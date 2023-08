Poliisi pyytää havaintoja Tanskassa kadonneesta suomalaisnaisesta

Idolsista tuttu Iida Lukander eli Ibi Love on ollut kateissa yli kuukauden.

Länsi-Uudenmaan poliisi pyytää havaintoja 44-vuotiaasta naisesta, jota ei ole tavoitettu heinäkuun jälkeen.

Suomalainen Iida Lukander on tavattu viimeksi Tanskassa 6. heinäkuuta, kertoo poliisi tiedotteessaan, jossa on myös kuva Lukanderista.

Heinäkuun alussa hän liikkui poliisin mukaan tanskalaisessa Køgen kylässä, joka sijaitsee noin 45 minuutin ajomatkan päässä Kööpenhaminasta. Lukander on tuolloin kertonut aikovansa suunnata kohti Ranskaa.

Hänen tiedetään aiemmin liikkuneen rekan kyydissä maasta toiseen, mutta edellisen havainnon jälkeen hänen liikkeistään ei ole varmuutta.

Lukanderilla on vaaleanruskeat rastahiukset. Hän käyttää vaatetuksenaan usein toogaa ja käärii päähänsä turbaanin. Mukanaan hänellä on ollut iso ruskea kassi, jossa on tennis- ja padelmailoja.

Iida Lukander eli Ibi Love esiintyi nuorempana, 2000-luvun alussa Idols-laulukilpailussa useaan kertaan.