Kultakaivosta kaupattiin sijoittajille kovilla kultamäärillä, vaikka kaivoksella ei ollut edes sähköjä – raju ratkaisu vireillä Raahessa

Laiva Gold -kaivosyhtiö seuraa edeltäjiään ja on ajautunut pahoihin vaikeuksiin Raahen kultakaivoksessa.

Raahen kultakaivosta avaa jo neljäs yhtiö, ja taas kerran toiminta on uhattuna. Kaivosyhtiön ongelmat huolestuttavat ympäristöviranomaista, joka hakee kaivoksen ympäristöluvan peruuttamista.

Historia toistaa itseään Raahessa Laivan kultakaivoksella. Kolmen edellisen toimijan tapaan uusi kaivosyhtiö Laiva Gold on ajautunut talousvaikeuksiin ja konkurssiuhkakin on jo koettu. Lisäksi kaivosalueen ympäristöongelmat odottavat edelleen ratkaisuja.

Erona aiempiin kertoihin on nyt se, että valvova viranomainen Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus ei enää usko turvalliseen kaivostoimintaan ja hakee Laivan kaivoksen ympäristölupien peruuttamista.

Ympäristönsuojeluyksikön ylitarkastaja Juha Kangaskokon mukaan valvojien mitta on tullut täyteen.

– Me olemme jo niin monta vuotta ja kertaa kehottaneet yhtiöitä korjaamaan ongelmat, mutta asiat eivät ole edenneet. Tässä ei oikein enää muita vaihtoehtoja ollut.

Ympäristölupien peruuttaminen olisi harvinainen toimi Suomessa, etenkin tässä kokoluokassa.

– Vastaavia esimerkkejä ei ole, mikä on teettänyt lisätyötä meille. Tämä on varmasti lupaviranomaisellekin haastava tilanne, Kangaskokko arvioi.

Lupien mahdollisesta peruuttamisesta ja samalla kaivostoiminnan pysäyttämisestä Raahessa päättää Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.

Raahen kultakaivoksen vaiheet 2011: ruotsalainen Nordic Mines avaa kaivoksen. 2014: yrityssaneeraukseen joutunut Nordic Mines sulkee kaivoksen. 2018: kanadalainen Nordic Gold avaa kaivoksen ja sulkee sen muutaman kuukauden jälkeen. 2021: kanadalainen Otso Gold avaa kaivoksen, jonka talous- ja johtajaongelmat paljastuvat pian avajaisten jälkeen. 2022: kanadalainen Pilar Gold ostaa Raahen kaivoksen. 2023: Pilar Gold yhtiöittää kaivoksen Laiva Goldille, joka aikoo aloittaa louhinnan elokuussa. Elokuu 2023: Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus hakee kaivoksen ympäristölupien peruuttamista. Avaa

Sähkötön kaivosyhtiö houkutteli sijoittajia kovilla kultamäärillä

Laiva Goldin ongelmat alkoivat paljastua keväällä, kun sillä oli vaikeuksia maksaa sähkölaskujaan. Ely-keskus joutui ottamaan huhti-toukokuussa vuoden 2020 tapaan sähkösopimuksen vastuulleen, jotta ympäristövahingoilta vältyttäisiin.

Elyn apu loppui kesän alussa, minkä jälkeen kaivos oli kesälläkin ilman sähköä, koska Laiva Gold ei saanut sopimusta sähköyhtiöiltä. Nyt kaivoksella on sähköt.

Viranomaisen mukaan yhtiöllä on ollut vaikeuksia maksaa myös palkkoja ja laskujaan, ja toukokuussa yksi velkojista haki Laiva Goldia jo konkurssiinkin. Käsittely kuitenkin keskeytyi, kun velkoja perui hakemuksensa.

Samaan aikaan Raahen kultakaivosta kaupattiin sijoittajille yhtenä Euroopan kulta-alan kärkikohteena, jossa olosuhteet ovat kunnossa ja tuotto-odotukset korkealla.

Avaa kuvien katselu Raahen kultakaivokseen on investoitu ja sijoitettu jo satoja miljoonia euroja. Valmiit laitokset lisäävät sijoittajien kiinnostusta kaivokseen. Edellisen kerran tuotantotiloja otettiin käyttöön syksyllä 2021. Kuva: Risto Degerman / Yle

Sijoittajamarkkinoinnissa on korostettu, että Raahesta tulee Euroopan suurin kultamalmin käsittelijä. Suurinta kaivosta tai tuotantoa sijoittajille ei siis luvata, mutta kiviaineksen käsittelykapasiteetti voi Raahessa nousta samalle tasolle kuin Euroopan suurimmassa kultakaivoksessa Kittilässä.

Pelkkä kiviaineksen käsittely ei kuitenkaan takaa kultaa, vaikka tavoitteet Raahessa kovat ovat. Laiva Gold arvioi, että ensimmäisten vuosien jälkeen tuotanto voisi olla parhaimmillaan lähes 2 500 kiloa vuodessa. Tavoite tuntuu hurjalta, sillä se on samalla tasolla kuin Raahen kokonaiskultatuotanto runsaan kymmenen vuoden aikana.

Samaan aikaan sijoittajat ja isoimmat urakoitsijat ovat menettäneet Raahessa miljoonia euroja. Kaivosyhtiöillä on ollut syviä talousvaikeuksia Raahessa:

Onko sijoittajilla riittävät tiedot Raahen tilanteesta?

