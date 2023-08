Baldur's Gate 3 pompahti heti myyntitilastojen ykköseksi – Tomi Orre muuttuu pelissä vaaleahiuksiseksi ihmisbarbaari Susaksi

Kun helsinkiläinen Tomi Orre astelee puisen omakotitalonsa kellariin, hänestä tulee kansan puolesta taisteleva ihmisbarbaari Susa.

Susa-hahmollaan hän seikkailee Baldur's Gate 3 -nimisessä pelissä, joka julkaistiin elokuun alussa kolmen vuoden ennakkojulkaisu-tilassa olon jälkeen. Peli nousi nopeasti julkaisunsa jälkeen niin Suomessa kuin kansainvälisestikin myyntitilastojen ykköseksi videopelialusta Steamissa.

Kyseessä on belgialaisen Larian Studiosin kehittämä roolipeli, jonka maailma pohjautuu fantasiakirjallisuudesta ja mytologioista vaikutteita saaneeseen Dungeons and Dragons- eli D&D-pöytäroolipeliin.

Orre onkin nuoruudestaan asti viettänyt aikaa D&D-tuotteiden parissa. Ensimmäisen kosketuksensa pelimaailmaan hän sai kolmannella luokalla, minkä jälkeen pelistä on nähty niin erilaisia videopeliversioita kuin elokuvakin.

Avaa kuvien katselu Orrea ja hänen hahmoaan yhdistävät vihreät silmät. Kuva: Grigory Vorobyev / Yle

Pelin julkaisu osui sattumalta Orren kesäloman kohdalle. Julkaisuviikonloppuna hän keräsi ystävänsä saman katon alle pelaamaan yhdessä, sillä peli tarjoaa myös moninpelimahdollisuuden. Seikkailijaporukassa voi tehdä yhdessä päätöksiä siitä, mitä vastaantuleville hahmoille sanotaan, ja miten erilaisia mysteerejä ratkotaan.

– Se luo pöytäroolipeleistä tuttuja jännitteitä, kun yksi haluaa varastaa hahmolta kaiken, toinen haluaa neuvotella ja toinen haluaa tappaa sen, Orre kertoo.

Pelitunteja hänelle on kertynyt parissa viikossa lähes 40.

– Suurin ongelma pelissä on, kuinka pelihahmo saa ratkaistua itseään piinaavan parasiittiongelman, ja mikä kaiken lopullinen tarkoitus on. Kuka sen on sinne laittanut? Mikä se on, mitä siitä seuraa? Orre luettelee.

Orren kaapista löytyy suuri määrä roolipeleihin liittyviä kirjoja, joista hän on jo entuudestaan tutustunut Dungeons and Dragonsin Forgotten Realms -maailmaan. Sivujen välistä löytyy myös Baldur's Gaten kaupungin kartta.

Baldur's Gate on kaupunki Dungeons and Dragons -maailmassa. Suomalaisissa peliyhteisöissä pelistä saatetaan puhua väännöksellä Palturin portit, lyhyemmin Palturi.

Avaa kuvien katselu Orre omistaa paljon erilaisia pöytäroolipeleihin kuuluvia figuureja. Ent-äiti -figuuria Orre maalasi 7-vuotiaan tyttärensä kanssa. Kuva: Grigory Vorobyev / Yle

Hahmovalinnalla on merkitystä

Julkaisunsa jälkeen Baldur's Gate 3 on tavoittanut yli 800 000 samanaikaista pelaajaa, selviää Steam Charts -sivustolta. Luvulla yltää listalla sijalle kahdeksan, ja peli voidaan jo nyt luetella yhdeksi Steamin suosituimmista. Ykköspaikkaa pitää battle royale -peli PUBG: Battlegrounds yli 3,2 miljoonalla samanaikaisella pelaajallaan.

Steam julkaisi yhteisökatsauksessaan lukuja Baldur's Gate 3:n julkaisuviikonlopusta.

Avajaisviikonlopun suosituimmat alkuperäishahmot. Grafiikka: Maija Hurme

Pelin alussa itselleen voi luoda hahmon. Hahmonluonti on pelisuunnittelija Juhana Petterssonin mukaan yksi edistyneimmistä, mitä hän on kohdannut. Esimerkiksi sukupuoliroolit eivät luovuutta hahmonluonnissa rajoita.

Pelaaja voi valita hahmolleen itselleen sopivan hahmoluokan sekä rodun, joita ovat esimerkiksi haltijat, kääpiöt ja maahiset. Kaikilla hahmoluokilla on erilaisia ominaisuuksia. Haltijalla taito on parempi käsijouseen kun taas kääpiöllä taistelukirveeseen tai sotavasaraan.

Avajaisviikonlopun suosituimmat rodut. Grafiikka: Maija Hurme

Mahdollisuus on ottaa myös niin sanottu Origin-hahmo, joka on valmiiksi luotu, ja jonka tarina on ennaltaan enemmän määritelty.

Hahmovalinnat vaikuttavat merkittävästi pelin kulkuun. Jos peli on siis yhdellä hahmolla koluttu läpi, voi siitä saada erilaisen kokemuksen aloittamalla pelin uudelleen toisenlaisella hahmolla.

Petterssonin mukaan tyypillistä vastaaville roolipeleille on, että niiden maailma on hyvin yksityiskohtaisesti mietitty.

– Siihen sisältyy ajatus, että aina kun menet jonnekin, tiedät, että sieltä löytyy jotain uutta ja jännittävää, Pettersson sanoo.

Hän tekee vertauksen televisiosarjojen katsomiseen, missä 20 tuntia voi olla suurikin panostus tiettyyn sarjaan, mutta videopelissä samassa ajassa on juuri ja juuri päässyt alusta eteenpäin. Sarjojen tavoin myös videopelien hahmoihin kiinnytään.

