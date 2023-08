OYSin nuorisopsykiatrisen osasto kärsi vielä heinäkuussa hoitopaikkojen ylikuormituksesta – ratkaisuja etsitään jatkuvasti

OYSin nuorisopsykiatrian osasto 86 on kamppaillut ongelmien kanssa jo pitkään. Kuvituskuva.

Oulun yliopistollisen sairaalan nuorisopsykiatrisen osaston 86 ylikuormitustilannetta ei ole täysin saatu ratkaistua kesän aikana.

Esimerkiksi vielä heinäkuussa ylipaikoilla oli muutama potilas. Lisäksi 22-paikkaiselta osastolta kaksi paikkaa oli varattu lastenpsykiatrian potilaille.

– Heinäkuussa osastolla on ollut keskimäärin 29 potilasta kirjoilla, heistä seitsemän on ollut kotiharjoittelussa eripituisia aikoja. Faktisesti osastolla on ollut 22 potilasta, kertoo Pohteen psykoosit ja nuorisopsykiatrian osaamiskeskuksen johtaja Juha T. Karvonen.

Osaston 86 alaikäisiä tarkkailussa tai tahdonvastaisessa hoidossa olevia potilaita ei kuitenkaan ole tällä kertaa jouduttu sijoittamaan aikuisten osastoille. Näin myös aluehallintoviraston osaston toiminnalle antamat määräykset toteutuivat.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antanut hyvinvointialueelle aikaa ratkoa osaston ylipaikkatilannetta syyskuun 29. päivään saakka. Toimiin on jo ryhdytty lisähoitopaikkojen saamiseksi.

Osastolla on kamppailtu ongelmien kanssa jo pitkään.

Pohde avaa syyskuun alussa Oulussa uuden syömishäiriöyksikön, jonka toivotaan helpottavan osasto 86:n tilannetta.

– Lisäksi meillä tulee jatkossa olemaan 13–17-vuotiaiden tahdosta riippumattomaan hoitoon kykenevä ympäri vuorokauden auki oleva osasto, lisää Karvonen.

Uutta osastoa ei kuitenkaan pystytä avaaman käden käänteessä, ja siellä nyt hoidettavat potilaat on saatava siirrettyä muualle.

– Joudumme vielä henkilökunnan kanssa käymään keskustelua, sillä kolmivuorotyön määrä lisääntyy ja viikonloppusulut jäävät pois.

Tarkoituksena on kuitenkin saada uuden osaston paikat käyttöön jo elokuun puolivälissä.

Juha T. Karvonen pitää todennäköisenä, että nuorisopsykiatrian osasto 86:n potilaita joudutaan vielä lähiaikoina hoitamaan ylipaikoilla.

– Odotamme kauhulla sitä, että koulut alkavat ja palaamme normaalijärjestykseen, hän sanoo.

Osastoa on moitittu myös henkilöstön työn kuormittavuudesta. Karvosen mukaan akuuttia kriisiä työpaikalla ei nyt ole, mutta uusia työntekijöitä tarvittaisiin jatkuvasti.