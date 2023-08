Lämmin kesäsää hellii viikonloppuna

Kova tuuli ja rankkasateet alkavat väistyä, ja koko Suomessa elokuun alkua vietetään lämpimässä säässä. Satunnaisia sadekuuroja on silti tiedossa.

Heinäkuun sateisuus ja elokuun alun tuulisuus väistyvät kohti tulevaa viikonloppua, kertoo Ylen meteorologi Anniina Valtonen. Odotettavissa on tyypillistä kesäsäätä, joskin sateita sattuu aika ajoin ympäri maata.

– Torstaina sää on hieman kahtiajaettu. Osassa maata sataa hyvinkin runsaasti vettä, osassa maata on hyvin aurinkoista.

Itä-Suomessa vettä on tullut paikoittain runsaasti. Muutamalla asemalla on mitattu 30 millimetriä sadetta yöltä. Pohjanmaan Pudasjärvellä vettä on tullut peräti 38 millimetriä.

– Nämä määrät voivat aiheuttaa taajamatulvia, jos ne osuvat alueelle jossa kaivot eivät vedä.

Sateiden lisäksi Länsi-Lapin ja Kainuun välillä voi torstaina ukkostaakin.

Lämpöä kuitenkin riittää. Torstaina koko maassa lämpötilat pysyvät parissakymmenessä asteessa. Itä-Suomessa voi olla peräti 25 astetta lämmintä. Maan keskiosassa on poutaista.

Avaa kuvien katselu Torstaina ja perjantaina vallitsee tyypillinen kesäsää. Kuva: Anniina Valtonen/Yle

Viikonloppuna lämmintä

Viikonlopun säätä on haastavaa arvioida aivan tarkasti, sillä Suomeen yrittää matalapaineen alue.

– Perjantai on lämmin, pääkaupunkiseudulla voi olla 23 astetta lämmintä. Sadekuurojakin voi tulla, mutta ne eivät ole rankkoja, meteorologi Valtonen kertoo.

Jos viikonloppuna viettää aikaa ulkona tai on suuntamassa tapahtumiin, Valtonen kehottaa ottamaan sadetakin mukaan varmuuden vuoksi.

Valtosen mukaan lauantaina saapuva matalapaine voi heittää Itä- ja Pohjois-Suomeen reippaasti vettä, ja ukkostakin voi esiintyä. Lännessä ja etelässä on poutaista ja lämmintä.

Koko maassa on lämpötilat pysyttelevät kuitekin 20-26 asteen välillä, ja poutaisina hetkinä voi tulla hyvinkin kuuma.