Geeniterapian tutkimuskeskusten yhteistyöhanke saa 15 miljoonaa euroa EU-rahoitusta – Itä-Suomen yliopisto on mukana kuusivuotisessa hankkeessa

Professori Seppo Ylä-Herttuala johtaa Kansallista Virusvektorilaboratoriota Itä-Suomen yliopiston A. I. Virtanen -instituutissa. Kuva on vuodelta 2021.

Kansainvälisten geeniterapian tutkimuskeskusten yhteistyölle on annettu 15 miljoonan euron EU-rahoitus. Yhteishankkeessa on mukana myös Itä-Suomen yliopisto. Hankkeessa on tarkoitus tehostaa geeniterapialääkkeiden korkeatasoista valmistusta ja käyttöä akateemisessa ympäristössä.

Hankkeessa ovat mukana Coimbran yliopistollinen keskussairaala Portugalista, professori Seppo Ylä-Herttualan johtama Kansallinen Virusvektorilaboratorio Itä-Suomen yliopiston A.I. Virtanen -instituutista sekö Sheffieldin yliopiston geenilääkekeskus Englannista.

Euroopan merkittävimmät geeniterapian tutkimuskeskukset ovat tehneet yhteistyötä jo aiemmin. Uuden GeneT-hankkeen tavoitteena on lisätä yhteistyötä geenilääkkeiden korkeatasoisten valmistusmenetelmien kehittämisessä. Lisäksi parannetaan geenilääkkeiden kliiniseen käyttöön liittyvää tiedonsiirtoa ja koulutusta.

Hanke luo myös hyvän pohjan menetelmä- ja tutkijavaihdolle sekä mahdollistaa monikeskustutkimusten tekemistä yhteisten valmistus-, laatu- ja turvallisuusvaatimusten puitteissa.

Professori Seppo Ylä-Herttualan johtamalla molekyylilääketieteen tutkimusryhmällä ja Kansallisella Virusvektorilaboratoriolla on maailmanlaajuinen pioneeriasema geenilääkkeiden kehittämisessä ja valmistuksessa. Kuusi vuotta kestävään hankkeeseen liittyy myös huomattavaa muuta rahoitusta sekä akateemisilta että bioteknologian alan toimijoilta.

Uudesta hankerahoituksesta kertoi ensimmäisenä Savon Sanomat verkkosivuillaan.