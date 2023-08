Seinäjoen Ruukintien kuolonkolarin tutkinta varmistanee auton nopeuden ja kuljettajan tilan

Poliisilla ei ole vielä lopullista kokonaiskuvaa heinäkuisen turmayön tapahtumista. Silminnäkijät on kuultu ja uhrien verikokeiden tulosten pitäisi valmistua pian.

Poliisi jatkaa edelleen Seinäjoen Ruukintiellä heinäkuussa sattuneen kuolonkolarin tutkintaa. Onnettomuudessa menehtyi kaksi nuorta miestä, jotka ajoivat taajamassa huomattavaa ylinopeutta.

Tällä hetkellä odotellaan verikokeiden tuloksia, jotka kertoisivat, onko kuljettajalla ollut päihteitä veressään. Poliisi arvioi, että tuloksissa kestää kuukauden päivät, joten niiden pitäisi valmistua pian.

Onnettomuuden tekninen tutkinta on myös vielä kesken. Silminnäkijöitä onnettomuudella on ollut muutama ja heidät on haastateltu.

Tutkinnanjohtaja Markku Kaperi sanoo, että onnettomuushetkellä auton nopeus on ollut arviolta yli 150 kilometriä tunnissa, mutta vasta lopulliset tutkimustulokset varmistavat sen. Nykyautojen tietokone saattaa tallentaa arvokasta tietoa esimerkiksi juuri nopeudesta.

– Riippuu autosta ja sen tekniikasta, mutta jos on esimerkiksi gps käytössä, niin siinä voi olla tietoja, joista voi ilmetä esimerkiksi nopeus, toteaa Kaperi.

– Joka tapauksessa jäljet ja vauriot osoittavat, että nopeus oli huomattava, lisää Kaperi.

Onnettomuus sattui heinäkuisena yönä Seinäjoen keskustan tuntumassa. Nuoret miehet ovat siis ajaneet yli kolminkertaista ylinopeutta taajama-alueella.

Kaperi kertoo, että kun tutkinta valmistuu, se myös päättyy, eikä tapaus johda oikeusprosessiin, koska osalliset ovat menehtyneet.