkuteillä.

Alun perin Niskasen koko 57 hiehon lauma karkasi laitumelta, mutta 44 karkulaista on saatu takaisin kotiin.

– Siinä on kova epäilys, että karhu kävi kylässä ja ne lähtivät sitä karkuun.

Niskanen laittoi karkulaiset pihattoon, mutta viimeisten 13 karussa olevan yksilön kanssa ei ole päästy vielä sopuun kotiin palaamisesta.

– Lähialueelta on löytynyt paljon jälkiä, mutta karkulaisia ei ole saatu kiinni, Niskanen summaa.

Niskanen kertoo, että karkulaisia on ollut etsimässä vajaan kymmenen hengen porukka. Välillä kiinniottajat ovat päässeet silittämään karkulaisia, mutta tällä hetkellä hiehot säikähtävät pienintäkin ääntä, kuten puun rasahdusta, ja juoksevat karkuun.

– Lumille asti on ruokaa metsässä, vettäkin löytyy, kun on satanut niin paljon, Niskanen arvioi karkulaisten selviytymismahdollisuuksia.

Karkureissu ei ole ensimmäinen, mutta yleensä karkaajat ovat yksittäisiä.

– Ennen ei ole näin paljoa kerralla karannut.

Lehmiä on etsitty drooneillakin

Hiehot ovat karkumatkalla noin sadan hehtaarin alueella, joka sijaitsee Paljakan laskettelurinteiden lähellä.

Niskanen kertoo pyytäneensä apua muun muassa Kainuun pelastuslaitokselta. Pelastuslaitos on lennättänyt alueella virka-apuna droonia sunnuntaina ja maanantaina.

– Sitä lennätettiin Paljakan laskettelukeskuksen molemmin puolin, sunnuntaina löytyi muutama eläin, maanantaina oli lämpökamera käytössä droonissa, mutta mitään ei löytynyt, kertoo palomestari Jani Huovinen.

Lehmien pelastustehtävän tekee vaikeaksi se, kun metsässä paikallaan oleva eläin on maastoutunut metsän varjopaikkoihin.

– Paikalla on ollut myös sunnuntaina viisi vapaaehtoista etsijää ja maanantaina paikalle tuli toinen lämpökameralla varustettu drooni ja yksi oululainen vapaaehtoinen Vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta, Huovinen täydentää.

Jatkossa pelastuslaitos lähtee lehmien perään vain, jos joku niistä on hengenvaarassa tai kiinni jossain.

Avaa kuvien katselu Nämä Juho Niskasen hiehot on saatu talteen karkumatkalta. Niskanen sanoo yhden hiehon arvon olevan 500–900 euroa. Kuva: Jarmo Nuotio

Vuosittain Kainuun pelastuslaitoksella on noin 20 eläintenpelastustehtävää. Jos luonnoneläin, vaikkapa lintu, on jäänyt johonkin siimaan tai joku eläin on tullut sisätiloihin, pelastuslaitos käy tarvittaessa hätistelemässä myös niitä.

– Tyypillinen virka-aputehtävä koskee eläinten kohdalla vaikka suohon uponnutta eläintä tai esimerkiksi vasta oli Kuhmossa kiinni koira rakennuksen alla. Tänään ja eilen tuli on tullut ampiaispesän hävitystehtävä, mutta se ei kuulu meille.

Juho Niskasella olisi apuvoimille vielä käyttöä.

– Kun saataisiin vaikka kaksi linja-autolastillista prikaatilta porukkaa kävelemään, niin saataisiin käytyä tuo sadan hehtaarin alue läpi, sanoo Niskanen.

Niskanen on myös suunnitellut uusia tapoja saada viimeiset karkulaiset kiinni. Niskanen kertoo rakentavansa maastoon ruokintakärryä, joka toimisi aidan kanssa ansana. Paikalle tulee riistakamera, joka kertoo, kun karkulainen on aidan sisällä.

Hiehoista on tehty näköhavaintoja muun muassa Paljakan hautausmaan lähistöllä (Kainuun Sanomat).