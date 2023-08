Turkistarhoilla toivotaan, että lintuinfluenssa olisi rauhoittumassa – Ruokavirasto: ”Valppaana on edelleen oltava”

Turkistarhaajat ovat toiveikkaita sen suhteen, että lintuinfluenssatilanne olisi kääntynyt parempaan.

Tuottajajärjestö Fifur perustaa toiveikkuuden sille, että turkistarhoilla ei ole moneen päivään todettu uusia tartuntoja.

Fifurin tutkimusjohtaja Jussi Peura näkee parantuneen tilanteen johtuvan siitä, että tarhoilla tehdyt torjuntatoimet ovat tepsineet.

Varjotaloja on suojattu linnuilta ja lintuja on tilojen lähettyvillä myös ammuttu.

Peura korostaa, että toimia tarhoilla on jatkettava sitkeästi edelleen.

Tartunta-aalto turkistarhoilla alkoi 13.7. Siitä lähtien Ruokaviraston rekisteriin on kirjattu kolmen viikon aikana useita tartuntoja viikossa.

Esimerkiksi heinäkuun viimeisellä viikolla Ruokaviraston tietoon tuli lintuinfluenssatartuntoja kahdeksalta eri tilalta.

Turkistarhojen tartunnat on todettu pääosin Keski- ja Etelä-Pohjanmaalla.

Syksy tuo helpotusta

Myös Ruokavirastossa ollaan varovaisen toiveikkaita, sillä tuoreimmat tilatartunnat on todettu viime viikolla.

Virastossa on kuitenkin parhaillaan tutkittavana näytteitä neljältä turkistarhalta. Ruokaviraston osastonjohtajan Terhi Laaksosen mukaan virus on muuntautumiskykyinen, joten tilanne voi muuttua äkistikin.

– Uusien tartuntojen osalta tilanne on rauhallisempi kuin toissa tai viime viikolla tarhojen ja luonnonlintujen suhteen. Tilanne on kuitenkin huolestuttava. Me emme voi laskea toiveikkuuden varaan, vaan valppaana on edelleen oltava. Nykyisten tartuntojen hoidossa on vielä kova työ, tiivistää Laaksonen.

Laaksonen mukaan olisi hyvä, jos lintuinfluenssa saataisiin hävitettyä tarhoilta ennen lokakuuta, jolloin ihmisen influenssakausi alkaa. Uhkana on viruksen muuntuminen sellaiseksi, että se uhkaisi myös ihmisiä.

Joka tapauksessa syksyn saapuminen helpottaa lintuinfluenssatilannetta Suomessa, sillä muuttolinnut lentävät eteläisemmille maille. Laaksonen toteaa, ettei tauti välttämättä poistu kokonaan niiden mukana.

– Aiemmin luonnonvaraisten lintujen lintuinfluenssatartunnoissa oli kausivaihtelua. Nyt näyttää siltä, että kausivaihtelu on vähentynyt. Lisäksi influenssaa voi jäädä Suomessa oleviin paikkalintuihin.

Lintuinfluenssaa on todettu 21 turkistarhalla Suomessa.