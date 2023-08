Assi Koivisto-Allonen kiittää Turkua isänsä muiston kunnioittamisesta: ”Tässä näyttelyssä on Maunon elämä ja ura pähkinänkuoressa”

Presidentti Mauno Koiviston tytär Assi Koivisto-Allonen näyttää kuvaa, jossa hän on 4-vuotiaana äitinsä Tellerovo Koiviston kanssa Mauno Koiviston tohtoripromootiopäivänä. Kuva ja video: Minna Rosvall/ Yle

Toistaiseksi ainoan turkulaistaustaisen Suomen presidentin Mauno Koiviston muistoa kunnioitetaan Turussa monin tavoin. Tänä vuonna on tullut kuluneeksi 100 vuotta hänen syntymästään.

Presidentti Mauno Koiviston (1923–2017) tytär Assi Koivisto–Allonen löytää itsensä isänsä presidentti Mauno Koivistoon liittyvien valokuvien joukosta.

Turun Vanhalle Suurtorille on aseteltu lähes 30 kuvaa lähinnä Koiviston Turun vuosilta ja vierailuilta.

Tytär on 4–vuotiaana juhlistamassa isänsä tohtoripromootiota.

– Onkohan kuva otettu Patterihaassa. Olen mukana kauheen tärkeänä siinä. Tässä valokuvanäyttelyssä on Maunon elämä ja ura pähkinänkuoressa, kertoo Koivisto-Allonen.

Hän pitää kuvia hyvin valittuina ja kiittää Turun kaupunkia juhlallisuuksien järjestämisestä.

– Jokaisen kuvan vierellä oli nostalgista viivähtää. Kävimme paljon lomilla sukuloimassa Turussa, kun aluksi meillä ei ollut kesämökkiä. Vanhemmilla oli paljon ystäviä, joten kesäisin olimme täällä paljon.

Koivisto-Allonen muistuttaa, että perhe vietti myös 12 ihanaa Kultarannan kesää, kun Koivisto oli tasavallan presidenttinä.

– Veneilijöinä on tullut joka vuosi piipahdettua. Nyt meistä on tullut mieheni Heikki Allosen kanssa osa-aikaturkulaisia. Olemme hankkineet oman kodin täältä, kertoo Koivisto–Allonen.

Avaa kuvien katselu Ulkoilmanäyttelyä voi katsoa vapaasti ympäri vuorokauden. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Koiviston turkulaisuus säilyi läpi elämän

Emeritusprofessori Timo Soikkanen tuntee hyvin Mauno Koiviston elämänvaiheet ja muistaa hänet yliopistovuosilta. Soikkanen pitää Koivistoa koskevan juhlaluennon Turun päivänä 17. syyskuuta. Soikkanen pohtii myös Turkuseuran verkkosivujen artikkelissa Koiviston valintoja.

Koivisto asui Turussa vuosina 1923–1957. Perhe muutti Helsinkiin, kun Koivistolle tarjottiin työtä Helsingin Työväen Säästöpankista. Turkulaisuus säilyi Soikkasen mukaan Koiviston elämässä aina.

Soikkasen mukaan Koiviston tekemästä päätöksestä tuli osa Suomen historiaa. Pankin palveluksesta Koivisto nousi valtiovarainministeriksi, pääministeriksi, Suomen Pankin johtajaksi ja lopulta tasavallan presidentiksi.

Soikkanen oli mukana Vanhan Suurtorin näyttelyn avajaisissa. Hän kertoi, että Koivisto tuli aina mielellään Turkuun käymään ja varsinkin yliopistolle.

– Pohdimme yliopistolla, voiko häntä kutsua johonkin pieneen tilaisuuteen, sillä hän tuli aina, kertoo Soikkanen.

Avaa kuvien katselu Emeritusprofessori Timo Soikkanen näyttää kuvaa Mauno Koivistosta lapsena. Hän kertoo, että Koivistolla oli aina hienoimmat vaatteet, sillä hänen äitinsä oli taitava ompelija. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Juhlavuosi Koiviston kunniaksi

Mauno Koiviston syntymästä tulee kuluneeksi tänä vuonna sata vuotta. Turussa Koivisto varttui, opiskeli ja työskenteli, kunnes valtakunnan politiikka vei hänet Suomen johtotehtäviin.

Koiviston muistoksi on toivottu pitkään jotakin paikkaa Turkuun. Parhaillaan vietetään Mauno Koiviston juhlavuotta. Sen aikana on luvassa näyttelyjen lisäksi muun muassa juhlaseminaari sekä TuToVolleyn järjestämä juhlaottelu Kupittaan palloiluhallissa TuTo–Hurrikaani, jonka palkintona on Koiviston läheisten lahjoittama Mauno Koiviston käyttämä lentopallo.

Turun Linnanniemeen on tulossa vihdoin kaupunkilaisten toivoma Mauno Koiviston aukio, puisto tai jokin muu vastaava julkinen kaupunkitila. Koivistoa kunnioittava paikka osoitetaan tarkemmin Linnanniemeä koskevan asemakaavanmuutoksen yhteydessä 2024.

Juhlatoimikuntaa vetävä, Turun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mika Maaskola (sd.) kertoo, että jo Mauno Koiviston satavuotissyntymäpäivänä 25.11.2023 paljastetaan reliefi ja muistolaatta Turun satamassa siinä paikassa, jossa Koivisto työskenteli.

– Paikalla on penkki ja puu, joten siinä aukiolla voi muistella Koivistoa ennen kuin varsinainen julkinen paikka valmistuu, kertoo Maaskola.

Turkuseura keräsi muistoja

Turkuseura on pitänyt presidentti Mauno Koivistoa ahkerasti esillä keväästä lähtien.

Turkuseuran projektityöntekijä Aleksi Kauppinen on kerännyt Mauno Koivistoon liittyviä muistoja ja kokemuksia. Hän on kohdannut puolensataa muistelijaa, joiden tarinoita voi lukea Turun päivänä 17. syyskuuta julkaistavassa Suomen Turku -lehden erikoisnumerossa.

Valokuvanäyttelyn ovat toteuttaneet yhteistyössä Turun kaupunki ja Turkuseura. Kaikille avoin ja maksuton ulkoilmanäyttely on nähtävillä elokuun loppuun saakka.

Mauno Koiviston elämään voi tutustua myös TV 1:ssä uusintakierroksella olevasta ja Yle Areenasta löytyvässä Jari Tervon toimittamassa Koivisto–sarjassa.