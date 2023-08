Espoolaisella paloasemalla työskentelee periksiantamaton parivaljakko – toinen on leuanvedon ME-mies, toinen soutaa Atlantin yli

Palomies Joonas Mäkipellon, 35, työvuoro Espoon Niittykummun paloasemalla alkaa ajoneuvon ja kaluston tarkastamisella.

Mäkipelto on paitsi palomies, myös äärimmäisen taitava leuanvedossa. Hänellä on hallussaan useita lajin ennätyksiä.

Mäkipelto on muun muassa vetänyt yli viisi tuhatta leukaa vuorokauden aikana ja rikkonut 12 tunnin maailmanennätyksen.

Maaliskuussa hän suoriutui uuteen maailmanennätyslukemaan alle 70-kiloisten sarjassa Espoossa.

Hurjiin ennätyksiin Mäkipeltoa on inspiroinut hänen ystävänsä ja kollegansa Jari Saario, joka on myös toiminut miehen valmentajana.

Saario on tunnettu pitkistä soutumatkoistaan. Alkuvuodesta hän souti käsivoimin yksin Gran Canarialta Karibianmeren Antigualle.

Mäkipellon mukaan kaksikkoa yhdistää periksiantamattomuus.

– Kun Jari katsoo treeniä vieressä ja on läsnä, ei luovuttaminen käy edes mielessä, Mäkipelto sanoo.

Joka neljäs vuorokausi yhdessä

Mäkipelto tutustui kollegaansa vuoden 2011 joulukuussa. Mäkipelto ja Saario ehtivät olla kymmenisen vuotta samassa työvuorossa ennen kuin soutuprojekti vei Saarion toistaiseksi pois palomiehen työstä.

– Vietimme joka neljännen vuorokauden yhdessä. Siinä on oppinut tuntemaan miehen niin kaverina kuin työkaverinakin. Jaria kaivataan jo kovasti takaisin paloasemalle, Mäkipelto vakuuttaa.

Mäkipellolla ja Saariolla on viitisentoista vuotta ikäeroa. Mäkipellon mukaan yhteiset työvuorot ovat aina sujuneet mutkattomasti.

Mäkipelto kertoo Saarion ottaneen jossain vaiheessa ”kopin” Mäkipellosta ja alkoi valmentaa tätä.

– Hän alkoi lietsoa ensin leuanvetojuttuja ja sitten soutujuttujaan. Siitä se rajojen rikkominen sitten lähti. Olen jälkikäteen miettinyt, oliko se paloasemalla tehty homekorjaus se, joka laittoi päät sekaisin, Mäkipelto sanoo ja naurahtaa.

Saarion valmentamana Mäkipelto on saavuttanut ennätyksiä myös sisäsoudussa.

"Leuanvetoharrastuksen voi aloittaa kotona kuminauhalla treenaamalla. Jos nyt saa yhden leuan, voi jo puolen vuoden päästä saada kymmenen", sanoo Mäkipelto.

Mäkipellon kollega Jari Saario saapui maaliskuussa perille Karibianmeren Antigualle. Soutumatka Gran Canarialta kesti yli kaksi kuukautta. Parin kuukauden tauon jälkeen hän jatkoi matkaa takaisin kohti Suomea.

Yhteys pysyy, vaikka välillä on tuhansia kilometrejä

Mäkipelto jatkaa työvuoroaan paloasemalla. Valmiudessa pitää olla koko ajan – koskaan ei tiedä, milloin seuraava hälytys tulee.

Saario sen sijaan on parhaillaan soutumatkalla Pohjois-Atlantilla kohti Helsinkiä.

Saarion suunnitteleman reitin pituus on 5 604 kilometriä. Torstaiaamuun mennessä Saario on soutanut jo 48 päivää ja kilometrejä on kertynyt jo yli kolme tuhatta.

Kuuntele alta, miten Saario kuvailee ystäväänsä mereltä lähettämässään ääniviestissä.

Jari Saario: ”Joonas on kiva työkaveri ja järkyttävän kova treenaamaan”

Mäkipelto kuvailee Saariota yhdeksi hyväsydämisimmistä ihmisistä, joita hän tietää. Mäkipelto seuraa Saarion soutumatkan etenemistä joka päivä.

– En ymmärrä, miten Jari jaksaa olla aina yhtä iloinen ja pirteä, vaikka veneen laitteet eivät aina toimi. Vaikka olosuhteet Atlantilla ovat rankat, Jari soittaa ja kysyy, miten treenit kulkevat.

Joonas Mäkipelto vei Suomen mestaruuden toistoleuanvedossa Salon SM-viikolla viime vuoden kesäkuussa.

