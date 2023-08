Tiesitkö, että veden alta voi vainuta? Hessu-koiraa koulutetaan tunnistamaan raakkuja virtaavan joen pohjasta

Vaaleanruskea, lihaksikas koira kiertää kolmea sankoa. Kun se saa komennon, se lähtee hakemaan juuri tiettyä hajua: jokihelmisimpukkaa eli raakkua.

Kiertää, nuuskii, jähmettyy ja katsoo merkitsevästi ohjaajaansa. Se on haistanut sangosta sen oikean, jonka pohjalla veden alla köllöttelee raakku. Pallo lentää palkinnoksi.

Avaa kuvien katselu Hessu kertoo asennollaan ja ilmeellään, kun kohde on löytynyt. Kuva: Timo Hytönen / Yle

Jyväskylän yliopiston Konneveden tutkimusasema on saanut mainetta erittäin uhanalaisten raakkujen lemmenhotellina. Nyt siellä koulutetaan myös raakkujen kartoittajalle ainutlaatuista työparia, jokihelmisimpukan virtaavasta vedestä haistavaa ja ilmaisevaa raakkukoiraa.

Ruskea komistus on Hessu, jonka omistaja, turkulainen Rami Laaksonen kartoittaa työkseen muun muassa harvinaisia jokihelmisimpukkakantoja. Juuri hänen työpariaan tässä ollaan kouluttamassa.

Työnjako on parivaljakolla selvä. Hessu haistaa ja ilmaisee, Rami varmistaa havainnon.

Puolitoistavuotiaan noutajan koulutus on aloitettu jo pennusta ja maali on ensi keväässä. Silloin Hessu ja Rami lähtevät tositoimiin raakkupuroja ja jokia tutkimaan.

Avaa kuvien katselu Hessun omistaja on sen tuleva työkaveri, vesistöjä kartoittava Rami Laaksonen. Kuva: Timo Hytönen / Yle

Hessu on vielä toistaiseksi Suomessa suhteellisen harvinainen, Amerikassa alun perin jalostettu chesapeaklahden noutaja. Luonteensa ja ominaisuuksien perusteella se sopii hyvin tulevaan toimeensa.

– Hessu on varsin vauhdikas, iloinen, innokas hyvä koulutettava. Sillä on myös oma vahva tahto. Chesapeaklahden noutajilla on hyvä hajuaisti ja ne viihtyvät hyvin viileissäkin vesissä. Ne olivat kriteerejä, kun valitsimme koiraa tähän koulutukseen, Laaksonen kertoo.

Koiraa kouluttaa International K9 Instituten eläinkouluttaja Tanja Karpela.

Avaa kuvien katselu Hessun kouluttaja Tanja Karpela toteaa, että raakkujen etsintä on äärimmäisen haastava tehtävä jopa hyvälle vainukoiralle. Kuva: Timo Hytönen / Yle

Hän kertoo, että varsin uskomattomalta tuntuva tavoite eli virtaavan veden kätköissä elevän raakun löytäminen hajun perusteella on haastava, mutta mahdollinen tehtävä.

– Koiran pitää haistaa se veden alta tuleva tuoksu ja veden virtaukset ja tuuli vievät sitä tuoksua mennessään. Myös jokihelmisimpukan tuoksu on monella tapaa haastava. Mutta näyttää siltä, että se voidaan koiralle opettaa, Karpela kertoo.

Avaa kuvien katselu Vielä nuorta Hessua pitää välillä rauhoitella, jotta oppi menisi parhaiten perille. Tavoitteena on, että koira hakee hajua mielellään. Kuva: Timo Hytönen / Yle

Juuri nyt koulutuksessa lisätään opetustilanteessa raakun päälle vettä. Virtaavassa vedessä ja maastossa työn haasteellisuus vain lisääntyy. Ensin mennään rantoja pitkin, sitten myös veneellä.

– Kun Hessu niitä raakun hajuja sieltä tunnistaa ja ilmaisee, niin sitten on vielä aina otettava huomioon se veden virtaus ja tuulen suunta, Karpela toteaa.

