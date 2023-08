Saata lapsi kouluun vain vähän aikaa, älä auta läksyissä liikaa: opettajien parhaat vinkit koululaisten vanhemmille

Koulun ensimmäisinä päivinä vanhempi voi saattaa lapsen kouluun, mutta lapselle on myös hyvä antaa mahdollisuus oppia kulkemaan itsenäisesti.

Tämä viikko on monelle lapselle, nuorelle ja heidän vanhemmilleen erityisen tärkeä: koulut alkavat.

Ensimmäinen koulupäivä voi jännittää sekä lasta että aikuista, eikä peruskoulun viimeisetkään vuodet ole aina kovin helppoja – kenellekään.

Haastattelimme ala- ja yläkoulun opettajat ja loimme heidän kanssaan oppaan koululaisten vanhemmille. Näiden kuuden vinkin on tarkoitus helpottaa lapsen opintietä ja parantaa koulun ja kodin välistä yhteistyötä.

Jutun lopussa voit vastata omien näkemyksiesi mukaisesti ja katsoa, mitä mieltä muut ovat siitä, millainen on hyvä koululaisen vanhempi.

1. Anna lapselle vastuuta

Hämeenlinnalaisen alakoulun luokanopettaja Johanna Metsäpuu neuvoo koululaisten vanhempia kyselemään lastensa kuulumisia, mutta liika puuttuminen lapsen asioihin voi olla myös riski.

– Heti ensimmäisellä luokalla kouluun tullessa alkaa oman toiminnan ohjauksen taitojen harjoittelu ja sen selvittäminen, miten itse selviää tästä koulun arjesta. Pikku hiljaa tulee lisää vastuuta, Metsäpuu sanoo.

Metsäpuu korostaa, että on tärkeää puhua lapselle vastuun ottamisesta ja myös antaa lapselle vastuuta.

– Sopivina annoksina lapset pystyvät vastuuta ottamaan ja taidot vahvistuvat.

Lasten kasvatuksessa on viime vuosina puhuttu niin sanotuista helikopterivanhemmista, jotka tasoittavat liikaakin lapsensa koulutietä ja hyrräävät helikopterin tapaan lapsen ympärillä. Suomalais-amerikkalaisen tutkimuksen mukaan helikopterivanhemmuuden seuraukset voivat olla lapselle ikäviä: hermostuneisuutta, masennusta, tunne-elämän säätelyn vaikeuksia sekä tyytymättömyyttä elämään.

Toisin sanoen: jos lapsen käärii liiaksi pumpuliin ja ylihuolehtii, on riskinä, ettei lapsi ei opi tarvittavia selviytymiskeinoja.

2. Saata lapsi kouluun vain ensimmäisinä päivinä

Peruskoulun toista luokkaa opettava Metsäpuu kannustaa vanhempia antamaan lapselle mahdollisuuden olla oma-aloitteinen ja kartuttaa omia taitojaan ilman, että vanhempi puuttuu ja ohjaa koko ajan.

Tämä koskee myös koulumatkoja.

Esimerkiksi koulumatka on sellainen asia, jonka alakouluikäinen lapsi voi opetella hoitamaan itsenäisesti.

– Alussa vanhemmat saattelevat lapset koululle useammankin viikon tai kuukaudenkin ajan syksyllä, mutta sitten aletaan pikku hiljaa opetella itsenäistä kouluun liikkumista.

– Ekaluokkalaiset ovat ihania keväällä, jolloin he tulevat pyörällä itse kouluun ja ovat siitä tosi ylpeitä, Metsäpuu sanoo.

3. Älä auta läksyissä liikaa

Moni vinkki liittyy lapsen vastuuseen: niin tämäkin.

Läksyjen tekemisessä vanhemmat voivat alkuvaiheessa olla enemmän mukana, mutta Metsäpuun mielestä lasten on hyvä antaa oppia tekemään läksyt itsenäisesti.

Kokonaan vanhemman ei kannata läksyjä tehdä.

Oma-aloitteisuudelle on annettava tilaa.

Tarvittaessa vanhempi voi läksyjenteon loppuvaiheessa kuitenkin auttaa esimerkiksi tehtävien tarkistamisessa.

