Lapsella havaittu tuhkarokko ei näytä levinneen Etelä-Karjalassa – yksittäisiä rokotuksia annettu tautia vastaan

Riskiaikaa tartuntojen ilmenemiseen on yhä jäljellä, mutta todennäköisyys sille on pieni. Myös Turussa on havaittu tuhkarokkotapaus.

Avaa kuvien katselu Etelä-Karjalan hyvinvointialueen mukaan olisi epätodennäköistä, että tartuntoja tulisi ilmi lisää. Arkistokuva. Kuva: Mikko Savolainen / Yle