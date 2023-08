Koe-eläinkeskukseen vahingossa lähetetyille 30 marsulle etsitään uusia koteja

Marsuista 12 on sijoitettu Turun eläinsuojeluyhdistyksen hoiviin. Kaikki näistä marsuista ovat vielä vailla kotia. Kuva: Iina Heilala / Yle

Elänsuojeluyhdistykset etsivät marsuille uusia koteja, koska eläimille ei ole käyttöä tutkimuksissa. Marsut ovat erityistä kantaa, jonka odotettu elinikä on matalampi kuin lemmikkimarsuilla.

Suomen eläinsuojelun (SEY) paikallisyhdistyksissä etsitään parhaillaan koteja 30 marsulle, joiden piti alun perin päätyä tutkimuskäyttöön.

Marsut toimitettiin kesällä virheellisesti Helsingin yliopiston koe-eläinkeskukseen, eikä niille ole tieteellistä käyttöä.

Eläinlääkäri Anna Meller kertoo, että koe-eläinkeskukseen oli tilattu hamstereita, mutta jostakin syystä saatiinkin marsuja.

– Marsuja käytetään meillä todella vähän. Vuonna 2022 on käytetty kolmea marsua. Tällä hetkellä marsuja on koe-eläinkeskuksessa kaksi, Meller taustoittaa.

Koe-eläinkeskuksen johtaja Pirjo Laakkonen ei muista kuulleensa, että koskaan aiemmin olisi tapahtunut vastaavaa virhettä.

Marsut toimitettiin koe-eläinkeskuksesta Turun, Salon seudun ja Hämeenlinnan eläinsuojeluyhdistyksiin, jotka lupasivat auttaa kotien etsimisessä.

Kanta altis nivelrikolle

Sijoitettavat marsut ovat laboratoriokäyttöön jalostettua Dunkin Hartley -kantaa, joilla on muita kantoja korkeampi riski varhaisen nivelrikon kehittymiselle. Marsut ovat tällä hetkellä noin kolmen kuukauden ikäisiä, eikä niille ole tehty minkäänlaisia eläinkokeita.

Tutkimuskäyttöön tavoitekasvatettujen marsujen sijoittaminen yksityiskoteihin on herättänyt sosiaalisessa mediassa kritiikkiä. Kommentoijat ovat huolissaan, ettei tavallisessa kodissa osata välttämättä tunnistaa nivelrikon oireita eikä sitä, että eläimellä on kipuja. Osa on sitä mieltä, että eläinten lopettaminen olisi ollut eettisempää.

SEY:n toiminnanjohtaja Kati White painottaa, että sijoitettavissa marsuissa ei ole havaittu nivelrikon oireita eikä niille välttämättä koskaan kehity nivelrikkoa.

– Minäkin tiedän, että Facebookissa on kritisoitu sitä päätöstä, että marsuille etsitään uusia koteja, eikä niitä lopeteta. Harkitsimme päätöstä tarkasti ja keskustelimme siitä koe-eläimistä vastaavan eläinlääkärin ja koe-eläimistä vastaavan läänineläinkääkärin kanssa. Tulimme yhdessä siihen tulokseen, että eettisesti oikea ratkaisu on etsiä poikasille loppuelämän kodit, koska ne ovat hyväkuntoisia tällä hetkellä, White perustelee.

Myös koe-eläinkeskuksen eläinlääkäri Anna Meller kertoo, että päätöksen eettisyyttä pohdittiin. Dunkin Hartley -marsujen odotettu elinikä on Mellerin arvion mukaan noin puolet tavallisten lemmikkimarsujen eliniästä eli kolmesta neljään vuotta.

Koe-eläinten sijoittaminen harvinaista

Marsujen sijoittamisessa käytetään Whiten mukaan tarkkaa harkintaa ja ne pyritään sijoittamaan ensisijaisesti koteihin, joilla on aiempaa kokemusta marsujen hoidoista. Uusille omistajille annetaan selvitys marsujen terveydentilasta ja heitä ohjeistetaan marsujen kivun seurantaan.

Koeläinten sijoittaminen yksityiskoteihin on Whiten mukaan Suomessa harvinaista.

– Autoimme aiemmin Helsingin yliopiston koe-eläinkeskusta löytämään loppuelämän kodit kahdelle beagle-erälle. Millekään muulle eläinlajille emme ole aiemmin etsineet koteja. Muissa maissa tätä on tehty pidempään.

Avaa kuvien katselu Marsut ovat albiinoja urosmarsuja. Kuva: Iina Heilala / Yle

Tällä hetkellä valtaosa marsuista on Suomen eläinsuojelun jäsenyhdistysten eläinhoitoloissa. Turun eläinsuojeluyhdistyksen hoiviin toimitettiin 12 marsua. Tesyn toiminnanjohtaja Britt-Marie Juupin mukaan kaikki Turkuun toimitetut marsut olivat vielä torstaina kotia vailla.

Myös Hämeenlinnan seudun eläinsuojeluyhdistys otti marsuja hoitaakseen. Hämeenlinnan seudulla marsuille alettiin välittömästi etsiä uusia koteja.

– 12 marsua meille tuli. Aika pian kaksi löysi uuden kodin. Meillä on kymmenen marsua tällä hetkellä etsimässä kotia, yhdistyksen puheenjohtaja Merituuli Stenberg kertoo.

Eläinsuojeluyhdistyksellä on ollut marsuja aiemminkin hoidossa, mutta vastaavanlaiseen tilanteeseen Hämeenlinnassa ei ole törmätty.

– Tämänkaltaiset tapaukset ovat uniikkeja. Itse olen ollut kuusi, seitsemän vuotta mukana yhdistyksen toiminnassa, eikä itselle ole tullut vastaan tällaista tapausta.

Stenberg luottaa siihen, että yhdistyksen hoidossa olevat marsut löytävät uuden kodin.

– Mikäli käy niin, että koteja ei löydy, marsut jäävät meille.

