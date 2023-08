Ilmastotoimissa vitkuttelu voi viedä Orpon hallituksen oikeuteen, ja se on seurausta seinään törmänneestä ilmasto-oikeudenkäynnistä

Oikeudenkäynneistä on tullut keskeinen keino vauhdittaa ilmastotoimia Euroopassa ja nyt niin on käymässä myös Suomessa.

Taustalla on hieman yllättäen korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) kesäkuinen päätös jättää tutkimatta ympäristöjärjestöjen tekemä ilmastovalitus.

Suomen luonnonsuojeluliitto ja Greenpeace katsoivat valtioneuvoston rikkoneen ilmastolakia, kun se ei päättänyt uusista ilmastotoimista, vaikka Suomen hiilinielut romahtivat.

Korkein hallinto-oikeus jätti valituksen tutkimatta, mutta totesi samalla, että tulevaisuudessa vastaavanlainen valitus voi menestyä.

Selvitimme, mitä oikeuden ratkaisu käytännössä tarkoittaa.

Viisi pointtia ilmasto-oikeudenkäynneistä

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu on merkittävä, sillä se avaa oven uusille ilmasto-oikeudenkäynneille.

Käytännössä oikeuskäsittely voisi koskea valtion viranomaisia, sillä Suomessa ilmastolaki ei sido yrityksiä tai yhteisöjä.

Kysyimme ympäristöoikeuden asiantuntijalta ja ympäristöjärjestöltä, millaisia seurauksia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisulla on.

Suomen luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Hanna Aho ja ympäristöjuristi Matti Kattainen olivat laatimassa korkeimpaan hallinto-oikeuteen jätettyä ilmastovalitusta.

Kati Kulovesi taas on kansainvälisen ympäristöoikeuden professori Itä-Suomen yliopistosta. Hän auttoi ympäristöjärjestöjä valituksen tekemisessä ja on perehtynyt KHO:n ratkaisuun.

Greenpeacen ilmastoasiantuntija Kaisa Kosonen (vas.) sekä suojeluasiantuntija Hanna Aho ja ympäristöjuristi Matti Kattainen Suomen luonnonsuojeluliitosta esittelivät korkeimpaan hallinto-oikeuteen tekemäänsä ilmastovalitusta marraskuussa 2022.

1. Miksi korkeimman hallinto-oikeuden päätös on käänteentekevä?

ympäristöjuristi Matti Kattainen, Suomen luonnonsuojeluliitto

– Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu oli meille paras mahdollinen häviö ja myrskyvaroitus hallitukselle. Tulevaisuudessa valtioneuvoston pitää pystyä osoittamaan, että sen esittämät keinot riittävät ilmastolakiin kirjattujen tavoitteiden saavuttamiseen. Tähän saakka ilmastotoimissa on ollut poliittista liikkumavaraa, mutta nyt liikkumavara pienenee.

professori Kati Kulovesi, Itä-Suomen yliopisto

– Päätös vahvistaa, että myös hallituksen toimimattomuus voi olla peruste oikeudenkäynnille. Suomen oikeusjärjestelmässä on ollut vahva periaate, että asia on valituskelpoinen, jos siitä on viranomaisen päätös. Esimerkiksi ympäristöjärjestöjen valitus tyssäsi, koska korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei hallitus ollut tehnyt valituskelpoista päätöstä. Oikeus kuitenkin totesi, että se voi tulevaisuudessa käsitellä vastaavanlaisen valituksen, jos valtioneuvoston toimimattomuus jatkuu. Ilmastolakiin on kirjattu valtioneuvostolle velvollisuus päättää lisätoimista, jos päästöt kehittyvät väärään suuntaan.

2. Miten tehokas tapa oikeudenkäynti on vaikuttaa ilmastopolitiikkaan?

professori Kati Kulovesi, Itä-Suomen yliopisto

– Ilmastotavoitteet on kirjattu lakiin sen takia, että ne olisivat oikeudellisesti sitovia. Meillä pitää olla keino puuttua, jos valtioneuvosto ei toimi lain edellyttämällä tavalla. Näkisin, että oikeudenkäynti on tärkeä työkalu varsinkin Suomen kaltaisessa tilanteessa, missä on kyse olemassa olevan lain noudattamisesta.

ympäristöjuristi Matti Kattainen, Suomen luonnonsuojeluliitto

– Mahdollisuus oikeuskäsittelyyn luo painetta päätöksentekijöille. Ministeriöissä tiedostetaan hyvin, että jos ilmastotavoitteet karkaavat, sama valitusprosessi toistuu, mutta lopputulos voi olla eri. Voi käydä niin, että valtioneuvoston katsotaan rikkoneen ilmastolakia. Se taas olisi hyvin surullinen tilanne ilmastotoimien etenemisen kannalta sekä ajatellen Suomen kansainvälistä mainetta ilmastojohtajana.

