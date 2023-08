Politiikan konkari Juha Rehula aloitti pätkäpestinsä Padasjoen kunnanjohtajana: ”Meidän on mietittävä, mihin Padasjoki on menossa”

60-vuotias Juha Rehula on työskennellyt Padasjoella hallintojohtajana liki 30 vuotta sitten.

Alle 3000 asukkaan kunta on ollut otsikoissa muun muassa hallinnollisista kriiseistään. Rehulan mukaan hänen tehtävänsä on vakauttaa tilanne.

Muun muassa politiikan moniottelijana tunnettu Juha Rehula on tällä viikolla aloittanut työnsä Padasjoen määräaikaisena kunnanjohtajana.

Hollolalaisen Rehulan pesti kestää vuoden. Padasjoki on ollut viime aikoina julkisuudessa erilaisten kriisien näyttämönä, jolta edellinen kunnanjohtaja Kati Yrttiaho irtisanoutui kesäkuun alussa luottamuspulan vuoksi.

Padasjoen uusi kunnanjohtaja sanoo, että hänen tehtävänsä on rauhoittaa tilanne.

– Asiat eivät ole koskaan niin hyvin tai huonosti kuin miltä ne näyttävät. Visioiden suhteen olen realisti, mutta kyllä meidän on mietittävä, mihin Padasjoki on menossa.

Rehulan mielestä alle 3000 asukkaan Padasjoen on laadittava kuntastrategia, jossa kirkastetaan painopisteet ja se, millainen kunta haluaa olla 2030-luvulla.

Avaa kuvien katselu Venesatamassa on täyttä elokuun alussa, koska Padasjoki on suosittu mökkikunta. Kuva: Petri Niemi / Yle

Johtaja luottaa ihmisiin

Juha Rehulalla on kokemusta muun muassa kansanedustajan, ministerin ja Pukkilan kunnanjohtajan työstä.

Padasjoelle hän ei ole tullut mestaroimaan.

– Tämä on asiantuntijoiden johtamista. Luotan ihmisiin. Ovi huoneeseeni on auki ja kynnys on matalalla, Rehula kuvailee.

Hän muistuttaa kuitenkin, että kuntaa johtavan virkamiehen pitää ottaa myös monesta asiasta vastuuta.

– Jos joku asia menee pieleen, niin minun piikkiin menee aika moni asia.

Padasjoen kunnanjohtaja Juha Rehula kertoo muun muassa johtamistyylistään tässä haastattelussa.

Elinvoiman kehittäminen on yksi kunnanjohtajan ydintehtävistä. Kehitystä ei tapahdu, jos johtaja viettää aikaansa pelkästään kunnanvirastolla.

Kalenteri onkin täyttymässä muun muassa erilaisista tapahtumista ja yritysvierailuista.

Hallitusohjelman kirjauksia keskustapuolueeseen yhä kuuluva Rehula peilaa kuntakenttään niukasti. Hänen mukaansa on kuitenkin selvää, että kun valtion talous kiristyy, niin se väistämättä näkyy myös kunnissa muun muassa valtionosuuksien pienentymisenä.