Laiva Gold on hakenut sijoittajilta miljoonia euroja korostamalla Raahen hyviä puolia ja mahdollisuuksia, mutta sijoittajia varmasti kiinnostaisivat myös yhtiön talousvaikeudet ja ympäristöasioiden hoitoon liittyvät ongelmat Suomessa. Yhtiön elokuun sijoittajaesitteessä lupa-ongelmia tai talousvaikeuksia ei mainita.

Arvopaperimarkkinalain mukaan sijoittajille ei saa Suomessa antaa harhaanjohtavia tietoja, ja heille on kyettävä tarjoamaan riittävät tiedot tasapuolisesti. Tätä taustaa vasten Raahen ja Laiva Goldin tilanne vaikuttaa erikoiselta.

Finanssivalvonnasta Raahen tapaukseen ei oteta kantaa, mutta todetaan yleisellä tasolla, että se ei voi toimivaltansa puitteissa puuttua ulkomaisen yhtiön ulkomailla tapahtuvaan arvopaperien tarjoamiseen, vaikka sijoituskohde sijaitsisikin Suomessa.

– Lähtökohtaisesti, jos Suomessa tarjotaan arvopapereita, niin silloin on noudatettava arvopaperimarkkinalain säännöksiä ja niihin voimme puuttua riippumatta siitä missä tarjoaja on, kertoo vanhempi valvoja Marianne Demecs Finanssivalvonnasta.

Demecsin mukaan yksi osoitus Suomeen suunnatusta rahoituskierroksesta voisi olla suomeksi kirjoitetut yhtiöesittely ja osakemerkinnän ehdot ja ohjeet. Laiva Goldin rahoitusjärjestelyjä on hoidettu kansainvälisesti ja englanniksi.

Avaa kuvien katselu Raahen kaivosalueella on ympäristöviranomaisen mukaan useita puutteita lupaehtojen noudattamisessa. Tältä kaivosalueella näytti marraskuussa 2021. Kuva: Risto Degerman / Yle

Mitta on täyttymässä myös jätealtaissa

Nyt Laiva Goldilla on edessään lupaustensa lunastaminen, sillä kesän rahoituskierros tuotti ainakin yli kuuden miljoonan euron potin.

Iso kysymys Raahessa on vesien hallinta, joka on kaivostoiminnan perustekijöitä. Nyt kun yhtiöllä on sähköt, se ehkä pystyy haasteeseen vastaamaankin.

Rikastushiekka-allas on täyttynyt ja odottanut peittämistään jo vuosien ajan. Altaaseen on jätetty metrin vara reunoille sulkemista varten, mutta koska allasta ei ole peitetty, vesi on täyttänyt sen.

Vettä ei voi pumpata alueelta pois ja mereen johtavaan purkuputkeen liian korkeiden haitta-ainepitoisuuksien takia. Vuosien varrella kaivoksella on jouduttu tekemään hätäpumppauksia tilanteen helpottamiseksi, kertoo Juha Kangaskokko.

Kangaskokko nostaa esille Raahen liittyen myös karun esimerkin Talvivaaran kipsisakkaonnettomuudesta vuodelta 2012.

– Sitä ei tiedä, kuinka rikastushiekan varastointiin rakennettu allas kestää vettä. Talvivaarassakaan allasta ei ollut suunniteltu veden varastointiin, ja ongelmia tuli, kun vettä oli paikassa, jossa sitä ei pitänyt olla.

Ongelmia on myös Raahen kaivoksen toisella läjitysalueella, jonne pääsee tihkumaan sinne kuulumatonta vettä, ja jonka patotyöt jäivät kesken vuonna 2021.

Otso Goldin aloittaessa marraskuussa 2021 yhtiö oli optimistinen tuotannon onnistumisesta. Video on kuvattu virallisessa avajaistilaisuudessa 3.11.2021.

Muitakin ympäristöluvan vastaisia tilanteita kaivokselta löytyy. Lisäksi ely-keskuksen mukaan kaivosyhtiö on antanut sille harhaanjohtavia taloustietoja, mikä on syönyt viranomaisen luottamusta Laiva Goldin toimintaan.

Kaivoksen ympäristövakuudet, lähes 4,3 miljoonaa euroa, on maksettu ympäristölupaehtojen mukaisesti.

Löytyykö Raahen Eldoradoa ja kaivosyhtiön kommentoijaa koskaan?

Kanadalainen Pilar Gold hankki Raahen kaivoksen viime syksynä edellisen kaivosyhtiön yrityssaneerauksen yhteydessä. Keväällä Raahen toiminta yhtiöitettiin Laiva Goldille.

Raahen kultakaivos herättää kiinnostusta kerta kerran jälkeen. Laivakankaalla on valmis kaivos, jota on jo rakennettu sadoilla miljoonilla euroilla. Kaivostoiminnan kassalle kallein vaihe, rakentaminen ja avaaminen, on siis Raahessa jo takana.

Kullan maailmanmarkkinahinta on huipputasolla, ja nopeat kultatuotot kiinnostavat kaivosyhtiötä ja sijoittajia. Kerta toisensa jälkeen Raahessa on kuitenkin epäonnistuttu. Syitä on monia, joista yksi ilmeisin on alueen matala kultapitoisuus, keskimäärin hieman yli gramma tonnissa. Yhtiöt ovat perustelleet vaikeuksiaan myös talven pakkasilla, sulamisvesillä ja sateilla.

Nyt vastauksia ei ole saatu, koska Pilar Goldin ja Laiva Goldin edustajat ovat toistuvasti jättäneet tämän vuoden aikana vastaamatta heille lähetettyihin useisiin sähköpostiviesteihin ja kysymyksiin. Myöskään puhelimitse tavoitettu Laiva Goldin edustaja ei halunnut antaa Ylelle haastattelua nykyisestä tilanteesta.