Kansainvälisen ympäristöoikeuden professori Kati Kulovesi Itä-Suomen yliopistosta pitää korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua erittäin merkittävänä.

3. Eikö oikeudenkäynti ole liian hidas vaikutuskeino?

suojeluasiantuntija Hanna Aho, Suomen luonnonsuojeluliitto

– Ilmastopolitiikkaan vaikuttaminen on hidasta ja läpimurtoja tulee harvoin. Siinä mielessä nyt nähty oikeuskäsittely oli nopea ja päätös painava. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu tuli vajaassa seitsemässä kuukaudessa. Se on lyhyt aika, jos sitä vertaa esimerkiksi siihen, että ilmastolain säätämisessä meni 7–8 vuotta siitä, kun järjestöt alkoivat kampanjoida lain puolesta. Lain uudistamisessa kesti lähes yhtä kauan. Lisäksi voi ajatella, että ilmastolaki ja sen uudistus, olisivat ympäristön kannalta tyhjiä kirjauksia, ellei niiden toimeenpanoa voisi vaatia myös oikeusteitse.

4. Miten todennäköistä on, että Suomessa nähdään ilmasto-oikeudenkäynti?

suojeluasiantuntija Hanna Aho, Suomen luonnonsuojeluliitto

– Oikeudenkäynti on meille jälkivaikuttamista. Siihen turvaudutaan vasta, kun kaikki muut demokratiassa käytössä olevat keinot on käytetty. Mutta jos Orpon hallitus ei päätä riittävistä ilmastotoimista, on todennäköistä, että puolustamme ilmastolakia ja valitamme. Kesällä julkaistu ilmastovuosikertomus osoittaa, ettei tavoitteisiin päästä ilman lisätoimia, eikä hallitusohjelma herätä luottamusta. Esimerkiksi hiilinielujen osalta tavoitteisiin pääseminen on entistä epätodennäköisempää, kun hallitus ei ole osoittanut sitoutumista metsien hakkuiden, metsäkadon ja turvemaiden päästöjen vähentämiseen.

Suomen tavoite on ilmastolain mukaan olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2035. Lisäksi lakiin on kirjattu tavoite nielujen vahvistamisesta.

5. Millaisissa kysymyksissä ilmasto-oikeudenkäynti on Suomessa mahdollinen?

professori Kati Kulovesi, Itä-Suomen yliopisto

– Kun ympäristöjärjestöjen valitus oli vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa, ilmastolakia muutettiin siten, että ympäristöjärjestöt ja muutamat muut tahot saivat oikeuden valittaa ilmastosuunnitelmista. Ne ovat ilmastolain edellyttämiä suunnitelmia, joissa hallitus esittää toimet, joilla päästötavoitteet saavutetaan. Toinen mahdollinen tilanne liittyy valtioneuvoston velvollisuuteen päivittää ilmastosuunnitelmaa, jos näyttää siltä, ettei päästötavoitteisiin päästä. Nyt käsitelty valitus oli tämäntyyppinen. Siinä järjestöt katsoivat, että hallituksen olisi pitänyt käynnistää ilmastosuunnitelmien muutosprosessi. Myös se päätös olisi muutetun ilmastolain nojalla valituskelpoinen.

ympäristöjuristi Matti Kattainen, Suomen luonnonsuojeluliitto

– Ajattelen, että luontokato on toinen kysymys, missä oikeudenkäynti voisi tulla tulevaisuudessa kyseeseen, vaikka meillä ei olekaan ilmastolain kaltaista luontolakia. Korkeimman hallinto-oikeuden linjaus, että poliitikoilla on velvollisuus toimia ihmisten perusoikeuksia uhkaavien muutosten hidastamiseksi, olisi nähdäkseni sovellettavissa myös luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen.

