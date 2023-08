Simo Hellman on korjannut yli sata pyörää maahanmuuttajille – lahjoitushetkellä liikuttuvat usein sekä korjaaja että pyörän saaja

On niitäkin, jotka ovat arvostelleet Simo Hellmania maahanmuuttajien auttamisesta. Arvostelu ei ole Hellmanin mukaan vähentänyt hänen auttamishaluaan. Video: Valtteri Kujansuu / Yle, Sanni Isomäki / Yle

Pihassa on juuri kunnostettuja polkupyöriä. Vajan takana niitä on lisää. Yhteensä niitä on kymmeniä. Ne kaikki ovat kulkeneet sastamalalaisen eläkeläisen Simo Hellmanin käsien kautta.

– Tällä kertaa kunnostan näitä pyöriä ukrainalaisille, jotka ovat joutuneet lähtemään pakoon sotaa ja asuvat täällä Sastamalan alueella, Hellman kertoo.

Yksi paketoitu pyörä odottaa autotallissa lähtöä Ukrainaan. Se menee Sastamalassa asuvien ukrainalaisten sukulaispojille, jotka käyvät koulua Ukrainassa.

– Siellä kun sota on koteja rikkonut, niin koulumatka on muuttunut ja pyörälle on tarvetta, Hellman sanoo.

Hellman on luvannut paketoida kaksi pyörää vietäväksi Ukrainaan.

Avaa kuvien katselu Simo Hellman on varastoinut polkupyöriä eri puolille pihaansa. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Ylimääräisiä pyöriä varastoista ja vinteiltä

Hellman alkoi korjata pyöriä maahanmuuttajille vuonna 2015. Silloin Eurooppaan ja myös Suomeen tuli poikkeuksellisen paljon turvapaikanhakijoita.

Suurin osa Suomeen saapuneista yli 30 000 turvapaikanhakijasta oli kotoisin Irakista ja Afganistanista. Osa heistä päätyi myös Sastamalaan.

– Silloin saimme kulkea heidän rinnallaan, ja myös he tarvitsivat pyöriä. Kunnostin muutamia kymmeniä, Hellman sanoo.

Hellman kokee, että pyörien kunnostus on hänelle entisenä teollisuuden huoltoasentajana luonteva tapa auttaa ihmisiä.

– Aikaa on silloin kun sitä tarvitaan, ja rahaa on toistaiseksi riittänyt tarvikkeisiin, Hellman sanoo.

Korjattavat pyörät Hellman saa lahjoituksina ihmisten varastoista ja vinteiltä. Osa pyöristä on tosin sen verran huonokuntoisia, että niistä on vain varaosiksi.

Yhdistys pyysi auttamaan pyörien kanssa

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022 ja ukrainalaisia pakolaisia tuli myös Suomeen, Hellman ryhtyi taas pyörien kunnostukseen.

Ukrainalaisia auttamaan perustettiin yhdistys nimeltä Sydämellä Sastamalassa. Yhdistys keräsi ukrainalaisille tavaroita.

Lahjoituksina tuli myös pyöriä, ja yhdistys pyysi Hellmanilta apua. Ensin hän korjasi yhden peräkärryllisen.

– Sen jälkeen niitä on tullut kymmeniä, kymmeniä, kymmeniä.

Pyörän luovuttaminen saa tipan linssiin

Hellman sanoo, että auttamisen halu kumpuaa kristillisestä rakkaudesta hädänalaisia ihmisiä kohtaan.

Pyörän luovuttaminen sitä tarvitsevalle voi olla liikuttava hetki. Hellman kertoo, että usein kyynel on tullut silmään sekä hänelle että pyörän saajalle.

– Voi illalla mennä hyvällä mielellä nukkumaan, että olen jotakin tehnyt tällä ajalla, mitä minulle on annettu.