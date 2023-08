Barbie on kerännyt 17 päivän aikana enemmän katsojia kuin vuosikymmenen katsotuin elokuva samassa ajassa

Barbie-elokuvan päätähtiä ovat Margot Robbie ja Ryan Gosling, mutta sosiaalisessa mediassa on viime viikkoina käytetty ahkerasti myös Barbie-kuvageneraattoreita.

Barbie-elokuva saavuttanee 400 000 katsojan rajapyykin Suomessa tämän päivän aikana. Se on yli sadan tuhannen katsojan erolla vuoden katsotuin elokuva. Suomen toiseksi katsotuin on Super Mario -elokuva.

Barbie sai ensi-iltansa perjantaina 21. heinäkuuta eli sitä on esitetty jo kolmena viikonloppuna. Nyt 400 000 katsojan raja on enää parista tuhannesta katsojasta kiinni.

– Eilen maanantaina, samalla viikolla, kun koulut alkavat, Barbie keräsi yli 11 000 katsojaa. Onhan se poikkeuksellista. Ajattelin, että luvut jo vähän pienenisivät, sanoo Filmikamarin toimitusjohtaja Tero Koistinen.

Barbien kanssa samaan aikaan ensi-iltansa saaneella Oppenheimerilla menee niin ikään lujaa. Se on kerännyt tähän mennessä noin 225 000 katsojaa. Eilen maanantaina sen näki viisi tuhatta ihmistä.

Barbenheimer-ilmiö siis elää ja voi hyvin. Vielä viime viikolla monet Finnkinon näytöksistä olivat muutamia hajapaikkoja lukuun ottamatta loppuun myytyjä. Näytökset ovat ruuhkaisia tälläkin viikolla, ja niiden määriä on lisätty.

Avaa kuvien katselu Filmikamarin toimitusjohtaja Tero Koistinen on seurannut mielenkiinnolla Barbenheimer-ilmiötä. Kuva: Terhi Liimu / Yle

Barbie porskuttaa omilla luvuillaan

Suomen elokuvasäätiö on verrannut Barbien ja Oppenheimerin menestystä viime vuosien menestyselokuviin.

Erityisesti Barbie erottuu aiemmista hittielokuvista sillä, että se saa katsojia tasaisesti päivästä riippumatta, eikä tahti ole hyytynyt ensimmäisinä viikkoina. Esimerkiksi Star Warsit keräsivät katsojia ensimmäisinä päivinä Barbieta enemmän, mutta niiden vauhti alkoi hyytyä heti avausviikon jälkeen.

Barbie onkin kerännyt 17 päivän aikana enemmän katsojia kuin vuosikymmenen katsotuin elokuva 007 No Time to Die samassa ajassa. Yhteensä viimeisin Bond sai runsaat 600 000 katsojaa. Oppenheimerkin on kerännyt katsojia nopeammin kuin esimerkiksi viime vuoden katsotuin elokuva Top Gun: Maverick.

”Kuollutta hevosta ei millään markkinoinnilla saada henkiin”

Tero Koistinen löytää kahden elokuvan pitkäkestoiselle suosiolle parikin syytä.

Barbenheimerin suosion kulmakivi on itse Barbenheimer, sosiaalisessa mediassa syntynyt ilmiö, joka ruokkii itseään ja vetää kaksi toisistaan poikkeavaa elokuvaa huomion keskipisteeseen.

– Yhdysvalloissa Barbien yleisöstä 65 prosenttia on naisia, kun taas Oppenheimerin yleisöstä 65 prosenttia on miehiä. Yleisöt limittyvät sopivasti keskenään, Koistinen toteaa.

Avaa kuvien katselu Oppenheimerin pääosassa nähdään Cillian Murphy. Kuva: © 2022 Universal Studios. All Rights Reserved.

Näyttävän someilmiön lisäksi ratkaisevia tekijöitä ovat elokuvastudioiden omat markkinointikoneistot, jotka hakevat Hollywood-elokuvien kohdalla vertaisiaan. Mukaan tarvitaan kuitenkin yleisön innostusta ja tuuriakin.

– Ainahan nämä ovat myös vähän selittämättömiä juttuja, Koistinen toteaa.

– Tässä menevät varmaan kielikuvat sekaisin, mutta kuollutta hevosta ei millään markkinoinnilla saada henkiin. Toisaalta, jos se raikkaasti siellä laukkaa, niin markkinoinnilla saadaan laukkaamaan vielä paremmin. Joskus on pistetty vaikka minkälaisia voimia liikkeelle, mutta mitään ei tapahdu, koska ihmisiä ei vain kiinnosta.

Elokuvastudiot tekevätkin kaikkensa, jotta oma tuote alkaisi tavalla tai toisella trendata sosiaalisessa mediassa. Odotettavissa on, että sosiaalinen media alkaa vaikuttaa elokuvaan samalla tapaa kuin se vaikuttaa musiikkiin. Esimerkiksi Guardians of the Galaxy -elokuvasarjan kolmatta osaa pyrittiin nostamaan esiin julkaisemalla Guardians-ryhmän oma Tiktok-tanssi.

– Tosin olen ymmärtänyt, että nuoret suhtautuvat nihkeästi, jos heitä yrittää saada innostumaan. Homman pitää olla aitoa. Studiot ovat varmasti hyödyntäneet Barbenheimer-ilmiötä markkinoinnissa, mutta eivät ne ole sitä synnyttäneet.

Avaa kuvien katselu Viime vuoden menestyselokuvia oli Kätyrit: Grun tarina. Sen yhteydessä syntyi someilmiö, jossa nuoriso saapui elokuvateattereihin pukuihin pukeutuneina. Kuva: Universal Studios

Elokuvateattereihin luotetaan taas Hollywoodissa

Barbien ja Oppenheimerin suosio on Koistisen mukaan myös osoitus siitä, että Hollywoodissa luotetaan taas teatterilevityksen voimaan. Vielä hetki sitten – osittain koronapandemian vaikutusten vuoksi – Hollywoodissa kokeiltiin lyhyempää aikaikkunaa teatteri- ja suoratoistoensi-illan välillä.

– Mutta nyt on huomattu, että teatteripuolelta tulee käteistä kerralla ulos, eikä olla pelkästään suoratoistopalveluiden kuukausimaksujen varassa. Selkeästi teatterilevitykseen luotetaan taas.