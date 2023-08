Pohjois-Norjan pikkukajavien joukkokuolema influenssaan kuuluu villilintujen tuhoisimpiin

Vesisaaren alueella epidemia on tappanut Birdlife Norjan asiantuntijan mukaan kymmeniä tuhansia lintuja. Keväällä selviää jäikö Norjan suurimmasta pikkukajavayhdyskunnasta lintuja henkiin.

Kesäkuussa Pohjois-Norjan Finnmarkissa eli Ruijassa löydettiin kuolleita pikkukajavia. Tuhoisa kulkutauti oli puhjennut. Heinäkuussa Vesisaaressa oli kerätty jo 15 000 kuollutta pikkukajavaa. Kuolinsyy on korkeapatogeeninen lintuinfluenssavirus H5N1.

– Meille on tullut kauhea tauti, influenssa tänne Ruijaan. Vesisaaren ympäristössä pikkukajavien kuolemia on ainakin 20 000 – 30 000, kertoo puhelimessa BirdLife Norjan Finnmarkin hallituksen jäsen Dag Gjerstad.

Runsaan 10 kilometrin päässä Vesisaaren keskustasta oleva Ekkerøyan pikkukajavayhdyskunta on Gjerstadin mukaan Norjan suurin.

Pesimäaikaan niemen kalliojyrkänteillä asuu kesällä jopa 80 000 pikkukajavaa.

– Ekkerøyassa on lintuvuori jolla pesii 30 000 – 40 000 pikkukajavaparia ja nyt puolet on kuollut.

Avaa kuvien katselu Birdlife Finnmarkin Dag Gjerstad on rengastanut punakuirin Porsanginvuonolla Pohjois-Norjassa keväällä 2017. Kuva: Tomas Aarvak / Birdlife Norge

Gjerstad pitää mahdollisena, että lintuinfluenssaepidemia tuhoaa Ekkerøyan pikkukajavakolonian eli yhdyskunnan.

– Se on huono asia. Kukaan ei voi tietää kauanko kolonia kestää. Ensi vuonna se on ehkä ohi, nyt on elokuu ja asia selviää vasta talven jälkeen, arvioi Gjerstad.

Yle Lapin heinäkuussa Vesisaaressa haastattelema Norjan ruokaviraston Mattilsynetin eläinlääkäri piti kolonian tuhoutumista myös mahdollisena.

Pohjois-Norjan ehkä tunnetuimman, Vuoreijan Hornøyan saarella olevan merilintukolonian linnuista epidemia on Gjerstadin mukaan niittänyt juuri pikkukajavia, mutta kolonian muut lintulajit ovat ainakin toistaiseksi säästyneet joukkokuolemalta.

– Tällä hetkellä näyttää, että influenssa ei lyö niin kovasti merilokkia, harmaalokkia, ruokkia ja lunnia.

Pikkukajava ei ole kestänyt helposti tarttuvaa ja vakavaa tautia aiheuttavaa korkeapatogeenistä virusta.

– Se on aivan niin kuin ihminen, joku ihminen kestää, joku ihminen kuolee yhtäkkiä. Se on sen kajavan luonto, se on pieni lokki eikä se kestä paljoa kun tauti tulee, pohtii Gjerstad.

Pohjois-Norjan pikkukajavat muuttavat talveksi Kanadaan Labradorin niemimaalle ja Newfoundlandin saarelle sekä Grönlantiin. Palaavat sitten varhain keväällä pesimään Finnmarkin kalliojyrkänteille.

Yhdistyneiden kansakuntien YK:n ruoka ja maatalousjärjestön FAO:n tuoreen raportin mukaan lintuinfluenssan suurimmat tuhot ovat olleet kymmenien tuhansien lintujen luokkaa. Näin nyt Pohjois-Norjan Vesisaaren seudulla koettu ja jatkuva epidemia kuuluu villintujen toistaiseksi historian pahimpiin.

BirdLife Suomi: Norjan merilintujen muutto ei kulje Suomen kautta

Pohjois-Norjan tuhoisa lintuinfluenssaepidemia ei suomalaisen lintuasiantuntijan mukaan vaikuta Suomeen.

BirdLife Suomen suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi sanoo, että Pohjois-Norjan Jäämeren rannikon lokkien ja muiden merilintujen muuttoreitit etelään kulkevat Norjan rannikkoa pitkin.

– Pohjois-Norjan merilintujen, pikkukajavien ja myös siellä elävien muiden lokkien muuttoreitit eivät osu ollenkaan Suomeen. Ne muuttavat sitä pohjoista rannikkoa pitkin etelään ja pysyvät siellä valtameren puolella koko ajan, sanoo Lehtiniemi.

Avaa kuvien katselu Lintuinfluenssan tappamia ja vielä hengissä olevia kalatiiroja virellään pikkukajavia Pohjois-Norjan Berlevågissa heinäkuussa 2023. Kuva: Luz Lücker

Lehtiniemen mukaan Suomeen Pohjois-Norjan merilintuja päätyy Suomeen satunnaisesti. Vasta on varmistunut, että Lapista Kemijärveltä ja Inarista on löytynyt tänä kesänä yksittäiset lintuinfluenssan tappamat pikkukajavat.

Korkeapatogeeninen lintuinfluenssavirus H5N1 havaittiin ensimmäistä kertaa Kiinassa hanhitarhoilla 1990-luvun lopulla. Massiivisen siipikarjateollisuuden piirissä virus on paisunut maapallon laajuiseksi ongelmaksi ja aiheuttanut viime vuosina siipikarjan lisäksi laajoja tuhoja myös Euroopan villilinnuissa.