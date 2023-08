Nuori, onko unirytmisi pielessä? Katso tästä unitutkijan vinkit

Jos aamulla on vaikea herätä, kannattaa hyödyntää kirkasvalolamppua tai muuta valoa.

Pikkutunneille valvotut yöt kostautuvat tulevina päivinä monessa perheessä, kun teinit palaavat koulutielle. Jos on kesäyöt valvonut neljään, aamuseiskan kellonsoitto tietää kylmää kyytiä.

Unitutkija, professori Anu-Katriina Pesonen Helsingin yliopistosta sanoo, ettei unirytmin korjaaminen ole helppoa aikuisellekaan. Hän kehottaa niin vanhempia kuin nuoria armollisuuteen, kun rytmiä ryhdytään korjaamaan.

Unirytmiä voi korjata näillä Pesosen vinkeillä:

1. Jätä päiväunet väliin

Väsymys koulun jälkeen on varmasti suuri, mutta siinä kohtaa kannattaa sinnitellä ja jättää ainakin pidemmät päiväunet väliin. Siten uni tulee helpommin illalla.

2. Käytä puhelinta vain nukahtamisen apuna

Puhelin kannattaa illalla laittaa kauemmas, ellei halua käyttää sitä nukahtamisen apuna. Nykyään suoratoistopalveluissa on paljon nukahtamista edistävää kuunneltavaa. On yksilöllistä, mikä auttaa laskemaan vireystilaa. Jollekin se voi olla meditatiivista musiikkia, toiselle luonto-ohjelma tai rauhallinen podcast.

Lisäksi on hyvä hiljentää viestisovellukset. Viestien merkkiäänet sekä sisällöt ylläpitävät vireyttä ja ikään kuin nollaavat nukahtamistilanteen joka kerta.

3. Älä nuku liian pitkään viikonloppuna

Varsinkin ensimmäisenä viikonloppuna koulun alettua tekee mieli nukkua jopa pitkälle iltapäivään. Se ei kannata, koska jos nukkuu viikonloppuna neljään saakka iltapäivällä, jet lag eli aikaerorasitus on maanantaina jopa yhdeksän tuntia. Tietenkin jonkin verran voi univelkoja nukkua pois.

4. Liiku

Uuden tiedon mukaan illalla harrastettu liikunta ei aina häiritse nukahtamista. Joillakin liikunta sen sijaan väsyttää ja saa unen tulemaan paremmin, mutta ihan juuri ennen nukkumaan käymistä sitä ei kannata harrastaa.

5. Muistele hyvää vireystilaa

Jos ei illalla huvita mennä nukkumaan, voi muistella sitä, kuinka mukavalta hyvä vireystila tuntuu päivällä. Siitä saa motivaatiota jättää iltakukkumiset sikseen.

6. Hyödynnä aamulla valoa

Jos aamulla on vaikea herätä, kannattaa hyödyntää kirkasvalolamppua tai muuta valoa, varsinkin kun aamut alkavat pimetä. Valoisuudesta elimistö päättelee, että nyt on aamu, vaikkei välttämättä siltä tunnu. Näin vuorokausirytmiä ylläpitävä sisäinen kello tahdistuu ja nukahtaminen on illalla helpompaa.

