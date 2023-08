Eivätkö Flow'n pääesiintyjät iske? Tästä vaihtoehtoja: Youtube-jazzarit, alt-popin nouseva tähti & house-musiikin kantaisä

Flow Festival valtaa Helsingin Suvilahden perjantaista sunnuntaihin 11.8.–13.8.

Iso tapahtuma, iso hintalappu: Flow'n kolmen päivän lippu on Suomen festarikesän kallein. Siitä saa pulittaa 239 euroa.

Tällä rahalla saa tänä vuonna ykkösesiintyjiksi takavuosien radiohiteistä tunnetun Uuden-Seelannin Lorden, brittipopin legenda Blurin, Ranskan elektropop-ihme Christine and the Queensin sekä nigerialaisen r'n'b-tähti Wizkidin.

Flow Festival tunnetaan keikkojen lisäksi omalaatuisen tapahtuma-alueensa tunnelmasta. Moni saattoi ostaa tänä vuonna lipun jo pelkästään sen takia, että festivaali ilmoitti tapahtuman olevan viimeistä kertaa Suvilahdessa. Syynä oli alueelle suunnitellun viihdekeskuksen rakennustyöt.

Yle kysyi, millaisia ajatuksia Suvilahden suunnitelmat herättävät.

Viime viikolla ilmoitettiin että näin ei käykään rakennustöiden viivästymisen takia. Festariväki kokoontuu siis Suvilahteen vielä ainakin kesällä 2024.

Jos pääesiintyjät eivät sytytä tai nostalgisoinnilta lähti tämän vuoden osalta pohjat, löytyy festivaalin kattauksesta runsaasti tuntemattomampia nimiä, joilla ajan saa kulumaan. Yle koosti kolme tärppiä, yhden jokaiselle festaripäivälle.

Perjantai: 070 Shake

Yhdysvaltain New Jerseystä lähtöisin oleva 070 Shake sai uralleen lähtölaukauksen vierailemalla Kanye Westin hittikappale Ghost Townin kertosäkeessä.

Avaa kuvien katselu 070 Shake esiintymässä New Yorkissa kesäkuussa. Kuva: John Nacion/Shutterstock/All Over Press

Laulajan sielukas, eteeriseksi efektoitu ääni jäi monelle mieleen.

Vaivattomasti erilaisia musiikkigenrejä yhdistelevä, mahtipontisista alt-pop taustoistaan tunnistettava 070 Shake teki läpimurtonsa vuoden 2018 Modus Vivendi -albumilla.

26-vuotiaan Danielle Balbuenan läpimurrossa olennaisessa osassa oli toinen Flow-esiintyjä, coke rap -konkari Pusha T. Tämä sattui kuulemaan Balbuenan musiikkia Yeezy-vaatemerkin tapahtumassa. Kanye Westin GOOD Music -levy-yhtiön johtaja päätti etsiä muusikon käsiinsä.

Balbuena julkaisi viime keväänä toisen albuminsa nimeltä You Cant Kill Me. Suosivia arvosteluja saaneella albumilla Shake tekee mitä parhaiten osaa: Kirjoittaa tunteellisia, isoja kertosäkeitä villisti muuntuviin sävellyksiin.

Toistaiseksi isoimman hittinsä Shake teki brittipoppari RAYEN kanssa. Escapism. -kappaleen nopeutettu remix-versio nousi elämään omaa elämäänsä TikTok-videoiden taustabiisinä.

Lauantai: Little Louie Vega

Lauantaina Flow'ssa havisee teknohistoria, kun esiintymässä on house-musiikin legenda ”Little” Louie Vega.

Avaa kuvien katselu ”Little” Louie Vega soittamassa levyjä Ison-Britannian Upminsterissa vuonna 2015. Kuva: Pjp Photos/Shutterstock/All Over Press

Vegaa ja hänen Kenny Gonzalezin kanssa muodostamaansa Master At Work -yhtyettä pidetään yleisesti yksinä house-musiikkiin eniten vaikuttaneina tekijöinä.

Vegan ura käynnistyi jo 1980-luvulla New Yorkin Bronxissa, missä tämä soitti tanssi- ja teknomusiikkia erilaisissa korttelijuhlissa. Tästä Vegan ura jatkui klubi-DJ:n hommissa Ison Omenan tärkeimmissä teknoklubeissa, kuten Sound Factoryssa.

Vuonna 2006 Vega nappasi parhaan remix-kappaleen Grammy-palkinnon uudelleenversioinnillaan Curtis Mayfieldin Superfly-kappaleesta. Uransa varrella DJ on esiintynyt muun muassa amerikkalaisen jalkapallon jättitapahtuma Super Bowlissa Cirque du Soleilin kanssa.

Vegan DJ-seteissä yhdistyy niin house, funk, disco, r'n'b kuin afrobeats. Monipuolisuutta soittolistoille tulee suoraan sukujuurista: Vegan isä oli jazz-fonisti, setä taas merkittävä salsalaulaja Héctor Lavoe.

Sunnuntai: DOMi & JD Beck

Sunnuntaina Flow'ssa nähdään Youtube-hittinä aloittanut jazz-duo DOMi & JD Beck.

Avaa kuvien katselu DOMi & JD Beck ovat vierailleet Suomessa Pori Jazzeissa viime vuonna. Kuvassa duo jammailee Lontoon Cross The Tracks -tapahtumassa toukokuussa. Kuva: Dave Burke/Shutterstock/All Over Press

Moni saattaa tunnistaa ranskalaisen kosketinsoittaja Domi Lounan ja jenkkirumpali JD Beckin muodostaman parivaljakon näiden miljoonia katsomiskertoja keränneistä Youtube-videoista viime vuosilta.

Näissä virtuoosimaisesti soittava kaksikko jammaili hengästyttävällä tarkkuudella omia sävellyksiään tai vaikkapa tribuuttia Madvillainy -rap-levylle.

Youtube-kunnia siirtyi nopeasti esiintymislavoille, kun soul- ja rap-monilahjakkuus Anderson .Paak otti kaksikon levy-yhtiöönsä ja julkaisi näiden NOT TiGHT -levyn viime vuonna. Hypernopea rumpu- ja kosketintyöskentely ansaitsi duolle kaksi Grammy-ehdokkuutta.

Duon sulava fuusiojazz sopinee sunnuntaisiin festaritunnelmiin tarpeellisella pehmeydellä.