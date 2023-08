Maailmankuulun Parikkalan patsaspuiston luoja pysytteli omissa oloissaan – nyt Veijo Rönkkösestä tehdään näytelmä

Parikkalan patsapuistossa on satoja betoniveistoksia. Arkistokuva.

Käsikirjoittaja-ohjaaja Heidi Parkkinen tekee monologinäytelmää ITE-taiteilija Veijo Rönkkösestä. Näytelmän kantaesitys on kesällä 2024.

Parikkalan patsapuiston luojasta, ITE-taiteilija Veijo Rönkkösestä on tekeillä monologinäytelmä.

Rönkkösen elämäntyö, noin 500 veistosta käsittävä patsaspuisto on tunnettu kansainvälisesti. Vuonna 2010 äkillisesti menehtynyt Rönkkönen puolestaan viihtyi omissa oloissaan. Harva - jos kukaan - pystyy sanomaan tunteneensa miehen kunnolla. Hän antoi patsaiden puhua puolestaan.

Nyt Rönkkösestä on tekeillä monologinäytelmä, joka kertoo yhden tulkinnan miehestä. Näytelmän käsikirjoittaa ja ohjaa Heidi Parkkinen.

– Lähdemme tekemään tulkintaa siitä, millainen Veijo ehkä oli niinä hetkinä, kun hän oli yksin ja muiden katseilta suojassa, Parkkinen kertoo.

Tietoa ja tulkintaa

Taustatyön tekeminen on Parkkisen mukaan mielenkiintoista ja haastavaakin. Apuna ovat muun muassa Rönkkösestä tehdyt henkilöhaastattelut.

– Hankin kaiken mahdollisen faktuaalisen tiedon, mitä hänestä on saatavilla. Katsotaan, mitä totuuksia siellä on. Sen jälkeen on vuorossa oman mielikuvan muodostaminen ja kiinnostavien näkökulmien pohtiminen. Ne tuodaan käsikirjoitukseen.

Avaa kuvien katselu Veijo Rönkkönen teki veistoksia vuosikymmenten ajan. Arkistokuva. Kuva: Sirkka Haverinen / Yle

Käsikirjoitusvaiheeseen kuuluu luonnollisesti myös oleskelua patsaspuistossa. Lisäksi Parkkisen lukulistalla on ollut valokuvaaja Veli Granön Rönkkösestä tekemä kirja.

– Granö on ehkä ainoa henkilö, joka voi sanoa tunteneensa Veijon. Veijolla on ollut Velin suuntaan luottamus. Kirjasta aukeaa mielestäni vähän yksityisempikin Veijo.

Miesten välisestä luottamuksesta kertonee jotain se, että Granö kävi vastaanottamassa Rönkkösen puolesta opetusministeriön myöntämän Suomi-palkinnon vuonna 2007. Rönkkönen ei halunnut mennä henkilökohtaisesti paikalle.

Avaa kuvien katselu Patsaspuistosta löytyy monenlaisia ihmisiä esittäviä veistoksia. Kuva: Marko Pulkkinen / Yle

Parkkinen korostaa, että näytelmässä esiintyy roolihenkilö. Se ei ole suora faktuaalinen Veijo. Roolihahmo muodostuu Parkkisen ja Rönkköstä näyttelevän Aapo Stavenin tulkinnasta.

– Se on meidän totuus.

Käsikirjoittaja-ohjaaja Heidi Parkkinen pohtii alla olevalla audiolla, miksi Rönkkönen pysytteli omissa oloissaan.

Monologinäytelmän kantaesitys on Parikkalan patsaspuistossa 10. heinäkuuta 2024. Ensimmäisen esitysviikon jälkeen näytelmän on tarkoitus lähteä kiertueelle.

