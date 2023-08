Korkeasaaren manulipariskunta sai ensimmäisen pentunsa – yksinviihtyvä kissaeläin lisääntyy vain harvoin

Kesäkuussa syntynyt manuli on toistaiseksi ollut sisätiloissa, mutta uskaltautunut kurkkimaan jo hieman ulkotarhan puolelle.

Korkeasaaressa on syntynyt tänä kesänä yksi manulinpentu. Se on Korkeasaaressa olevan ”manulipariskunnan” ensimmäinen jälkeläinen.

Korkeasaaren kuraattori Ulla Tuomaisen mukaan tapahtuma oli melko poikkeuksellinen.

Manulit viihtyvät parhaiten yksikseen, joten ne eivät lisäänny usein.

Kesäkuussa syntyneen manulipennun emo tuli Korkeasaareen Saksasta vuonna 2020.

– Olimme toiveikkaita, sillä emo nähtiin keväällä parittelevan manuliuroksen kanssa. Uros tuli Korkeasaareen loppuvuodesta, ja on vasta noin vuoden ikäinen, Tuomainen kertoo.

Pentu on naaras ja painaa tällä hetkellä puoli kiloa.

Sille ei ole vielä päätetty nimeä.

– Joitakin ajatuksia meillä jo on. Tällä hetkellä Korkeasaaressa on menossa B-vuosi, eli nimeämme kaikki tänä vuonna syntyvät eläimet B-kirjaimella. Siten pystymme pitämään kirjaa, milloin mikäkin yksilö on syntynyt.

Manulit elävät noin kymmenenvuotiaaksi. Ne syövät muun muassa pieniä jyrsijöitä.

– Pentu asuu Korkeasaaressa noin vuoden. Sen jälkeen katsomme, löytyisikö sille geneettisesti sopivaa paria toisesta eläintarhasta.

Manuli kuuluu eurooppalaisten eläintarhojen suojeluohjelmaan, jolla turvataan lajin tulevaisuutta.