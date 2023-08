Suomen futsalissa lähes kaiken saavuttanut Tiia Juntikka äkkilähdöllä Italian pääsarjaan: Se on ollut minun unelmani

Suomalaisilla futsalpelaajilla on kysyntää ulkomaille. Palloliiton mukaan ammattilaissopimuksen ulkomaille ensi kaudeksi on tehnyt jo toistakymmentä pelaajaa. Kemiläinen Tiia Juntikka on yksi heistä.

Tiia Juntikka pallottelee poikkeuksellisesti jalkapallokentällä, koska kotikaupungissa Kemissä ei tällä hetkellä ole futsalkenttää. Lähin löytyy Torniosta.