Katso suorana: Anna-Maja Henriksson illan A-studiossa – Mikä pitää RKP:n hallituksessa?

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson on Ylen A-studion haastattelussa 9.8. kello 21.05.

Rasismikohu on tehnyt hallituksen alkutaipaleesta tuskaisen.

Suomen ruotsalainen kansanpuolue RKP on ollut aallokossa erityisen kovilla. Puolueen sisällä on oppositio, joka haluaa, että RKP eroaa hallituksesta ja pyrkii kokoamaan hallituksen kokoomuksen ja SDP:n pohjalle. Yhteistyö perussuomalaisten kanssa ei heidän mielestään suju ja puolueiden arvopohjat ovat liian kaukana toisistaan.

Näkyvää vastarintaa on esittänyt muun muassa kansanedustaja Eva Biaudet, joka on RKP:n eduskuntaryhmän kokeneimpia ja tunnetuimpia kansanedustajia. Helsingin Sanomien Kuukausiliitteen haastattelussa Biaudet sanoi, että hänen oma puolueensa on hakoteillä.

Svenska Yle kysyi tänään RKP:n puheenjohtajalta, opetusministeri Anna-Maja Henrikssonilta, voiko puolue jatkaa yhteistyötään perussuomalaisten kanssa ja että onko kaikilla perussuomalaisten ministereillä RKP:n luottamus tallella.

Henrikssonin mukaan RKP:n eduskuntaryhmä aikoo vielä käydä vakavia keskusteluja siitä, pystyykö ryhmä tukemaan perussuomalaisia ministereitä luottamusäänestyksissä, joita mahdollisesti järjestetään, kun eduskunta aloittaa syysistuntokauden.

– Emme ole koskaan olleet näin vaikeassa tilanteessa sinä 16 vuoden aikana, jonka olen ollut eduskunnassa tai puoluejohtajana, Henriksson kuvaili Svenska Ylelle.

Miten RKP aikoo luovia vaikeassa tilanteessa?

Anna-Maja Henriksson kommentoi puolueensa ja hallituksen tilannetta illan A-studiossa. Lähetys alkaa TV1:ssä kello 21.05. Voit katsoa lähetyksen myös Yle Areenasta.