Kokonaan vanhemman ei kannata läksyjä tehdä. Silloin esimerkiksi lapsen oppimisvaikeudet saattavat jäädä koulussa aluksi piiloon.

4. Selvät rajat opettavat lasta

Jyväskyläläisessä Viitaniemen peruskoulussa opettava Tuukka Kotimäki pitää tärkeänä, että lapsilla ja nuorilla on selvät rajat. Silloin he oppivat kohtaamaan pettymyksiä ja suorittamaan epämieluisampiakin tehtäviä.

Kotimäki opettaa teini-ikäisiä nuoria.

– Lapsuuteen, nuoruuteen ja kaikkeen ihmiselämään kaikissa ikävaiheissa liittyy myös niitä epämieluisampia asioita – pitää esimerkiksi herätä aikaisin aamulla ja tehdä oppimis- tai työtehtäviä jotka eivät aina ole kaikkein mieleisimpiä, Kotimäki toteaa.

Positiivisuus, kannustaminen ja lämpö ovat Kotimäen mielestä kaikkein tärkeimpiä kun toimitaan lasten ja nuorten kanssa.

Jos lapsille ei anneta mahdollisuutta sietää pettymyksiä tai pinnistellä, saattaa seurata vaikeuksia myöhemmin elämässä Tuukka Kotimäki

Hän kuitenkin korostaa rajojen asettamisen merkitystä.

– Kun asetetaan turvalliset rajat, lapsi oppii sinnikkyyttä, kestävyyttä ja sietämään pettymyksiä. Jos lapsille ei anneta mahdollisuutta sietää pettymyksiä tai pinnistellä esimerkiksi koulunkäynnissä tai kotitöissä, saattaa seurata vaikeuksia myöhemmin elämässä, Kotimäki sanoo.

5. Uni- ja ruokarytmi kuntoon

Metsäpuu arvioi, että ensimmäinen koulupäivä jännittää vanhempia usein jopa enemmän kuin lapsia.

– Koulujen alku kesäloman jälkeen on iso muutos. Arkeen pääsemiselle on hyvä antaa aikaa itselle ja erityisesti lapsille. Kun kotona laitetaan uni- ja ruokarytmit kuntoon, lapset jaksavat tulla kouluun, opiskella ja oppia, Metsäpuu sanoo.

Kotimäki on samoilla linjoilla.

– Tietysti me opettajat toivomme, että vuorokausirytmistä pidetään kiinni. Meillä opettajilla on siihen vähän vaikutusvaltaa. Se on vanhempien vastuulla, jos yöt valvotaan tietokonepelien tai mobiililaitteiden takia, hän toteaa.

Vanhempien tulisi olla säännöllisiä vuorokausirytmin suhteen riippumatta siitä, onko kyse alakouluikäisestä vai 15-vuotiaasta lapsesta.

– Jos oppilas nukkuu säännölisesti ja riittävästi, on valmiina jo perusta, jolle voidaan laadukasta opetusta lähteä rakentamaan, Kotimäki sanoo.

6. Ole rauhallinen ja läsnä

Kotimäki kehottaa vanhempia olemaan rauhallisia silloin, kun lapsi jännittää.

Lapselle voi sanoa, että ensimmäisen – tai viimeisen – koulupäivän jännittäminen on ihan normaalia.

Kotimäki sanoo, ettei halua neuvoa vanhempia lasten kasvattamisessa, mutta toivoo, että vanhemmat olisivat lapselle läsnä ja kiinnostuneita hänen kuulumisistaan.

– Vaikka teini-ikäiset ovat monesti ulosanniltaan sellaisia, että ”ihan hyvin [menee], ihan sama, emmä tiiä”, niin silti heille on vähintään yhtä tärkeää [kuin alakouluikäisille], että vanhemmat kyselevät ja ovat läsnä.

– Se luo lapsille fiiliksen, että voi purkaa sydäntä ja jakaa iloja ja suruja. Kysellään, vaikka sieltä ei aina pitkiä avautumisia tulisikaan, Kotimäki sanoo.