Koiran työparin on varmistettava havainto.

– Kun kun Hessu ilmaisee saaneensa vainun, se pitää minun käydä tarkastamassa: syvemmässä vedessä sukeltamalla, matalammassa voidaan snorklata tai jopa vesikiikarin kanssa kahlaamalla tutkia pohja, Rami Laaksonen täydentää työnjaon.

Avaa kuvien katselu Hessun kuono ja taidot kiinnostavat maailmalla. Siitä toivotaan, käytännön apua harvinaisen raakkukannan suojelussa. Kuva: Timo Hytönen / Yle

Tanja Karpela kertoo, että Hessulla on vielä töitä ennen päättötodistusta. Koiran koulutuksessa haasteita lisätään aste asteelta.

– Olemme vielä siinä vaiheessa, että opetamme raakun hajua. Jatkossa on tarkoitus lisätä häiriöhajuja eli esimerkiksi muita simpukoita, joita Hessun ei ole tarkoitus etsiä. Syksyllä harjoitellaan luonnollisissa virtavesiympäristöissä.

Hessusta on tulossa pikavauhtia kansainvälinen kuuluisuus. Jokihelmisimpukkakannat kiinnostavat myös Keski-Euroopassa.

– Koulutan koiria myös Luxemburgissa ja siellä on tutkimuslaitos, jossa näitä jokihelmisimpukoita on. Sain juuri terveisiä, että he ovat mielenkiinnolla seuranneet koulutusta.

Jyväskylän yliopisto ja erityisesti Konneveden tutkimusasema lähtivät mukaan yhteistyöhön tarjoamalla koiran koulutukselle aidon ympäristön. Aitoa raakun hajua ei ole kaikkialla tarjolla.

Raakkukoira Hessukin on osa laajempaa raakkukantojen vahvistamiseen ja elinympäristöjen suojeluun tähtäävää, Jyväskylän yliopiston vetämää LIFE Revives-projektia, jossa mukana on Suomesta muun muassa Metsähallitus ja ELY-keskuksia sekä kumppaneita Ruotsista ja Virosta.

Avaa kuvien katselu Projektipäällikkö Heidi Kunttu uskoo, että Konnevedellä tehtävä työ tulee auttamaan raakkututkimusta. Kuva: Timo Hytönen / Yle

Hankkeen projektipäällikkö Heidi Kunttu toteaa, että koiralle Konneveden tutkimusasema on mitä parhain oppimisympäristö.

– Tarjoaahan tämä nyt erinomaiset puitteet koiran opiskelulle. Täällä on yhdeksän raakkupopulaatiota eri puolilta Suomen majoituksessa ja toipumassa. Koiralle on oppimismateriaalia ja lisäksi tässä on virtavedet ympärillä eli on helppo käyttää verrokkina muita simpukkalajeja, hän sanoo.

Ainutlaatuisesta koirasta on apua ainutlaatuisen ja harvinaisen lajin pelastamisessa.

– Raakkukoirahan auttaa todella paljon kartoittajia erityisesti haastavissa paikoissa, mistä niitä raakkuja yritetään etsiä, Kunttu toteaa.

Avaa kuvien katselu Raakkukoira oppii toivotut asian säännönmukaisen toiston ja leikin vuorottelulla. Onnistuminen palkitaan heittopallolla. Kuva: Timo Hytönen / Yle

Tanja Karpela kertoo, että Hessu on toistaiseksi hänen tietonsa mukaan ainoa lajiaan. Jos Hessu työssään onnistuu, sille toivotaan varmasti myös seuraa eli lisää koulutettuja raakkukoiria.

Hessun isäntä elättelee jo ajatusta jatkokoulutuksesta. Raakun lisäksi koiran avulla voitaisiin etsiä myös myös toista harvinaista suomalaista simpukkaa.

– Suomessa on toinen rauhoitettu laji eli vuollejokisimpukka, joka voi mahdollisesti olla myös Hessun kohdelaji sitten myöhemmin. Rami Laaksonen sanoo.

Voit halutessasi keskustalle aiheesta 14.8. kello 23 saakka.