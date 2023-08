Evakuointi loppusuoralla Etelä-Korean partioleirillä – kaikki suomalaiset nuoret ovat väistötiloissa

Kuva: World Scout Bureau Inc. / Telmo Domingues

Partiolaisten evakuointi taifuunin tieltä maailmanjamboreella Etelä-Koreassa oli tiistaina loppusuoralla.

Suomen joukkueenjohtaja Arvi Snäll kertoi tiistaina puoli kuuden aikaan STT:lle, että kaikki suomalaiset nuoret olivat päässeet väistötiloihin. Snäll oli itse vielä leirialueen läheisyydessä sulkemassa turvataloa.

Suomen joukkueen aikuisetkin oli evakuoitu ennen kuutta tiistaina Snälliä ja kahta muuta johtoryhmän jäsentä lukuun ottamatta. Väistötilat on järjestetty leiriläisille maan pääkaupunkiin Souliin muun muassa kouluihin ja yritysten tiloihin. Suomalaisia on viimeisimmän tiedon mukaan sijoitettu neljään eri paikkaan.

Snällin saaman tiedon mukaan nuoret ottivat evakuoinnin positiivisesti. Suunnitteilla on tutustua kulttuuriin ja nähtävyyksiin Soulissa.

– Lapset ovat innoissaan. Vaihtelu saattoi tuoda iloa, Snäll kertoo.

Partioliikkeen maailmanjärjestö kertoi maanantaina tiedotteessaan, että jamboree päättyy suunniteltua aiemmin maata lähestyvän Khanun-taifuunin vuoksi.

Etelä-Korean hallitus ilmoitti niin ikään maanantaina, että kaikki tapahtuman osallistujat siirretään pois leiriltä Saemangeumista. Hallinto oli lähettänyt paikalle yli tuhat bussia, joilla pääosin teini-ikäiset leiriläiset kuljetetaan pois alueelta.

Suomalaiset kotiin porrastetusti

Suomalaisia partiolaisia oli leirillä 900, ja he ovat joukkueenjohtaja Snällin mukaan iältään 14–18-vuotiaita. Yhteensä osallistujia suurleirillä oli noin 43 000.

Snällin mukaan suomalaisten on määrä kotiutua Etelä-Koreasta porrastetusti 12.–16. elokuuta. Viimeiset suomalaiset saapuvat Suomeen suunnitelman mukaan viimeistään 17. elokuuta.

Kello on Etelä-Koreassa kuusi tuntia edellä Suomen aikaa.

Etelä-Korean media on kutsunut jamboreeta kansalliseksi häpeäksi. Jo ennen taifuunia leiriläisiä koetteli kuumuus, joka aiheutti sadoille partiolaisille terveysvaivoja. Sään aiheuttamien haasteiden lisäksi leirillä on mediatietojen mukaan ollut muutoinkin kehnot olosuhteet. Esimerkiksi leirin hygieniassa on ollut puutteita.

Japanissa suljettu tehtaita

Viime viikolla Khanun-taifuunin uutisoitiin aiheuttaneen ainakin kahden ihmisen kuoleman ja yli sadan loukkaantumisen sekä katkoneen sähköt sadoiltatuhansilta Okinawan alueella Japanissa ennen etenemistään kohti Taiwania. Sieltä sääilmiö kääntyi takaisin kohti Okinawaa. Keskiviikkona sen ennakoidaan kulkevan Japanin eteläisimmän saaren Kyushun länsirannikolta kohti Etelä-Koreaa.

Khanunin ennustetaan tuovan Etelä-Koreaan tullessaan rankkasateita ja voimakkaita tuulia. Japanissa on peruttu lentoja, osin keskeytetty luotijunien kulkua ja suljettu tehtaita taifuunin vuoksi.