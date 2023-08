Suomen suurimman vientialan näkymät kääntyivät synkiksi ja asiantuntijakin huolestui: Onko miinus iso vai pieni?

Teknologiateollisuuden pääekonomistin mukaan alan tämän vuoden huippu on todennäköisesti nähty. Puolustusteollisuus on pärjännyt muuta alaa paremmin.

Teknologiateollisuuden ensimmäinen vuosipuolisko oli viime vuotta heikompi, ilmenee Teknologiateollisuus ry:n tiedotteesta. Teknologiateollisuus on Suomen suurin vientiala.

Tuotannon määrä ei kasvanut lainkaan alkuvuonna.

− Ensimmäisen vuosipuoliskon tilauskehityksen perusteella teknologiateollisuudessa huippu on nyt mitä todennäköisimmin saavutettu niin tilauksissa, tuotantomäärissä kuin henkilöstön määrässä, Teknologiateollisuuden pääekonomisti Petteri Rautaporras sanoo.

Loppuvuosikaan ei näytä hyvältä. Alan yritysten kasvu arvioidaan pysähtyvän ja kääntyvän jopa laskuun.

– Vaikka lähes kaikki indikaattorit euroalueen teollisuudessa ovat menneet huonompaan suuntaan, ei kovin dramaattista pudotusta näillä näkymin ole näköpiirissä. Loppuvuoden suunta alkaa olla suomalaisessa teknologiateollisuudessa kuitenkin melko selvä tässä vaiheessa vuotta: alaspäin. Vielä jännitetään sitä, onko miinus pieni vai suuri.

Teollisuuden yleinen tilanne Euroopassa on kohtalaisen heikko.

Alan kysyntä laski

Etujärjestön mukaan alan kysyntä on jatkanut heikkemistään.

Kysynnän tasoa kuvaava saldoluku pysyi samalla tasolla kuin alkuvuonna ja oli heinäkuussa -13. Saldoluku voi vaihdella -100:n ja sadan välillä. Negatiivisuus viittaa kysynnän heikkenemiseen.

Uusien tilausten arvo väheni edellisenä kolmena kuukautena yhdeksällä prosentilla alkuvuoteen verrattuna ja oli viisi prosenttia pienempi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla.

Koko tilauskannan arvo eli toimittamattomien tilausten arvo kesäkuun lopussa oli neljä prosenttia pienempi kuin kesäkuussa 2022.

Teknologiateollisuuden suurin ala on kone- ja metallituoteteollisuus, jossa tilauskertymä nousi hieman toisella vuosineljänneksellä.

Toimialaa nosti puolustusteollisuus, johon kohdistui usea merkittävä tilaus. Ilman puolustusteollisuutta alan tilauskertymä oli pienessä laskussa.

Henkilöstömäärän kasvu pysähtyi

Teknologiateollisuuden yrityksillä oli alkuvuonna ennätysmäärä työntekijöitä. Kevään aikana työntekijämäärä laski hieman. Kesäkuun lopussa henkilöstöä oli 335 00 ihmistä.

Heikkojen näkymien takia työntekijöiden määrä ei todennäköisesti kasva loppuvuonna. Sen ei myöskään odoteta laskevan, koska osaajista on edelleen kysyntää.

Lomautusjärjestelyiden piirissä olevien työntekijöiden määrä laski maaliskuun lopusta neljänneksellä. Heitä on nyt 6 000.

Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jaakko Hirvola vaatii hallitukselta ripeitä toimia Suomen osaamistason ja työllisyysasteen kohentamiseksi sekä työikäisen väestön määrän kasvattamiseksi. Hänen mukaansa osaajatarve vaikeuttaa yritysten kasvua.

− Vaikka suhdannenäkymät ovat selkeästi jäähtymässä, ovat kaikki nämä toimet aivan välttämättömiä. Yrityksillä on edelleen halua työllistää, kasvaa ja tehdä korkean jalostusarvon tuotteita. Esimerkiksi vihreään siirtymään liittyvä teknologia on suhdanteista riippumatta kasvuala, jossa suomalainen teollisuus on hyvissä asemissa. Jotta yritykset onnistuvat, on työllistymisen esteitä poistettava, maahanmuuttoa lisättävä olennaisesti sekä suunnattava innovaatiopanostuksia yritysvetoisesti kasvualoille, hän sanoo.

Tänä vuonna teknologiateollisuus teki ennätyksen kesätyöntekijöiden määrässä. Heitä on noin 21 000.

Suomen koko teollisuus sakkaa

Tilastokeskuksen torstaina julkaistujen tilastojen valossa Suomen teollisuuden yleinen tilanne näyttää synkältä.

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvistin mukaan teollisuus pärjäsi hyvin ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, mutta tilanne on tasaisesti ja pitkään heikentynyt huonoksi.

”Teollisuuden suhdannetilanne on kuin hitaasti vuotava laiva, jota ei saada korjattua”, Appelqvist sanoo.

Tilanne ei parane syksyllä, sillä edessä on vielä useita vastatuulitekijöitä. Appelqvistin mukaan vastatuulta kumpuaa euroalueen teollisuuden yleisestä heikkoudesta ja kiristyvästä rahapolitiikasta.

Teknologiateollisuuden arvioidaan tarvitsevan seuraavan kymmenen vuoden kuluessa 130 000 uutta työntekijää.

