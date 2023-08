Tampereen keskustan hotellit ovat jo nyt täyteen varattuja Popedan viimeisen keikan aikana

Yhden Suomen pitkäikäisimmän rock-bändin viimeinen keikka on täyttänyt lähes kaikki Tampereen keskustan hotellit keikkapäivänä 2. syyskuuta. Lippuja on vielä jäljellä.

Popedan ura huipentuu Tampereen Ratinan stadionilla 2. syyskuuta, kun yhtye lopettaa lähes 46 vuotta kestäneen uransa.

Itse keikkapäivänä lähes poikkeuksetta kaikki Tampereen keskustan hotellit ovat täyteen varattuja. Täynnä ovat ainakin Sokos-, Lapland- ja Scandic-hotellit.

– Keikkapäivänä kaikki huoneet on myyty kaikista hotelleistamme, kuittaa Sokos-hotellien aluejohtaja Mikko Kankaanpää.

Vaikka hotellit ovat täynnä, on huoneita vuokraavassa Airbnb-palvelussa vielä tarjontaa jäljellä.

Jutun julkaisun hetkellä keikkalippuja Ratinan konserttiin oli vapaana enää muutamille alueille taka- ja sivukatsomoissa.

Suomen pitkäaikaisimpia keikkabändejä

Tampereella vuonna 1977 perustettu Popeda on yksi Suomen pitkäikäisimmistä yhä keikkailevista rock-yhtyeistä. Se on julkaissut 20 albumia, kolme livelevyä ja yhden kokoelmaboxin sekä vastaanottanut 19 jalometallilevyä. Yhtyeen levyjä on myyty liki 800 000 kappaletta.

Tänä kesänä Popeda esiintyi muun muassa Kajaani Fest Live -tapahtumassa.

Vuonna 2022 musiikkimaailma hätkähti, kun yhtye ilmoitti lopettamispäätöksestään. Päätöksen on kerrottu olleen Pate Mustajärven henkilökohtainen, ja esimerkiksi kitaristi Costello Hautamäen mukaan muut yhtyeen jäsenet olisivat halunneet jatkaa vanhaan tapaan.