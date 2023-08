Lehti: Yli 1 500 panssariajoneuvoa siirretty pois Venäjän suurimmalta armeijavarikolta hyökkäyssodan aikana

Varikolla on säilytetty suuria määriä neuvostoaikaisia panssarivaunuja, kertoo riippumaton venäläislehti The Moscow Times.

Yli 40 prosenttia Venäjän suurimman panssarivaunuvarikon ajoneuvoista on siirretty pois hyökkäyssodan aikana, kertoo riippumaton venäläislehti The Moscow Times.

Lehti laski Siperiassa lähellä Ulan-Uden kaupunkia sijaitsevan Vagžanovon varikon ajoneuvojen määriä Google Earth -palvelun satelliittikuvista.

Noin 11 neliökilometrin laajuinen Vagžanovo on suurin noin paristakymmenestä Venäjän tunnetusta panssariajoneuvovarikosta. Suurinta osaa ajoneuvoista säilytetään avoimen taivaan alla.

Neuvostoaikaisia panssarivaunuja

Lehden mukaan alueella säilytettiin ennen hyökkäyssodan alkua syyskuussa 2022 noin 3 840 taistelupanssarivaunua ja muuta panssariajoneuvoa taivasalla. Marraskuussa 2022 niitä oli noin 2 600 ja toukokuussa 2023 noin 2 270.

Ajoneuvoja on siis siirretty pois noin 1 570. Lisäksi alueella on katettuja suojia, joissa on mahdollista säilyttää noin 400 ajoneuvoa.

The Moscow Timesin saamien valokuvien perusteella alueella on säilytetty ainakin suuria määriä T-62-panssarivaunuja, joita valmistettiin vuosina 1962–1975.

Varikon taivasalla säilytettävät ajoneuvot vaikuttavat olevan huonossa kunnossa. Lehden mukaan noin puolelta ajoneuvoista puuttui tykkitorni tai niissä oli näkyviä vaurioita.

– Ne on todennäköisesti viety pois ja lähetetty pajoille kunnostettaviksi, arvioi asiaan tutustunut Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun tutkija Johan Huovinen Dagens Nyheter -lehdelle.

Avaa kuvien katselu Venäjän hylkäämä T-62-panssarivaunu Etelä-Ukrainassa lokakuussa 2022. Kuva: Dimitar Dilkoff / AFP

Venäjä on menettänyt yli 2 200 panssarivaunua

Venäjä on pyrkinyt kunnostamaan neuvostoaikaista kalustoa käyttökuntoon, koska se on menettänyt merkittävän osan uusista ajoneuvoistaan sodan aikana.

Myös T-62-panssarivaunuja on nähty rintamalla Ukrainassa. Vaunu on taistelukäyttöön vanhentunut, mutta niitä voidaan käyttää esimerkiksi linnoitusjärjestelmän tukena.

Kalustotappiota laskevan Oryx-sivuston mukaan Venäjä on menettänyt yli 2 200 panssarivaunua hyökkäyssodan aikana.