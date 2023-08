SJK ja VPS hyvässä kesäkunnossa Veikkausliigassa – monen katse kääntyy nuoriin lupauksiin: "Hän olisi jo Huuhkajissa, jos pelaisi HJK:ssa"

Jalkapallon miesten korkeimmalla sarjatasolla pohjalaisjoukkueilla Seinäjoen Jalkapallokerholla ja Vaasan Palloseuralla menee hyvin kauden kääntyessä loppua kohti.

Seinäjokelaiset ovat mestaruustaistelussa hyvissä asemissa kolmantena pisteen päässä kaksi peliä enemmän pelanneesta sarjajohtaja HJK:sta ja tasapisteissä pelin enemmän pelanneesta KuPs:sta.

Yksi SJK:n avainpelaajista on ollut juuri 24 vuotta täyttänyt puolustaja Ville Tikkanen.

Hän tuli Seinäjoelle Oulusta 17-vuotiaana ja on reilussa kuudessa vuodessa käynyt läpi Seinäjoen Jalkapallokerhon akatemiapolun.

– Koin sen huippumahdollisuudeksi silloin, ja nyt kun jälkeenpäin sitä katsoo, niin ei olisi paremmin voinut mennäkään. Nyt on tullut vähän reilut kuusi vuotta täyteen, ja tänä aikana on ollut valmentajan vaihdoksia, mutta koen, että se on kasvattanut minua enemmän erityisesti henkisesti.

Pohjanmaan derbyyn valmistautuvan joukkueen harjoituksissa oli maanantaina laskutavasta riippuen 10–12 akatemiapelaajaa.

– He tulevat kovalla draivilla tänne joka päivä ja puskevat meitä eteenpäin, Tikkanen sanoo.

Tikkasella on Seinäjoen vuosien jälkeen halu ottaa askel kohti kovempia sarjoja. Hätiköityjä päätöksiä hän ei kuitenkaan halua tehdä.

– Haluan edetä päivän kerrallaan ja katsoa, mikä on minulle paras ympäristö kehittyä. Koen että täällä on nyt hyvä buugi päällä, mutta totta kai halu eteenpäin on kova.

Seuraava askel Huuhkajat?

SJK:n päävalmentaja Joaquín Gómez uskoo, että seuraava hyvä askel Tikkasen uralla voisi olla paikka A-maajoukkuessa.

– Hän olisi jo Huuhkajissa, jos pelaisi HJK:ssa, Gómez lataa.

Tikkanen myöntää, että on keskustellut asiasta Markku Kanervan kanssa.

– Totta kai jokaisen jalkapalloa pelaavan pojan unelma Suomessa olisi pelata Huuhkajissa, mutta en ota siitä paineita. Koen että jos se on tarkoitettu, niin sen aika sitten tulee. Työtä teen kovasti sen eteen.

Hän on ollut mukana U19- ja U21-maajoukkueissa.

SJK:n tekninen johtaja Richard Dorman pitää Tikkasta onnistuneena esimerkkinä siitä, millaista työtä SJK:n Akatemiassa halutaan tehdä.

– Hän on kasvanut pojasta mieheksi meillä niin kentällä kuin kentän ulkopuolellakin. Haluamme auttaa nuoria pelaajia ammattilaishaaveiden toteuttamisessa. Toivottavasti hän saa mahdollisuuden pelata ammattilaisena kovassa ulkomaisessa liigassa, Dorman sanoo.

Dormanin mukaan 90 prosenttia ammattilaiseksi tähtäävän akatemiapelaajan elämästä on muuta kuin jalkapalloa. Hänen mukaansa kilpailu suomalaislupauksista on kovaa ja siksi lahjakkuuksia etsitään myös ulkomailta.

Akatemiaan tulevat pelaajat ovat iältään 15-21 vuotiaita. Koulunkäynti on iso osa nuoren elämää. Lisäksi lepoon ja ravintoon pitää kiinnittää huomiota.

Ville Tikkaselle yksikseen asumisessa 17-vuotiaana oli opeteltavaa.

– Pientä pyykkäämis- ja tiskausongelmaa oli alussa. Koen kuitenkin että se on sopinut minulle ja ihmisenä olen kehittynyt jopa enemmän kuin pelaajana täällä.

Roni Hudd on VPS:n nuori suurlupaus

Roni Hudd sanoo, että polku VPS:ssä on mennyt helposti ja sujuvasti, askel askeleelta. Video: Tuomo Rintamaa.

Vaasan Palloseura on pelannut hyvää Veikkausiigan heinäkuuta. Se voitti kaikki kuusi heinäkuun otteluaan maalierolla 15–1.

Ennen voittoputkea joukkue oli voittanut vain yhden ottelun ja hävinnyt kahdeksan. Veikkausliigan heinäkuun joukkueeseen valittiinkin peräti kuusi VPS:n pelaajaa.

Yksi heistä on seuran 18-vuotias suurlupaus Roni Hudd.

– Se on hieno tunnustus hyvin tehdystä työstä. Vielä hienompaa oli se, että meitä oli monta siellä. Näkee että koko joukkue on loistanut ja pärjännyt hyvin, Hudd iloitsee.

Nuorukainen debytoi Veikkausliigassa viime kaudella, eivätkä hyvät otteet ole jääneet huomaamatta. Hudd nousi talvella Transfermarkt-jalkapallosivuston ilmiöksi ja Bundesliiga-seurojen kiikariin.

Hän kuitenkin itse toppuuttelee mahdollista ulkomaansiirtoa.

– Veikkausliiga on hyvä sarja kehittyä. Jotkut pelit ovat tietenkin kovempia kuin toiset.

Hudd on käynyt läpi Vaasan Palloseuran juniorijoukkueet ja pelannut VPS Akatemian kanssa kolmosta.

VPS:n urheilujohtaja Janne Lindberg pitää Huddin nousua edustusjoukkueeseen merkittävänä asiana seuralle ja vaasalaiselle jalkapalloyhteisölle.

– Hän on itse omalla työllään ja kärsivällisyydellään sen tehnyt. Lisäksi oleellista on mielestäni se, että hän on saanut harjoitella terveenä. Hän on saanut tällä kaudella lisää vastuuta ja VPS on tarjonnut hänelle puitteet siihen.

Tämä onkin Lindbergin mukaan seuran strategia. VPS haluaa tuoda alueen nuoria pelaajia mukaan ketjuun kasvamaan ammattilaisuuteen. Huddin ympärillä pyöriviä siirtospekulaatioita Lindberga haluaa rauhoitella ja antaa Veikkausliigaankin vielä nuoren pelaajan rauhassa keskittyä harjoitelemiseen ja peleihin.

– Pyrimme saamaan päivittäistä tekemistä niin laadukkaaksi, että heillä ei olisi kiire mihinkään, Lindberg sanoo.

Hudd arvostaa kasvattajaseuransa työtä.

– Täällä on ollut hyvä ympäristö kehittyä ja mennä askel askeleelta eteenpäin. Tutussa ympäristössä on saanut tavallaan kasvaa pelaajaksi.