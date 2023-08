Polttopuun hamstrausta ei ole havaittavissa, mutta kotitaloudet varautuvat talveen tavallista aikaisemmin

Klapikauppias Jouni Lehtinen arvioi, että polttopuun kysyntä on palannut Ukrainan sotaa edeltävälle tasolle.

Klapikauppiailla ympäri Suomen on yhteinen kokemus viime vuoden energiakriisin aiheuttamasta piikistä polttopuun hamstraamisessa. Lisäksi polttopuun hinta on noussut, kun polttoaine ja materiaalikulut ovat kasvaneet.

Tällä hetkellä polttopuun kysyntä vaikuttaa klapikauppiaiden mukaan normaalilta, eikä hinnankorotuspaineita ole.

Avaa kuvien katselu Ihmiset ovat rovaniemeläisen puukauppiaan Jouni Lehtisen mukaan aiemmin jättäneet polttopuun hankkimisen viimetippaan. Kuva: Sarita Piipponen / Yle

Espoossa toimivan Klapilan Marjaana Suomisen mukaan ihmiset varautuvat nykyään aiempaa paremmin, sillä polttopuuta ostetaan jo kesä-heinäkuussa, kun aiemmin puu ostettiin vasta syksyllä.

Lehtisen mukaan paras aika ostaa polttopuuta on, kun puut ovat kuivia eli heinäkuun lopulla. Klapilan varastot on täytetty ja yritys varautuu tekemään talvella lisää puuta myytäväksi tarpeen mukaan.

Myös vihtiläisen Klapitehtaan Tommi Lönnrotilla on jo nyt varastossa polttopuuta saman verran kuin viime syksynä myytiin.

– Toivottavasti ne käyvät nyt kaupaksi, Lönnrot sanoo.

Klapitehtaan vakioasiakkailla polttopuutilauksien määrä on pysynyt ennallaan. Lönnrotin mukaan ongelmana on se, että puuta ei välttämättä ole saatavilla suuria määriä kerralla, jolloin varautuminen on vaikeampaa.

Kauppiaat kehottavat ostamaan puut hyvissä ajoin.

– Loka-marraskuu on ruuhkaisinta aikaa, Lehtinen kertoo.

Halko- ja klapimyynti nousi 26 prosenttia vuosien 2021–2022 välillä, ilmenee Luonnonvarakeskuksen Luken selvityksestä. Klapikauppa kasvoi neljänneksellä vuonna 2022.

Luken mukaan venäläisen energiatuonnin loppuminen näkyy yhä kiinnostuksena puulämmittämiseen.

Ensi talvesta ei ole varmuutta, mutta rovaniemeläisen Jounin Klapin yrittäjä Jouni Lehtinen toivoo, että tilanne tasaantuisi.

Puun suosio on säilynyt

Elimäkeläisen Klapijukka- yrityksen Antti Koivulan mukaan polttopuun tarve ei ole lisääntynyt, mutta määrä on lisääntynyt niillä, jotka käyttävät puuta lämmittämiseen.

Koivulan mukaan hinta on noussut noin 15–17 prosenttia, mutta materiaalikustannukset ovat nousseet vielä enemmän.

Klapilan Suomisen hinnat olivat viime vuonna korkeammat kuin tällä hetkellä.

– Nyt saa saman määrän puuta paljon edullisemmin, Suominen kertoo

Jouni Lehtisen mukaan puulla on vielä edullisempi lämmittää kuin halvimmalla sähköllä tällä hetkellä.

Klapitehtaan Tommi Lönnrotin mukaan puun menekki on lisääntynyt vuodesta 2008 tasaiseen tahtiin.

Puun kova kysyntä on aiheuttanut sen, että tekijöitä ja harmaata taloutta on tullut Koivulan mukaan lisää.

– Kun tämä on joidenkin päätyö, niin on ikävää, että energian hinnan nousun myötä myös harmaa talous on kasvanut.

Lönnrotin mukaan sivubisneksenä puita tekevien puiden hinta on matalampi, koska he myyvät puuta pimeästi, eivätkä maksa arvonlisäveroa.

Tällaisilla tahoilla puut loppuvat Lönnrotin mukaan kuitenkin yleensä nopeasti ja ihmiset saattavat hämmästyä, kun päätyökseen puita tekevien hinnat ovat korkeammat.

Avaa kuvien katselu Lehtisen mukaan paras aika ostaa puuta on heinäkuun lopussa, sillä puu on silloin kuivimmillaan. Kuva: Sarita Piipponen / Yle

Vuosi 2022 oli poikkeusvuosi

Ukrainan sota ja energian loppumisella pelottelu johtivat Lehtisen mukaan viime syksynä siihen, että ihmiset ostivat normaalia enemmän polttopuuta.

Lehtisen mukaan koronan aiheuttama tehtaiden sulkeminen oli alkysysäys puun hinnan nousulle, kun materiaalia oli vaikea saada.

– Tehtaat ovat olleet välillä kiinni kokonaan, Lehtinen sanoo.

Myös Klapilan Marjaana Suominen huomasi piikin polttopuun myynnissä korona-aikana ja energiakriisin alettua.

– Viime vuoden heinäkuusta joulukuuhun yritykselläni on ollut suurin kysyntä, mitä koko 11-vuotisen historian aikana ja myös suurin myynti.

Samalla kaikki kallistui ja tämän takia polttopuun hintakin nousi, kun raaka-aineet, hankintakulut ja polttoaineen hinnat nousivat, Lehtinen kertoo.

Lehtinen joutui nostamaan hintoja viime syksynä, sillä kukaan ei tiennyt, paljon raaka-aine tulisi maksamaan talvella. Metsäyhtiötkään eivät uskaltaneet sanoa hintaa puulle.

Myös klapikoneiden ja varaosien hinnat ovat Lehtisen mukaan nousseet. Varaosia on myös ollut vaikea saada.

– Ostin viime vuonna klapikoneen ja tänä vuonna kyseisen koneen hinta oli melkein kaksinkertaistunut.