Pelissä on mahdollista myös synnyttää hahmojen kesken romansseja. Yksi yritetyimmistä hahmoista on Astarion, joka on kuitenkin antanut pakit yhteensä yli 100 000 pelaajalle. Suurin osa pelaajista on sen sijaan valinnut Shadowheartin. Gale pitää romansseissa kolmatta sijaa.

Avajaisviikonlopun peliaika ja pelaajien määrä. Grafiikka: Maija Hurme

Nopat päättävät kohtalon

Pöytäroolipeleistä tutut nopat on tuotu myös Baldur's Gateen. Nopalla tuodaan pelin eri tilanteisiin sattumanvaraisuutta. Petterssonin mukaan tyypillinen esimerkki on, että noppa päättää, osuuko taistelija örkkiin vai ei. Peleissä nopat voivat myös päättää sen, onko seuraavaksi tapahtuva asia pelaajan kannalta hyvä vai huono.

Pettersson kuitenkin huomauttaa, että lähes kaikki videopelit arpovat sattumanvaraisia tuloksia osana sen käyttöliittymää. Baldur's Gate 3:n noppa-animaatio on siis esteettinen valinta, joka kytkee pelin tiiviimmin osaksi pöytäroolipeli Dungeons and Dragonsia. Pelissä pyörähtää 20-sivuinen noppa, joka on vuosien saatossa tullut symboloimaan D&D:tä.

Avaa kuvien katselu Taisteluiden menestykseen voi vaikuttaa hahmovalinta tai nopan pyöräyttämä luku. Kuva: Grigory Vorobyev / Yle

Peli jatkoa Dungeons and Dragons -tuotteille

Keväällä Suomessa ensi-iltansa saanut, John Francis Daleyn ja Jonathan Goldsteinin ohjaama Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves -elokuva pohjautuu myös D&D-maailmaan.

Petterssonin mukaan Baldur's Gate on elokuvaan verrattuna aikuisempaan makuun. Taistelut ovat raakoja, eikä intiimeiltä kohtauksilta vältytä.

Pettersson kertoo, että viimeksi vastaavia ison budjetin pelejä on julkaistu noin kymmenisen vuotta sitten, kun pinnalla olivat muun muassa toimintaroolipeli Skyrim sekä Dragon Age -pelisarjan pelit. Viimeisimmäksi ison budjetin videoroolipeliksi Pettersson nimeää vuonna 2015 julkaistun Fallout 4:n. Vaikka kysyntää ison budjetin videoroolipeleille on ollut, niiden kehitysrintamalla hiljeni.

Petterssonin mukaan Baldur's Gate 3 vastaa tähän lähes kymmenen vuoden odotukseen, ja se on yksi syy videopelin suosion takana.

Baldur's Gate 1 ja 2 julkaistiin 2000-luvun taitteessa. Pelit pohjasivat niin ikään D&D-maailmaan, mutta julkaisijana toimi kanadalainen peliyritys BioWare. Kolmas osa ilmestyi siis yli 20 vuoden jälkeen, täysin eri peliyhtiön julkaisemana. Jatko-osa ei siis Petterssonin mukaan ole aivan perinteisimmästä päästä.

Baldur's Gate 3 porttina pöytäroolipelaamiseen

Petterssonin mukaan yksi videopelimuotoisen roolipelin hienouksista on se, että oman porukan voi koostaa myös pelin omista hahmoista. Pöytäroolipeliä pelatessa porukka pitää oikeassa elämässä kasata saman katon alle, ja arjen tuiskeessa perumisia tulee ja aikatauluja voi olla hankalaa lyödä yhteen. Videoroolipelimaailmaan voi sukeltaa silloin, kun itselle sopii.

Avaa kuvien katselu Pelin suurempi budjetti on mahdollistanut maailman näyttävyyden. Kuva: Larian Studios

Jos oman hahmon tarina tuntuu jäävän videoroolipelin rajoissa kesken, voi sitä jatkaa loputtomiin pöytäroolipelien maailmassa. Pettersson mainitseekin, että peli voi toimia tietynlaisena porttina pöytäroolipeleihin.

Orre taas haluaa painottaa, että ei ole olemassa stereotypistä roolipelien tai tietokonepelien pelaajaa.

– Roolipelaajilla ehkä tuppaa olemaan suurempi halu käyttää mielikuvitusta kuin perus kaduntallaajilla, joita toki monet roolipelaajat ovatkin, hän sanoo.

Roolipelit voivat myös tuoda voimavaroja elämään. Niissä saa onnistumisen tunteita, mutta voi myös oppia kestämään epäonnistumisia, kertoo Ylen RopeLIVE:n Veritimantti-jaksossa vieraillut pelisuunnittelija Venla Leimu.

Roolipelejä kehitetään Leimun mukaan myös voittoa tavoittelemattomina hyvinvointipeleinä, jotka huomioivat erityisryhmiä kuten mielenterveys- ja päihdekuntoutujia. Pelejä kehitetään yhdessä kuntoutujien ja terveydenalan ammattilaisten kanssa. Pelien tarkoituksena on edistää kuntoutujien hyvinvointia.

RopeLIVE on suora, vuorovaikutteinen kuusituntinen pöytäroolipelistriimi Yle Areenassa, mihin myös katsojat voivat chatin kautta vaikuttaa. Viisi tunnettua pelaajaa kokoontuu pöydän ääreen pelaamaan uniikkia seikkailua, joka sijoittuu erilaisiin realistisiin, fantasia- tai sci-fi-maailmoihin, missä lähes kaikki on mahdollista.