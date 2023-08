Kotkalainen Markus Holzhäuser löysi tavan yhdistää työn ja harrastuksen, nyt hän tarjoaa lääkäripalveluita veneestä

Kotkan vesillä tänä kesänä liikkunut vene näyttää päällepäin aivan tavalliselta. Vene voi kuitenkin pelastaa monen mökkireissun.

Vene kuuluu kotkalaiselle lääkärille Markus Holzhäuserille, joka löysi tänä kesänä tavan yhdistää työn ja harrastuksen. Hän on hoitanut kesän ajan potilaita veneessään Kotkan Haapasaaressa ja Kuutsalossa sekä Pyhtään Kaunissaaressa.

Avaa kuvien katselu Rannikkolääkäri hoiti potilaita tänä kesänä kolmella saarella Kotkan edustalla. Kuva: Kalle Purhonen / Yle, Mapcreator, Open Street Map

Holzhäuser viipyi kesälauantaisin jokaisessa kohteessa tunnin.

Veneessään Holzhäuser tarjosi yleislääkärin palveluita. Niihin kuuluvat esimerkiksi tulehdusarvojen tarkistus, haavanhoito, punkinpuremat, rokotukset, tulehdukset, selkä- ja nivelkivut sekä ihottumat.

Potilaat odottavat laiturilla

Saaristossa tunnelma on ollut hyvä. Ihmiset odottavat usein Holzhäuseria rannassa ja auttavat kiinnittämään veneen laituriin.

Vaikka yleisöryntäyksestä ei voidakaan puhua, on kysyntää palvelulle riittänyt.

Saarelaiset ovat arvostaneet sitä, että palveluita tuodaan heidän luokseen. Ihmisten ei ole enää pakko lähteä saaresta saadakseen terveyspalveluja.

Avaa kuvien katselu Markus Holzhäuserin viikoittainen kierros lähtee Kotkan Kuusisen venelaiturista. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Suurin osa ihmisistä on tullut hoidettavaksi ilman ajanvarausta. Aikoja ei ole varattu etukäteen loppuun, joten tämä ei ole ollut ongelma lääkäriasema Mehiläisen palveluksessa työskentelevälle Holzhäuserille.

Merikaupunki tarvitsee rannikkolääkärin

Muualla Suomessa, ainakin Saaristomerellä, on ollut aikaisemminkin veneellä palveluita tarjoavia lääkäreitä. Rannikkolääkäri on ensimmäinen laatuaan Kotkassa, ja Holzhäuser uskoo sen tärkeyteen.

– Kotka on merikaupunki, ja tämän tyyppinen palvelu kuuluu merikaupunkiin.

Avaa kuvien katselu Veneilyä jo vuosia harrastanut Markus Holzhäuser hoitaa potilaita omassa veneessään. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Potilastapaukset eivät Holzhäuserin mukaan eroa maalla hoidettavista. Haasteeksi hän mainitsee nettiyhteydet, ja myös sää on vaikuttanut toimintaan vähän. Rannikkolääkäri on sään armoilla, ja siksi toiminta pyörii säävarauksella.

Holzhäuser kertoo, että kesä on ollut tuulinen ja aallot ovat olleet korkeita, mutta suurimman osan ajasta se ei ole estänyt kierroksen toteutumista. Kierros on tämän kesän aikana peruttu vain kerran huonon sään vuoksi.

Toiminta jatkunee ensi kesänä

Asiakkaiden määrä on alkanut vähentyä syksyn pikkuhiljaa lähestyessä, ja rannikkolääkärin toiminta on tältä kesältä ohi.

On kuitenkin todennäköistä, että saariston asukkaat ja mökkiläiset pääsevät nauttimaan rannikkolääkärin palveluista myös ensi kesänä. Sen lisäksi että vastaanotto on ollut positiivinen, on Holzhäuser nauttinut toiminnasta. Suurempia ongelmia ei ole ilmennyt.

– Tuntuu enemmän lomareissulta kuin työltä.

Voit keskustella aiheesta 15.8. kello 23.00 asti.