Nykyään harvinainen seksitauti lisääntynyt räjähdysmäisesti koko maassa, Rovaniemi on nyt kupan polttopiste – testaa tunnistatko seksitautien oireet

Kuppatartuntojen määrä on kasvanut huimasti muun muassa Lapin hyvinvointialueella. Infektioylilääkäri Markku Broas Lapin hyvinvointialueelta kertoo, että aikaisempina vuosina koko Lapissa on tehty vuodessa vain pari kuppadiagnoosia. Tänä vuonna niitä on löytynyt pelkästään Rovaniemeltä peräti 16.

– Tämä on todella poikkeuksellista, Rovaniemi on nyt kupan polttopiste. Vanhan Lapin sairaanhoitopiirin alueella diagnooseja on ollut aiemmin vain pari kappaletta vuodessa ja nekin ulkomailta tulleita, hän kertoo.

Tartuntatautirekisterin mukaan Suomessa on elokuuhun mennessä rekisteröity jo 295 kuppatapausta.

Viime vuonna maassamme todettiin 389 tartuntaa. Määrä oli tuolloin yli kaksi kertaa suurempi kuin edeltävänä vuonna, ja kasvua oli 129 prosenttia.

Tapauksista tuolloin noin puolet raportoitiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Tapausmäärät lisääntyivät edellisvuoteen verrattuna kaikissa sairaanhoitopiireissä Länsi-Pohjan ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiriä lukuun ottamatta.

Poimintoja kuppamääristä Suomessa

2021 2022 2023 tammi-elo Koko maa 171 390 295 Helsinki ja Uusimaa 117 198 182 Etelä-Savo 4 14 11 Pirkanmaa 7 18 13 Lappi 3 5 16 Varsinais-Suomi 9 41 12

Suuri riski, että kuppa alkaa levitä

Infektioylilääkäri Broaksen mukaan on suuri riski, että kuppa alkaa nyt levitä Rovaniemellä entistä voimakkaammin.

– Kuppa on jonkin verran lisääntynyt muuallakin suomessa, mutta näin suurta muutosta ei ole muualla.

Broaksen mukaan Rovaniemellä on löytynyt useampia tartuntaketjuja. Osa tartunnoista on saatu matkoilta, mutta ei läheskään kaikki.

– Kolme neljäsosaa tartunnan saaneista on miehiä, neljäsosa naisia. Ikähaitari on laaja, ja suurin osa on 30–60-vuotiaita, hän kertoo.

Kondomi käyttöön, jos et tunne partnerin historiaa

Kuppatartuntaa, kuten muitakin seksitauteja, ehkäistään kondomilla.

– Uusien seksikumppanien kanssa kannattaa aina käyttää kondomia. Jos olet harrastanut seksiä ilman kondomia, etkä tiedä kumppanin historiaa, käy sukupuolitautitesteissä, Broas tähdentää.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan kuppa tarttuu suojaamattomassa emätin- ja anaaliyhdynnässä ja suuseksissä. Lisäksi kuppa voi tarttua äidistä sikiöön.

Voi olla myös oireeton

Kupan ensioireena on aristamaton kova haava, joka tulee esimerkiksi penikseen tai ulkosynnyttimiin.

Myöhemmin voi ilmetä yleisoireita, kuten lämpöilyä, pahoinvointia, päänsärkyä, suurentuneita imurauhasia, lihaskipuja ja ihottumaa vartalolla, kämmenissä ja jalkapohjissa.

Kupan eri vaiheet voivat olla myös oireettomia.

Jos kuppaa ei ole hoidettu, voi vuosien kuluttua osalle tartunnan saaneista ilmaantua erilaisia vakavia verisuoni- tai luumuutoksia tai keskushermosto-oireita.